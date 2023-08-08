Огурцы с морковью по-корейски — видео рецепт

Хрустящие огурцы с морковью по-корейски на зиму: легко готовятся, быстро съедаются
Огурцы с морковью по-корейски – это отличная закуска, которая "сметается" со стола мгновенно. Огурцы хрустящие, в меру пикантные. Такое блюдо станет одним из самых любимых.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevych.
Вам понадобится (с расчетом на 3,5-4 л):
- огурцы — 3кг;
- морковь — 1кг;
- чеснок — 3гол. (по вкусу);
- приправа к моркови по-корейски — 25г;
- уксус — 200 мл;
- масло — 200 мл;
- сахар — 200 г;
- соль — 2ст.л.
Способ приготовления
Огурцы можно взять разного размера. Большие огурцы нужно разрезать на 4 части, маленькие на 2 части.
Теперь нужно подготовить морковь. Ее натираем на терке для моркови по-корейски, однако если у вас такой нет, подойдет и обычная.
Добавляем соль, сахар, морковь по-корейски, масло без запаха и уксус.
Далее нужно все тщательно перемешать и добавить чеснок. По рецепту нужно три головки чеснока, но вы можете класть по своему вкусу.
Далее соединяем морковь с огурцами, все тщательно перемешаем оставить на 4 часа. Периодически огурцы нужно помешивать.
После того, как огурцы промариновались и пустили сок, нужно разложить их в сухие и чистые банки.
Оставшийся сок также разливаем по банкам.
Далее ставим банки с огурцами и стерилизуем в течение 10 минут.
Закручиваем и оставляем до полного охлаждения.
Раньше мы писали о рецепте огурцов без стерилизации по-фински. Проще рецепта не бывает. Такие огурцы получаются вкусными и необычными. Рецепт отличается тем, что огурцы нарезаются как на салат.