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Острые баклажаны в томатном соусе на зиму от карпатской хозяйки

7 августа 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Вкусные баклажаны на зиму с чесноком и кетчупом — видео рецепт
Приготовление баклажанов на зиму. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Такая пикантная баклажанная закуска подойдет на обычный или праздничный стол. Готовится недолго, но потом будете сожалеть, что не приготовили еще. Этих баклажанов всегда мало, сколько не закатывай. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

  • 2 кг баклажанов;
  • 0.2 0,5 л масла (для обжарки баклажанов);
  • 700 мл томатный сок;
  • 70 мл уксуса;
  • 150 г сахара;
  • 30 г соли (1 столовая ложка без сливки);
  • 4 ст. л. магазинного соуса;
  • 8 ст. л. магазинного кетчупа "Чили";
  • кинза сухая 1 ст. л, или 50 г свежей;
  • 4 банка по 0,5 литра.

Способ приготовления

Баклажаны нужно нарезать кружочками. Толщина колец невелика. Слишком тонко тоже резать не нужно.

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Баклажаны нарезанные кольцами. Фото: YouTube @nashi.besahy

Во время закладки баклажанов в емкость их необходимо посолить, чтобы они пустили сок.

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Жарка баклажанов. Фото: YouTube @nashi.besahy

Разогреваем сковороду и начинаем жарить наши кружочки по одной-две минуты с каждой стороны.

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Складывание баклажанов в банке. Фото: YouTube @nashi.besahy

Жареные баклажаны сразу складываем в простерилизованные банки. Составляем плотно, но без чрезмерных усилий, чтобы не повредить форму кружков.

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Баклажаны в банке. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда все баклажаны разложены по банкам, делаем маринад. Для этого на сковороду нужно налить подсолнечное масло и положить чеснок. Чеснок обжариваем недолго, чтобы он пустил свой аромат.

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Приготовление маринада. Фото: YouTube @nashi.besahy

Вливаем томатный сок, добавляем сахар и соль, вливаем уксус. Пока сок нагревается, берем магазинный кетчуп и добавляем к нашему маринаду.

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Кетчуп маринад. Фото: YouTube @nashi.besahy

Напоследок добавляем кинзу, можно добавлять сушеную или свежую. Все нужно тщательно перемешать и довести до кипения.

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Баклажаны в банке. Фото: YouTube @nashi.besahy

Закрываем банки стерилизованными крышками и оставляем до полного охлаждения.

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Готовая закуска из баклажанов. Фото: YouTube @nashi.besahy

Маринад заливаем в банки с баклажанами. Дальше банки ставим для стерилизации.

Стерилизовать баклажаны нужно в течение 20 минут.

Раньше мы писали о карпатском рецепте острого соуса чили на зиму ко всем блюдам. Сладкие нотки и умеренная острота соуса подчеркнут все преимущества блюда, а красивый насыщенный цвет украсит ваш стол. Остро-сладкий соус можно использовать практически с любыми продуктами. С ним прекрасно гармонируют мясные и овощные блюда, блюда из риса и макарон, гриль и барбекю.

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