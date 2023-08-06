Кабачковая икра, как в детстве — видео рецепт

Кабачковая икра. Фото: YouTube @zdorovia

Эта кабачковая икра получается очень вкусной, как в детстве. Каждый шаг в рецепте продуман, поэтому его можно назвать самым удачным, всегда получается вкусно и быстро.

Рецепт опубликовали на YouTube канале На Здоровье.

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Вам понадобится:

кабачки 1 кг;

лук 250 г;

морковь 250 г;

томатная паста 125 г;

масло 100 мл;

9% уксус 1 столовая ложка (или 1,5 ст. л 6% яблочного уксуса);

соль 2 чайные ложки;

сахар 1 чайная ложка;

чеснок 4-5 зубчиков;

специи по вкусу (красный сладкий перец-паприка – 1 ч.л., куркума – 1/2 ч.л, черный перец молотый 1/2 ч.л.).

Способ приготовления

Кабачки лучше выбрать молодые, без зерен. Все составляющие нужно порезать кубиками.

Составляющие для кабачковой икры. Фото: YouTube @zdorovia

Далее нужно протушить овощи на двух сковородках, в одну они не поместятся.

Нарезанные овощи. Фото: YouTube @zdorovia

Налейте масло на сковороду, когда достаточно нагреется, засыпайте лук. Когда лук немного поджарился, выкладывайте морковь и тушите 10 минут.

Жарение лука. Фото: YouTube @zdorovia

Далее добавьте томатную пасту. Если она густая, лучше разбавить водой.

Жарка моркови и томатной пасты. Фото: YouTube @zdorovia

Затем добавляем кабачки и тщательно перемешиваем. Тушить нужно под крышкой периодически перемешивая.

Жареная кабачка. Фото: YouTube @zdorovia

Далее добавляем соль, сахар и специи. Продолжаем тушить на умеренном огне.

Тушение овощей. Фото: YouTube @zdorovia

Банки и крышки пригодятся стерилизованные.

Блендер и овощная смесь. Фото: YouTube @zdorovia

Дальше все измельчаем блендером. Добавляем уксус и тщательно перемешиваем.

Кабачковая икра. Фото: YouTube @zdorovia

В таком виде икру нужно варить в течение 10 минут. Постоянно нужно помешивать. В самом конце добавляйте чеснок.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @zdorovia

Далее раскладываем икру в банки. Банки с кабачковой икрой чаще взрываются, поэтому нужно четко следовать рецепту.

Кабачковая икра. Фото: YouTube @zdorovia

Далее переводим банки в кастрюлю и стерилизуем в течение 15 минут с момента закипания.

Закрутка банок. Фото: YouTube @zdorovia

Закручиваем банки и ставим до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте лучшей закрутки из кабачков , выходящих, как шашлыки. По этому рецепту выходит пикантная, пряная, ароматная закуска, вкусная к мясу, гарниру или как отдельное блюдо, даже на праздничный стол. Кто однажды попробует – будет готовить каждый год.