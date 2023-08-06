Кабачковая икра, как в детстве — видео рецепт

Самый удачный рецепт кабачковой икры на зиму
Эта кабачковая икра получается очень вкусной, как в детстве. Каждый шаг в рецепте продуман, поэтому его можно назвать самым удачным, всегда получается вкусно и быстро.
Рецепт опубликовали на YouTube канале На Здоровье.
Вам понадобится:
- кабачки 1 кг;
- лук 250 г;
- морковь 250 г;
- томатная паста 125 г;
- масло 100 мл;
- 9% уксус 1 столовая ложка (или 1,5 ст. л 6% яблочного уксуса);
- соль 2 чайные ложки;
- сахар 1 чайная ложка;
- чеснок 4-5 зубчиков;
- специи по вкусу (красный сладкий перец-паприка – 1 ч.л., куркума – 1/2 ч.л, черный перец молотый 1/2 ч.л.).
Способ приготовления
Кабачки лучше выбрать молодые, без зерен. Все составляющие нужно порезать кубиками.
Далее нужно протушить овощи на двух сковородках, в одну они не поместятся.
Налейте масло на сковороду, когда достаточно нагреется, засыпайте лук. Когда лук немного поджарился, выкладывайте морковь и тушите 10 минут.
Далее добавьте томатную пасту. Если она густая, лучше разбавить водой.
Затем добавляем кабачки и тщательно перемешиваем. Тушить нужно под крышкой периодически перемешивая.
Далее добавляем соль, сахар и специи. Продолжаем тушить на умеренном огне.
Банки и крышки пригодятся стерилизованные.
Дальше все измельчаем блендером. Добавляем уксус и тщательно перемешиваем.
В таком виде икру нужно варить в течение 10 минут. Постоянно нужно помешивать. В самом конце добавляйте чеснок.
Далее раскладываем икру в банки. Банки с кабачковой икрой чаще взрываются, поэтому нужно четко следовать рецепту.
Далее переводим банки в кастрюлю и стерилизуем в течение 15 минут с момента закипания.
Закручиваем банки и ставим до полного охлаждения.
Раньше мы писали о рецепте лучшей закрутки из кабачков , выходящих, как шашлыки. По этому рецепту выходит пикантная, пряная, ароматная закуска, вкусная к мясу, гарниру или как отдельное блюдо, даже на праздничный стол. Кто однажды попробует – будет готовить каждый год.