Огірки з морквою по-корейські — відео рецепт

Хрусткі огірки з морквою по-корейськи на зиму: легко готуються, швидко з'їдаються
Огірки з морквою по-корейські — це чудова закуска, яка "змітається" зі столу миттю. Огірки хрумкі, в міру пікантні. Така страва стане однієї з найулюбленіших.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevych.
Вам знадобиться (з розрахунком на 3,5-4 л):
- огірки — 3кг;
- морква — 1кг;
- часник — 3гол. (до смаку);
- приправа до моркви по-корейськи — 25г;
- оцет — 200 мл;
- олія — 200 мл;
- цукор — 200 г;
- сіль — 2ст.л.
Спосіб приготування
Огірки можна взяти різного розміру. Великі огірки потрібно розрізати на 4 частини, маленькі на 2 частини.
Тепер потрібно підготувати моркву. Її натираємо на тертці для моркви по-корейськи проте якщо у вас такої немає, підійде й звичайна.
Додаємо сіль, цукор, приправу для моркви по-корейськи, олію без запаху та оцет.
Далі потрібно все ретельно перемішати та додати часник. По рецепту потрібно три головки часнику, але ви можете класти за своїм смаком.
Далі з'єднуємо моркву з огірками, все ретельно перемішати за залишити на 4 години. Періодично огірки потрібно помішувати.
Після того, як огірки промаринувались та пустили сік, потрібно розкласти їх у сухі та чисті банки.
Сік, який залишився також розливаємо по банках.
Далі ставимо банки з огірками та стерилізуємо протягом 10 хвилин.
Закручуємо та залишаємо до повного охолодження.
Раніше ми писали про рецепт огірків без стерилізації по-фінськи. Простіше рецепта не буває. Такі огірки виходять дуже смачними та незвичайними. Рецепт відрізняється тим, що огірки нарізаються, як на салат.