Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Сніданок за лічені хвилини з продуктів, які влітку завжди під рукою arrow

Сніданок за лічені хвилини з продуктів, які влітку завжди під рукою

24 липня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Що приготувати влітку на сніданок — рецепт з відео
Смачний сніданок. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Швидко, смачно, та доступно. Це один з найпростіших та найсмачніших сніданків. Обов'язково спробуйте і будете повторювати мало не кожного дня.  

Рецепт опублікували на YouTube каналі Прості Рецепти з Юлією Шевчук.

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • синя цибуля 1 шт; 
  • помідор 2 шт; 
  • солодкий перець 1 шт; 
  • зелена цибуля; 
  • курячі яйця 3-4шт;
  • сіль; 
  • спеції за смаком. 
null
Готова страва. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Спосіб приготування

Синю цибулю необхідно нарізати півкільцями. Потім потрібно розігріти пательню та обсмажити цибулю. 

null
Синя цибуля. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Після того, як кілька хвилин обсмажується цибуля, потрібно нарізати інші інгредієнти — зелену цибулю, соковиті помідори. 

null
Зелена цибуля. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Додайте солодкий перець, наріжте на тонкі та довгі смужки. Всі овочі потрібно додати до смаженої цибулі. 

null
Зелена цибуля та помідори. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Після того, як овочі трохи обсмажаться необхідно додати курячі яйця. Можна зробити невеликі поглиблення в овочах та туди розбити яйця. 

null
Солодкий перець. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Готуйте дві-три хвилини під кришкою. Ця страва є варіантом турецького сніданку — шакшуки. Страва будет готова після того, як жовтки трохи побіліють. 

null
Курячі яйця. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Перед подачею додайте зелені та насолоджуйтеся дуже смачним сніданком. 

Раніше ми писали про простий рецепт з кабачків на сніданок. Хоч щодня можна їсти й не набридне. Цей рецепт вам точно сподобається, будете жалкувати, що не знали про нього раніше. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

None

Чим Україна компенсує втрату зернової угоди: п’ять альтернативних сценаріїв

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз