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Завтрак в считанные минуты из продуктов, которые летом всегда под рукой

24 июля 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить летом на завтрак - рецепт с видео
Вкусный завтрак. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Быстро, вкусно и доступно. Это один из самых простых и вкусных завтраков. Обязательно попробуйте и будете повторять чуть ли не каждый день.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.

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Вам понадобится:

  • синий лук 1 шт;
  • помидор 2 шт;
  • сладкий перец 1 шт;
  • зеленый лук;
  • куриные яйца 3-4шт;
  • соль;
  • специи по вкусу.
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Готовое блюдо. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Способ приготовления

Синий лук необходимо нарезать полукольцами. Затем нужно разогреть сковороду и обжарить лук.

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Синий лук. Фото: YouTube @yultsianakuhni

После того как несколько минут обжаривается лук, нужно нарезать другие ингредиенты – зеленый лук, сочные помидоры.

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Зеленый лук. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Добавьте сладкий перец, нарежьте тонкие и длинные полоски. Все овощи нужно добавить к жареному луку.

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Зеленый лук и помидоры. Фото: YouTube @yultsianakuhni

После того как овощи немного обжарятся необходимо добавить куриные яйца. Можно сделать небольшие углубления в овощах и разбить туда яйца.

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Сладкий перец. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Готовьте две-три минуты под крышкой. Это блюдо является вариантом турецкого завтрака – шакшуки. Блюдо будет готово после того, как желтки немного побелеют.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @yultsianakuhni

Перед подачей добавьте зелень и наслаждайтесь вкусным завтраком.

Раньше мы писали о простом рецепте из кабачков на завтрак . Хотя каждый день можно есть и не надоест. Этот рецепт вам точно понравится, будете сожалеть, что не знали о нем раньше.

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