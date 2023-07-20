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Рецепт молодого картофеля, как у бабушки

20 июля 2023 16:13
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Удивительный рецепт молодого картофеля со сметаной — видео
Женщина в украинском платье с салатом и картофелем. Фото: YouTube @nashi.besahy
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Сезон молодого картофеля обожают все. Безусловно. он вкусный и просто отварной с укропом, но есть интересная вариация с использованием сметаны. Такой рецепт старинный, его знают многие бабушки, попробуйте и вы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

  • молодой картофель;
  • соль, перец;
  • сало;
  • сметана;
  • укроп (по желанию).

Способ приготовления

Сначала картофель необходимо помыть и почистить. Самый простой способ почистить молодой картофель — просто поцарапать ножом.

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Молодой картофель. Фото: YouTube @nashi.besahy

После того, как картофель хорошо помыли и очистили, необходимо поставить его варить на 15-20 минут. Не забудьте посолить картофель по своему вкусу.

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Молодой картофель. Фото: YouTube @nashi.besahy

Теперь необходимо приготовить вкуснейший подлив к молодому картофелю. Надо взять сало, снять с него кожуру и порезать кубиками.

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Сало для подливки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Сало нужно обжарить на сковороде. Не нужно обжаривать до румяного состояния, лишь немного поджарить, чтобы получились нежные шкварки.

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Сало на сковороде. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда сало подтопилось, нужно добавить сметану. Лучше добавлять домашнюю сметану. Не бойтесь  сметаны с рынка, она все равно пройдет хорошо тепловую обработку. Если сало не соленое, его нужно немного подсолить и поперчить.

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Сало и сметана. Фото: YouTube @nashi.besahy

Сметана должна хорошо пережариться и несколько раз изменить свою структуру.

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Обжаренное сало и сметана. Фото: YouTube @nashi.besahy

Подливка будет готова, когда она станет с немного желтым оттенком.

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Готовый молодой картофель. Фото: YouTube @nashi.besahy

Теперь вареный картофель нужно полить этой подливкой. По желанию добавьте укроп.

Раньше мы писали о простом рецепте летней зупки. Летом даже борщ зеленый. Такой рецепт получается очень вкусным, если вам надоели одни и те же первые блюда, то этот вариант вас точно приятно удивит. Все, кто отведает, точно спросят о методе приготовления.

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