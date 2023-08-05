Як приготувати ідеальне тісто для вареників, як у бабусі – рецепт

Приготування вареників в домашніх умовах. Фото: Freepik

Справжні господині, які люблять готувати, обирають домашні страви, але далеко не всі знають секрети смачної їжі, наприклад, тіста для вареників. Тому варто розуміти, як правильно готувати тісто на цю страву, та знати, які інгредієнти потрібно додавати до нього.

Секретом рецепту приготування тіста для вареників поділилася українська кулінарна блогерка Олена Мироненко на своїй сторінці в Instagram.

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Далеко не всі господині можуть зробити по-справжньому м’яке тісто для вареників, через що вони виходять не дуже смачними, як хотілося. Тому блогерка пояснила, що потрібно мати під рукою перед готуванням та як правильно готувати вареники.

Вареники, приготовлені в домашніх умовах. Фото: Freepik

Як зробити правильне тісто для вареників?

Інгредієнти

Щоб приготувати правильне тісто для вареників, потрібно мати певні продукти вдома. На тісто для цієї страви потрібно взяти:

500 грам кефіру;

одну чайну ложку соди;

одну чайну ложку солі;

800 грамів борошна;

будь-які ягоди або овочі для начинки.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно змішати всі інгредієнти, які вказані вище, та ретельно вимішати тісто протягом п’яти хвилин. При цьому, додавати ще борошна туди не потрібно. За словами кулінарної блогерки, вареники з такого тіста можна варити у воді або готувати на пару.

Також блогерка зазначила, що для начинки для вареників можна використовувати вишню, полуницю, порічку або ж чорницю. Але, при цьому, варто додавати до кожного вареника невелику кількість цукру.

Ще для наповнення вареників добре підійде картопля із зеленню або грибами, а також печінка з цибулею.

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