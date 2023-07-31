Що приготувати влітку на сніданок — рецепт з відео

Нарізання овочей. Фото: Freepik

Коли не знаєте, що приготувати на сніданок, то спробуйте цей рецепт. Виходить швидко та дуже смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти.

Читайте також:

Вам знадобиться:

30-40г сиру;

зелень;

помідор;

огірок;

лаваш.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти сир на дрібній терці.

Тертий сир. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі потрібно нарізати тонкими скибочками помідор та зелень.

Нарізання помідору. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

До помідора також нарізаємо трохи огірка. Далі вам знадобиться круглий лист лаваша, або можна використовувати тортилью.

Надріз на лаваші. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Робимо невеликий надріз з одного боку.

Сир та зелень на лаваші. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Викладаємо тертий сир по всій поверхні лавашу. Так само додаємо зелень.

Огірок на лаваші. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

На одну чверть викладаємо огірок.

Помідор на лаваші. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Ще одну чверть поруч викладаємо помідор.

Складання лавашу в конверт. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі складаємо лаваш конвертом.

Лаваш на сковорідці. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Кладемо конверт на сковоріку чи гриль.

Готовий лаваш. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Потрібно трохи розігріти лаваш, щоб сир почав плавитись.

Раніше ми писали про рецепт сніданку за лічені хвилини з продуктів, які влітку завжди під рукою.