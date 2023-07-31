Що приготувати влітку на сніданок — рецепт з відео

Швидкий літній сніданок за п'ять хвилин, який не набридне
Коли не знаєте, що приготувати на сніданок, то спробуйте цей рецепт. Виходить швидко та дуже смачно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти.
Вам знадобиться:
- 30-40г сиру;
- зелень;
- помідор;
- огірок;
- лаваш.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно натерти сир на дрібній терці.
Далі потрібно нарізати тонкими скибочками помідор та зелень.
До помідора також нарізаємо трохи огірка. Далі вам знадобиться круглий лист лаваша, або можна використовувати тортилью.
Робимо невеликий надріз з одного боку.
Викладаємо тертий сир по всій поверхні лавашу. Так само додаємо зелень.
На одну чверть викладаємо огірок.
Ще одну чверть поруч викладаємо помідор.
Далі складаємо лаваш конвертом.
Кладемо конверт на сковоріку чи гриль.
Потрібно трохи розігріти лаваш, щоб сир почав плавитись.
Раніше ми писали про рецепт сніданку за лічені хвилини з продуктів, які влітку завжди під рукою.