Що приготувати влітку на сніданок — рецепт з відео

Смачний сніданок. Фото: Freepik

Швидко, смачно, та доступно. Це один з найпростіших та найсмачніших сніданків. Обов'язково спробуйте і будете повторювати мало не кожного дня.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

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Вам знадобиться:

синя цибуля 1 шт;

помідор 2 шт;

солодкий перець 1 шт;

зелена цибуля;

курячі яйця 3-4шт;

сіль;

спеції за смаком.

Готова страва. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Спосіб приготування

Синю цибулю необхідно нарізати півкільцями. Потім потрібно розігріти пательню та обсмажити цибулю.

Синя цибуля. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Після того, як кілька хвилин обсмажується цибуля, потрібно нарізати інші інгредієнти — зелену цибулю, соковиті помідори.

Зелена цибуля. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Додайте солодкий перець, наріжте на тонкі та довгі смужки. Всі овочі потрібно додати до смаженої цибулі.

Зелена цибуля та помідори. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Після того, як овочі трохи обсмажаться необхідно додати курячі яйця. Можна зробити невеликі поглиблення в овочах та туди розбити яйця.

Солодкий перець. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Готуйте дві-три хвилини під кришкою. Ця страва є варіантом турецького сніданку — шакшуки. Страва будет готова після того, як жовтки трохи побіліють.

Курячі яйця. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Перед подачею додайте зелені та насолоджуйтеся дуже смачним сніданком.

Раніше ми писали про простий рецепт з кабачків на сніданок. Хоч щодня можна їсти й не набридне. Цей рецепт вам точно сподобається, будете жалкувати, що не знали про нього раніше.