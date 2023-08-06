Кабачкова ікра, як в дитинстві — відео рецепт

Найвдаліший рецепт кабачкової ікри на зиму
Ця кабачкова ікра виходить дуже смачною, як в дитинстві. Кожний крок в рецепті продуманий, тому його можна назвати найвдалішим, завжди виходить смачно та швидко.
Рецепт опублікували на YouTube каналі На Здоров'я.
Вам знадобиться:
- кабачки 1 кг;
- цибуля 250 г;
- морква 250 г;
- томатна паста 125 г;
- олія 100 мл;
- 9% оцет 1 столова ложка (або 1,5 ст. л 6% яблучного оцту);
- сіль 2 чайні ложки;
- цукор 1 чайна ложка;
- часник 4-5 зубчиків;
- спеції за смаком ( червоний солодкий перец-паприка -1 ч.л., куркума -1/2 ч.л,чорний перець мелений 1/2 ч.л.).
Спосіб приготування
Кабачки краще обрати молоді, без зерен. Всі складові потрібно порізати кубиками.
Далі потрібно протушкувати овочі на двох сковорідках, в одну вони не помістяться.
Налийте олію на пательню, коли достатньо нагріється засипайте цибулю. Коли цибуля трохи підсмажилася, викладайте моркву та тушкуйте 10 хвилин.
Далі додайте томатної пасти. Якщо вона густа, краще розвести водою.
Потім додаємо кабачки та ретельно перемішуємо. Тушкувати потрібно під кришкою періодично перемішуючи.
Далі додаємо сіль, цукор та спеції. Продовжуємо тушкувати на помірному вогні.
Банки та кришки знадобляться стерилізовані.
Далі все подрібнюємо блендером. Додаємо оцет та ретельно перемішуємо.
В такому вигляді ікру потрібно варити протягом 10 хвилин. Постійно потрібно помішувати. В самому кінці додавайте часник.
Далі розкладаємо ікру в банки. Банки з кабачковою ікрою частіше вибухають, тому потрібно чітко слідувати рецепту.
Далі перекладаємо банки в кастрюлю та стерилізуємо протягом 15 хвилин від моменту закипання.
Закручуємо банки та ставимо до повного охолодження.
Раніше ми писали про рецепт найкращої закрутки з кабачків, які виходять, як шашлики. За цим рецептом виходить пікантна, пряна, ароматна закуска, яка смакує до мʼяса, гарніру чи як окрема страва, навіть на святковий стіл. Хто один раз спробує — буде готувати щороку.