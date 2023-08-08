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Хрусткі огірки з морквою по-корейськи на зиму: легко готуються, швидко з'їдаються

8 серпня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Огірки з морквою по-корейські — відео рецепт
Огірки з морквою по-корейськи. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Огірки з морквою по-корейські — це чудова закуска, яка "змітається" зі столу миттю. Огірки хрумкі, в міру пікантні. Така страва стане однієї з найулюбленіших. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevych.

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Вам знадобиться (з розрахунком на 3,5-4 л): 

  • огірки — 3кг;
  • морква — 1кг;
  • часник — 3гол. (до смаку);
  • приправа до моркви по-корейськи — 25г;
  • оцет — 200 мл;
  • олія — 200 мл;
  • цукор — 200 г;
  • сіль — 2ст.л.

Спосіб приготування

Огірки можна взяти різного розміру. Великі огірки потрібно розрізати на 4 частини, маленькі на 2 частини. 

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Свіжі огірки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер потрібно підготувати моркву. Її натираємо на тертці для моркви по-корейськи  проте якщо у вас такої немає, підійде й звичайна. 

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Терта морква. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додаємо сіль, цукор, приправу для моркви по-корейськи, олію без запаху та оцет. 

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Морква зі спеціями. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі потрібно все ретельно перемішати та додати часник. По рецепту потрібно три головки часнику, але ви можете класти за своїм смаком. 

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Огірки та морква. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі з'єднуємо моркву з огірками, все ретельно перемішати за залишити на 4 години. Періодично огірки потрібно помішувати. 

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Огірки з морковою в банці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Після того, як огірки промаринувались та пустили сік, потрібно розкласти їх у сухі та чисті банки. 

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Огірки з морквою в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Сік, який залишився також розливаємо по банках. 

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Стерилізація банок з огірками. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі ставимо банки з огірками та стерилізуємо протягом 10 хвилин.

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Готові огірки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Закручуємо та залишаємо до повного охолодження. 

Раніше ми писали про рецепт огірків без стерилізації по-фінськи. Простіше рецепта не буває. Такі огірки виходять дуже смачними та незвичайними. Рецепт відрізняється тим, що огірки нарізаються, як на салат.

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