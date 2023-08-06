Кабачкова ікра, як в дитинстві — відео рецепт

Кабачкова ікра. Фото: YouTube @zdorovia

Ця кабачкова ікра виходить дуже смачною, як в дитинстві. Кожний крок в рецепті продуманий, тому його можна назвати найвдалішим, завжди виходить смачно та швидко.

Рецепт опублікували на YouTube каналі На Здоров'я.

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Вам знадобиться:

кабачки 1 кг;

цибуля 250 г;

морква 250 г;

томатна паста 125 г;

олія 100 мл;

9% оцет 1 столова ложка (або 1,5 ст. л 6% яблучного оцту);

сіль 2 чайні ложки;

цукор 1 чайна ложка;

часник 4-5 зубчиків;

спеції за смаком ( червоний солодкий перец-паприка -1 ч.л., куркума -1/2 ч.л,чорний перець мелений 1/2 ч.л.).

Спосіб приготування

Кабачки краще обрати молоді, без зерен. Всі складові потрібно порізати кубиками.

Складові для кабачкової ікри. Фото: YouTube @zdorovia

Далі потрібно протушкувати овочі на двох сковорідках, в одну вони не помістяться.

Нарізані овочі. Фото: YouTube @zdorovia

Налийте олію на пательню, коли достатньо нагріється засипайте цибулю. Коли цибуля трохи підсмажилася, викладайте моркву та тушкуйте 10 хвилин.

Смаження цибулі. Фото: YouTube @zdorovia

Далі додайте томатної пасти. Якщо вона густа, краще розвести водою.

Смаження моркви та томатної пасти. Фото: YouTube @zdorovia

Потім додаємо кабачки та ретельно перемішуємо. Тушкувати потрібно під кришкою періодично перемішуючи.

Смаження кабачка. Фото: YouTube @zdorovia

Далі додаємо сіль, цукор та спеції. Продовжуємо тушкувати на помірному вогні.

Тушкування овочей. Фото: YouTube @zdorovia

Банки та кришки знадобляться стерилізовані.

Блендер та овочева суміш. Фото: YouTube @zdorovia

Далі все подрібнюємо блендером. Додаємо оцет та ретельно перемішуємо.

Кабачкова ікра. Фото: YouTube @zdorovia

В такому вигляді ікру потрібно варити протягом 10 хвилин. Постійно потрібно помішувати. В самому кінці додавайте часник.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @zdorovia

Далі розкладаємо ікру в банки. Банки з кабачковою ікрою частіше вибухають, тому потрібно чітко слідувати рецепту.

Кабачкова ікра. Фото: YouTube @zdorovia

Далі перекладаємо банки в кастрюлю та стерилізуємо протягом 15 хвилин від моменту закипання.

Закручування банок. Фото: YouTube @zdorovia

Закручуємо банки та ставимо до повного охолодження.

Раніше ми писали про рецепт найкращої закрутки з кабачків, які виходять, як шашлики. За цим рецептом виходить пікантна, пряна, ароматна закуска, яка смакує до мʼяса, гарніру чи як окрема страва, навіть на святковий стіл. Хто один раз спробує — буде готувати щороку.