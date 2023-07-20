Удивительный рецепт молодого картофеля со сметаной — видео

Женщина в украинском платье с салатом и картофелем. Фото: YouTube @nashi.besahy

Сезон молодого картофеля обожают все. Безусловно. он вкусный и просто отварной с укропом, но есть интересная вариация с использованием сметаны. Такой рецепт старинный, его знают многие бабушки, попробуйте и вы.

Рецепт опубликовали на YouTube канале НАШИ БЕСАГИ – еда и рецепты.

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Вам понадобится:

молодой картофель;

соль, перец;

сало;

сметана;

укроп (по желанию).

Способ приготовления

Сначала картофель необходимо помыть и почистить. Самый простой способ почистить молодой картофель — просто поцарапать ножом.

Молодой картофель. Фото: YouTube @nashi.besahy

После того, как картофель хорошо помыли и очистили, необходимо поставить его варить на 15-20 минут. Не забудьте посолить картофель по своему вкусу.

Молодой картофель. Фото: YouTube @nashi.besahy

Теперь необходимо приготовить вкуснейший подлив к молодому картофелю. Надо взять сало, снять с него кожуру и порезать кубиками.

Сало для подливки. Фото: YouTube @nashi.besahy

Сало нужно обжарить на сковороде. Не нужно обжаривать до румяного состояния, лишь немного поджарить, чтобы получились нежные шкварки.

Сало на сковороде. Фото: YouTube @nashi.besahy

Когда сало подтопилось, нужно добавить сметану. Лучше добавлять домашнюю сметану. Не бойтесь сметаны с рынка, она все равно пройдет хорошо тепловую обработку. Если сало не соленое, его нужно немного подсолить и поперчить.

Сало и сметана. Фото: YouTube @nashi.besahy

Сметана должна хорошо пережариться и несколько раз изменить свою структуру.

Обжаренное сало и сметана. Фото: YouTube @nashi.besahy

Подливка будет готова, когда она станет с немного желтым оттенком.

Готовый молодой картофель. Фото: YouTube @nashi.besahy

Теперь вареный картофель нужно полить этой подливкой. По желанию добавьте укроп.

Раньше мы писали о простом рецепте летней зупки. Летом даже борщ зеленый. Такой рецепт получается очень вкусным, если вам надоели одни и те же первые блюда, то этот вариант вас точно приятно удивит. Все, кто отведает, точно спросят о методе приготовления.