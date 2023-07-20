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Рецепт молодої картоплі, як у бабусі

20 липня 2023 16:13
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дивовижний рецепт молодої картоплі зі сметаною — відео
Жінка в українському вбранні з салатом та картоплею. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Сезон молодої картоплі обожнюють всі. Безумовно, вона смачна й просто відварна з кропом, але є цікава варіація з використанням сметани. Такий рецепт стародавній, його знають багато бабусь, спробуйте й ви. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.

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Вам знадобиться: 

  • молода картопля;
  • сіль, перець;
  • сало;
  • сметана;
  • кріп (за бажанням).

Спосіб приготування

Спочатку картоплю необхідно помити і почистити. Найпростіший спосіб почистити молоду картоплю — просто пошкрябати ножем. 

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Молода картопля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Після того, як картоплю добре помили та очистили, необхідно поставити її варити на 15-20 хвилин. Не забудьте посолити картоплю за своїм смаком. 

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Молода картопля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Тепер необхідно приготувати найсмачнішу підливу до молодої картоплі. Потрібно взяти сало, зняти з нього шкірку та порізати кубиками. 

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Сало для підливи. Фото: YouTube @nashi.besahy

Сало потрібно обсмажити на пательні. Не потрібно обсмажувати до рум'яного стану, лише трохи підсмажити, щоб вийшли ніжні шкварки. 

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Сало на пательні. Фото: YouTube @nashi.besahy

Коли сало підтопилося, потрібно додати сметану. Краще додавати домашню сметану. Не бійтеся базарної сметани, вона все рівно пройде гарно теплову обробку. Якщо сало було не солене, його потрібно трохи підсолити та поперчити. 

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Сало та сметана. Фото: YouTube @nashi.besahy

Сметана повинна гарно пересмажитися та в процесі кілька разів змінити свою структуру. 

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Обсмажене сало та сметана. Фото: YouTube @nashi.besahy

Підлива буде готова, коли вона стане з трохи жовтим відтінком.

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Готова молода картопля. Фото: YouTube @nashi.besahy

Тепер варену картоплю потрібно полити цією підливою. За бажанням додайте кропу. 

Раніше ми писали про простий рецепт літньої зупки. Влітку навіть борщ зелений. Такий рецепт виходить дуже смачним, якщо вам набридли одні й ті самі перші страви, то цей варіант вас точно приємно здивує. Всі, хто скуштують, точно спитають про метод приготування. 

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