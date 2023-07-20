Дивовижний рецепт молодої картоплі зі сметаною — відео

Рецепт молодої картоплі, як у бабусі
Сезон молодої картоплі обожнюють всі. Безумовно, вона смачна й просто відварна з кропом, але є цікава варіація з використанням сметани. Такий рецепт стародавній, його знають багато бабусь, спробуйте й ви.
Рецепт опублікували на YouTube каналі НАШІ БЕСАГИ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- молода картопля;
- сіль, перець;
- сало;
- сметана;
- кріп (за бажанням).
Спосіб приготування
Спочатку картоплю необхідно помити і почистити. Найпростіший спосіб почистити молоду картоплю — просто пошкрябати ножем.
Після того, як картоплю добре помили та очистили, необхідно поставити її варити на 15-20 хвилин. Не забудьте посолити картоплю за своїм смаком.
Тепер необхідно приготувати найсмачнішу підливу до молодої картоплі. Потрібно взяти сало, зняти з нього шкірку та порізати кубиками.
Сало потрібно обсмажити на пательні. Не потрібно обсмажувати до рум'яного стану, лише трохи підсмажити, щоб вийшли ніжні шкварки.
Коли сало підтопилося, потрібно додати сметану. Краще додавати домашню сметану. Не бійтеся базарної сметани, вона все рівно пройде гарно теплову обробку. Якщо сало було не солене, його потрібно трохи підсолити та поперчити.
Сметана повинна гарно пересмажитися та в процесі кілька разів змінити свою структуру.
Підлива буде готова, коли вона стане з трохи жовтим відтінком.
Тепер варену картоплю потрібно полити цією підливою. За бажанням додайте кропу.
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