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Самый удачный рецепт кабачковой икры на зиму

6 августа 2023 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Кабачковая икра, как в детстве — видео рецепт
Кабачковая икра. Фото: YouTube @zdorovia
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Эта кабачковая икра получается очень вкусной, как в детстве. Каждый шаг в рецепте продуман, поэтому его можно назвать самым удачным, всегда получается вкусно и быстро.

Рецепт опубликовали на YouTube канале На Здоровье.

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Вам понадобится:

  • кабачки 1 кг;
  • лук 250 г;
  • морковь 250 г;
  • томатная паста 125 г;
  • масло 100 мл;
  • 9% уксус 1 столовая ложка (или 1,5 ст. л 6% яблочного уксуса);
  • соль 2 чайные ложки;
  • сахар 1 чайная ложка;
  • чеснок 4-5 зубчиков;
  • специи по вкусу (красный сладкий перец-паприка – 1 ч.л., куркума – 1/2 ч.л, черный перец молотый 1/2 ч.л.).

Способ приготовления

Кабачки лучше выбрать молодые, без зерен. Все составляющие нужно порезать кубиками.

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Составляющие для кабачковой икры. Фото: YouTube @zdorovia

Далее нужно протушить овощи на двух сковородках, в одну они не поместятся.

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Нарезанные овощи. Фото: YouTube @zdorovia

Налейте масло на сковороду, когда достаточно нагреется, засыпайте лук. Когда лук немного поджарился, выкладывайте морковь и тушите 10 минут.

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Жарение лука. Фото: YouTube @zdorovia

Далее добавьте томатную пасту. Если она густая, лучше разбавить водой.

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Жарка моркови и томатной пасты. Фото: YouTube @zdorovia

Затем добавляем кабачки и тщательно перемешиваем. Тушить нужно под крышкой периодически перемешивая.

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Жареная кабачка. Фото: YouTube @zdorovia

Далее добавляем соль, сахар и специи. Продолжаем тушить на умеренном огне.

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Тушение овощей. Фото: YouTube @zdorovia

Банки и крышки пригодятся стерилизованные.

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Блендер и овощная смесь. Фото: YouTube @zdorovia

Дальше все измельчаем блендером. Добавляем уксус и тщательно перемешиваем.

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Кабачковая икра. Фото: YouTube @zdorovia

В таком виде икру нужно варить в течение 10 минут. Постоянно нужно помешивать. В самом конце добавляйте чеснок.

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @zdorovia

Далее раскладываем икру в банки. Банки с кабачковой икрой чаще взрываются, поэтому нужно четко следовать рецепту.

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Кабачковая икра. Фото: YouTube @zdorovia

Далее переводим банки в кастрюлю и стерилизуем в течение 15 минут с момента закипания.

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Закрутка банок. Фото: YouTube @zdorovia

Закручиваем банки и ставим до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте лучшей закрутки из кабачков , выходящих, как шашлыки. По этому рецепту выходит пикантная, пряная, ароматная закуска, вкусная к мясу, гарниру или как отдельное блюдо, даже на праздничный стол. Кто однажды попробует – будет готовить каждый год.

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