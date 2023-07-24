Що приготувати влітку на сніданок — рецепт з відео

Сніданок за лічені хвилини з продуктів, які влітку завжди під рукою
Швидко, смачно, та доступно. Це один з найпростіших та найсмачніших сніданків. Обов'язково спробуйте і будете повторювати мало не кожного дня.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.
Вам знадобиться:
- синя цибуля 1 шт;
- помідор 2 шт;
- солодкий перець 1 шт;
- зелена цибуля;
- курячі яйця 3-4шт;
- сіль;
- спеції за смаком.
Спосіб приготування
Синю цибулю необхідно нарізати півкільцями. Потім потрібно розігріти пательню та обсмажити цибулю.
Після того, як кілька хвилин обсмажується цибуля, потрібно нарізати інші інгредієнти — зелену цибулю, соковиті помідори.
Додайте солодкий перець, наріжте на тонкі та довгі смужки. Всі овочі потрібно додати до смаженої цибулі.
Після того, як овочі трохи обсмажаться необхідно додати курячі яйця. Можна зробити невеликі поглиблення в овочах та туди розбити яйця.
Готуйте дві-три хвилини під кришкою. Ця страва є варіантом турецького сніданку — шакшуки. Страва будет готова після того, як жовтки трохи побіліють.
Перед подачею додайте зелені та насолоджуйтеся дуже смачним сніданком.
Раніше ми писали про простий рецепт з кабачків на сніданок. Хоч щодня можна їсти й не набридне. Цей рецепт вам точно сподобається, будете жалкувати, що не знали про нього раніше.