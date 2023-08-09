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Консервируйте правильно! Какие огурцы лучше не закрывать в банках

9 августа 2023 06:05
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор
Какие огурцы лучше не закрывать в банке – что не стоит брать для консервации
Процесс консервации огурцов на зиму. Фото: скриншот с YouTube
marharyta-trach-redaktor-sayta-retsepty.jpg - Маргарита Трач
Маргарита Трач
Редактор

Очень много людей активно закрывают банки с огурцами на зиму, но далеко не все знают, как правильно это делать. Следует знать, что далеко не все овощи можно мариновать или солить, поэтому мы рассказываем, какие огурцы не годятся для этого.

Новини.LIVE объясняет, какие огурцы нельзя мариновать или солить.

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Какие огурцы не годятся для консервации?

Специалисты утверждают, что пожелтевшие или перезревшие огурцы лучше не использовать для консервации, для этого нужно взять зеленые огурцы. Также не следует закрывать закрученные плоды или огурцы, имеющие горький привкус. Дело в том, что закрученные сложно мыть, а горькие испортят вкус консервации.

Огурцы, имеющие поврежденную или испорченную кожуру, тоже не следует использовать для консервации. Дело в том, что в такие плоды наверняка уже попали бактерии, из-за которых банка может потом взорваться.

Банка с консервированными огурцами
Банка с консервированными огурцами. Фото: Freepik

Также лучше не закрывать огурцы большого размера, их лучше заменить мелкими или средними плодами. Дело в том, что с большими огурцами маринаду будет труднее попасть внутрь.

Что следует знать перед консервацией?

Для закрытия банок лучше использовать молодые огурцы с черными иголочками. Гладкие огурцы лучше подойдут для салатов. Начинать процесс консервации лучше сразу после сбора урожая или приобретения огурцов на рынке.

Процесс консервации огурцов на зиму
Процесс консервации огурцов на зиму. Фото: скриншот с YouTube

Вялые огурцы можно положить в воду на несколько часов, чтобы отмочить, но они не будут по вкусу такими же, как свежие.

Напомним, мы писали о том, как правильно закрыть огурцы с морковью по-корейски.

Раньше мы рассказывали о том, как правильно консервировать острые баклажаны в томатном соусе.

Также мы сообщали о том, как закрыть вкусную кабачковую икру на зиму.

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