Удивительный рецепт молодого картофеля со сметаной — видео

Рецепт молодого картофеля, как у бабушки
Сезон молодого картофеля обожают все. Безусловно. он вкусный и просто отварной с укропом, но есть интересная вариация с использованием сметаны. Такой рецепт старинный, его знают многие бабушки, попробуйте и вы.
Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.
Вам понадобится:
- молодой картофель;
- соль, перец;
- сало;
- сметана;
- укроп (по желанию).
Способ приготовления
Сначала картофель необходимо помыть и почистить. Самый простой способ почистить молодой картофель — просто поцарапать ножом.
После того, как картофель хорошо помыли и очистили, необходимо поставить его варить на 15-20 минут. Не забудьте посолить картофель по своему вкусу.
Теперь необходимо приготовить вкуснейший подлив к молодому картофелю. Надо взять сало, снять с него кожуру и порезать кубиками.
Сало нужно обжарить на сковороде. Не нужно обжаривать до румяного состояния, лишь немного поджарить, чтобы получились нежные шкварки.
Когда сало подтопилось, нужно добавить сметану. Лучше добавлять домашнюю сметану. Не бойтесь сметаны с рынка, она все равно пройдет хорошо тепловую обработку. Если сало не соленое, его нужно немного подсолить и поперчить.
Сметана должна хорошо пережариться и несколько раз изменить свою структуру.
Подливка будет готова, когда она станет с немного желтым оттенком.
Теперь вареный картофель нужно полить этой подливкой. По желанию добавьте укроп.
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