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Найвдаліший рецепт кабачкової ікри на зиму

6 серпня 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Кабачкова ікра, як в дитинстві — відео рецепт
Кабачкова ікра. Фото: YouTube @zdorovia
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Ця кабачкова ікра виходить дуже смачною, як в дитинстві. Кожний крок в рецепті продуманий, тому його можна назвати найвдалішим, завжди виходить смачно та швидко. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі На Здоров'я.

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Вам знадобиться: 

  • кабачки 1 кг;
  • цибуля 250 г;
  • морква 250 г;
  • томатна паста 125 г;
  • олія 100 мл;
  • 9% оцет 1 столова ложка (або 1,5 ст. л 6% яблучного оцту);
  • сіль 2 чайні ложки;
  • цукор 1 чайна ложка;
  • часник 4-5 зубчиків;
  • спеції за смаком ( червоний солодкий перец-паприка -1 ч.л., куркума -1/2 ч.л,чорний перець мелений 1/2 ч.л.).

Спосіб приготування 

Кабачки краще обрати молоді, без зерен. Всі складові потрібно порізати кубиками. 

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Складові для кабачкової ікри. Фото: YouTube @zdorovia

Далі потрібно протушкувати овочі на двох сковорідках, в одну вони не помістяться. 

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Нарізані овочі. Фото: YouTube @zdorovia

Налийте олію на пательню, коли достатньо нагріється засипайте цибулю. Коли цибуля трохи підсмажилася, викладайте моркву та тушкуйте 10 хвилин. 

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Смаження цибулі. Фото: YouTube @zdorovia

Далі додайте томатної пасти. Якщо вона густа, краще розвести водою. 

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Смаження моркви та томатної пасти. Фото: YouTube @zdorovia

Потім додаємо кабачки та ретельно перемішуємо. Тушкувати потрібно під кришкою періодично перемішуючи. 

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Смаження кабачка. Фото: YouTube @zdorovia

Далі додаємо сіль, цукор та спеції. Продовжуємо тушкувати на помірному вогні. 

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Тушкування овочей. Фото: YouTube @zdorovia

Банки та кришки знадобляться стерилізовані. 

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Блендер та овочева суміш. Фото: YouTube @zdorovia

Далі все подрібнюємо блендером. Додаємо оцет та ретельно перемішуємо. 

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Кабачкова ікра. Фото: YouTube @zdorovia

В такому вигляді ікру потрібно варити протягом 10 хвилин. Постійно потрібно помішувати. В самому кінці додавайте часник. 

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Стерилізація банок. Фото: YouTube @zdorovia

Далі розкладаємо ікру в банки. Банки з кабачковою ікрою частіше вибухають, тому потрібно чітко слідувати рецепту. 

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Кабачкова ікра. Фото: YouTube @zdorovia

Далі перекладаємо банки в кастрюлю та стерилізуємо протягом 15 хвилин від моменту закипання. 

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Закручування банок. Фото: YouTube @zdorovia

Закручуємо банки та ставимо до повного охолодження. 

Раніше ми писали про рецепт найкращої закрутки з кабачків, які виходять, як шашлики. За цим рецептом виходить пікантна, пряна, ароматна закуска, яка смакує до мʼяса, гарніру чи як окрема страва, навіть на святковий стіл. Хто один раз спробує — буде готувати щороку.

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