Что приготовить летом на завтрак - рецепт с видео

Завтрак в считанные минуты из продуктов, которые летом всегда под рукой
Быстро, вкусно и доступно. Это один из самых простых и вкусных завтраков. Обязательно попробуйте и будете повторять чуть ли не каждый день.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Простые Рецепты с Юлией Шевчук.
Вам понадобится:
- синий лук 1 шт;
- помидор 2 шт;
- сладкий перец 1 шт;
- зеленый лук;
- куриные яйца 3-4шт;
- соль;
- специи по вкусу.
Способ приготовления
Синий лук необходимо нарезать полукольцами. Затем нужно разогреть сковороду и обжарить лук.
После того как несколько минут обжаривается лук, нужно нарезать другие ингредиенты – зеленый лук, сочные помидоры.
Добавьте сладкий перец, нарежьте тонкие и длинные полоски. Все овощи нужно добавить к жареному луку.
После того как овощи немного обжарятся необходимо добавить куриные яйца. Можно сделать небольшие углубления в овощах и разбить туда яйца.
Готовьте две-три минуты под крышкой. Это блюдо является вариантом турецкого завтрака – шакшуки. Блюдо будет готово после того, как желтки немного побелеют.
Перед подачей добавьте зелень и наслаждайтесь вкусным завтраком.
Раньше мы писали о простом рецепте из кабачков на завтрак . Хотя каждый день можно есть и не надоест. Этот рецепт вам точно понравится, будете сожалеть, что не знали о нем раньше.