Огірки з морквою по-корейські — відео рецепт

Огірки з морквою по-корейськи. Фото: google

Огірки з морквою по-корейські — це чудова закуска, яка "змітається" зі столу миттю. Огірки хрумкі, в міру пікантні. Така страва стане однієї з найулюбленіших.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevych.

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Вам знадобиться (з розрахунком на 3,5-4 л):

огірки — 3кг;

морква — 1кг;

часник — 3гол. (до смаку);

приправа до моркви по-корейськи — 25г;

оцет — 200 мл;

олія — 200 мл;

цукор — 200 г;

сіль — 2ст.л.

Спосіб приготування

Огірки можна взяти різного розміру. Великі огірки потрібно розрізати на 4 частини, маленькі на 2 частини.

Свіжі огірки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Тепер потрібно підготувати моркву. Її натираємо на тертці для моркви по-корейськи проте якщо у вас такої немає, підійде й звичайна.

Терта морква. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Додаємо сіль, цукор, приправу для моркви по-корейськи, олію без запаху та оцет.

Морква зі спеціями. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі потрібно все ретельно перемішати та додати часник. По рецепту потрібно три головки часнику, але ви можете класти за своїм смаком.

Огірки та морква. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі з'єднуємо моркву з огірками, все ретельно перемішати за залишити на 4 години. Періодично огірки потрібно помішувати.

Огірки з морковою в банці. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Після того, як огірки промаринувались та пустили сік, потрібно розкласти їх у сухі та чисті банки.

Огірки з морквою в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Сік, який залишився також розливаємо по банках.

Стерилізація банок з огірками. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далі ставимо банки з огірками та стерилізуємо протягом 10 хвилин.

Готові огірки. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Закручуємо та залишаємо до повного охолодження.

Раніше ми писали про рецепт огірків без стерилізації по-фінськи. Простіше рецепта не буває. Такі огірки виходять дуже смачними та незвичайними. Рецепт відрізняється тим, що огірки нарізаються, як на салат.