Что приготовить летом на завтрак - рецепт с видео

Вкусный завтрак. Фото: Freepik

Быстро, вкусно и доступно. Это один из самых простых и вкусных завтраков. Обязательно попробуйте и будете повторять чуть ли не каждый день.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

синий лук 1 шт;

помидор 2 шт;

сладкий перец 1 шт;

зеленый лук;

куриные яйца 3-4шт;

соль;

специи по вкусу.

Готовое блюдо. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Способ приготовления

Синий лук необходимо нарезать полукольцами. Затем нужно разогреть сковороду и обжарить лук.

Синий лук. Фото: YouTube @yultsianakuhni

После того как несколько минут обжаривается лук, нужно нарезать другие ингредиенты – зеленый лук, сочные помидоры.

Зеленый лук. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Добавьте сладкий перец, нарежьте тонкие и длинные полоски. Все овощи нужно добавить к жареному луку.

Зеленый лук и помидоры. Фото: YouTube @yultsianakuhni

После того как овощи немного обжарятся необходимо добавить куриные яйца. Можно сделать небольшие углубления в овощах и разбить туда яйца.

Сладкий перец. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Готовьте две-три минуты под крышкой. Это блюдо является вариантом турецкого завтрака – шакшуки. Блюдо будет готово после того, как желтки немного побелеют.

Куриные яйца. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Перед подачей добавьте зелень и наслаждайтесь вкусным завтраком.

Раньше мы писали о простом рецепте из кабачков на завтрак . Хотя каждый день можно есть и не надоест. Этот рецепт вам точно понравится, будете сожалеть, что не знали о нем раньше.