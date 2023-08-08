Огурцы с морковью по-корейски — видео рецепт

Огурцы с морковью по-корейски. Фото: google

Огурцы с морковью по-корейски – это отличная закуска, которая "сметается" со стола мгновенно. Огурцы хрустящие, в меру пикантные. Такое блюдо станет одним из самых любимых.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevych.

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Вам понадобится (с расчетом на 3,5-4 л):

огурцы — 3кг;

морковь — 1кг;

чеснок — 3гол. (по вкусу);

приправа к моркови по-корейски — 25г;

уксус — 200 мл;

масло — 200 мл;

сахар — 200 г;

соль — 2ст.л.

Способ приготовления

Огурцы можно взять разного размера. Большие огурцы нужно разрезать на 4 части, маленькие на 2 части.

Свежие огурцы. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Теперь нужно подготовить морковь. Ее натираем на терке для моркови по-корейски, однако если у вас такой нет, подойдет и обычная.

Тертая морковь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Добавляем соль, сахар, морковь по-корейски, масло без запаха и уксус.

Морковь со специями. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далее нужно все тщательно перемешать и добавить чеснок. По рецепту нужно три головки чеснока, но вы можете класть по своему вкусу.

Огурцы и морковь. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далее соединяем морковь с огурцами, все тщательно перемешаем оставить на 4 часа. Периодически огурцы нужно помешивать.

Огурцы с морковью в банке. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

После того, как огурцы промариновались и пустили сок, нужно разложить их в сухие и чистые банки.

Огурцы с морковью в банках. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Оставшийся сок также разливаем по банкам.

Стерилизация банок с огурцами. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Далее ставим банки с огурцами и стерилизуем в течение 10 минут.

Готовые огурцы. Фото: YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Закручиваем и оставляем до полного охлаждения.

Раньше мы писали о рецепте огурцов без стерилизации по-фински. Проще рецепта не бывает. Такие огурцы получаются вкусными и необычными. Рецепт отличается тем, что огурцы нарезаются как на салат.