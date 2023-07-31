Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Швидкий літній сніданок за п'ять хвилин, який не набридне arrow

Швидкий літній сніданок за п'ять хвилин, який не набридне

31 липня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати влітку на сніданок — рецепт з відео
Нарізання овочей. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Коли не знаєте, що приготувати на сніданок, то спробуйте цей рецепт. Виходить швидко та дуже смачно. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • 30-40г сиру;
  • зелень;
  • помідор;
  • огірок;
  • лаваш.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно натерти сир на дрібній терці. 

null
Тертий сир. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі потрібно нарізати тонкими скибочками помідор та зелень. 

null
Нарізання помідору. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

До помідора також нарізаємо трохи огірка. Далі вам знадобиться круглий лист лаваша, або можна використовувати тортилью. 

null
Надріз на лаваші. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Робимо невеликий надріз з одного боку. 

null
Сир та зелень на лаваші. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Викладаємо тертий сир по всій поверхні лавашу. Так само додаємо зелень. 

null
Огірок на лаваші. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

На одну чверть викладаємо огірок. 

null
Помідор на лаваші. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Ще одну чверть поруч викладаємо помідор. 

null
Складання лавашу в конверт. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі складаємо лаваш конвертом. 

null
Лаваш на сковорідці. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Кладемо конверт на сковоріку чи гриль.

null
Готовий лаваш. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Потрібно трохи розігріти лаваш, щоб сир почав плавитись. 

Раніше ми писали про рецепт сніданку за лічені хвилини з продуктів, які влітку завжди під рукою.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз