Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Їжа arrow Ідеї ​​смачних та швидких сніданків на тиждень arrow

Ідеї ​​смачних та швидких сніданків на тиждень

28 липня 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Сім ідей смачних сніданків — відео рецепт
Продукти для сніданку. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Іноді не вистачає ідей, що цікавого можна приготувати на сніданок. Не дарма кажуть, що сніданок — це найголовніший прийом їжі, адже його функція не тільки бути корисним та поживним, а й додати настрою на цілий день. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти.

Читайте також:

Для сніданку № 1 вам знадобиться: 

  • два яйця; 
  • дві столові ложки молока; 
  • сіль за смаком; 
  • великий помідор; 
  • зелень;
  • сир фета. 

Спосіб приготування

Беремо два яйця та відправляємо їх в тарілку. 

null
Куряче яйце. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Додаємо до яєць молоко та трохи солі. Все ретельно перемішуємо. 

null
Помідор та зелень. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі беремо один великий помідор та нарізаємо кубиками. Дрібно ріжемо зелень. 

null
Готовий сніданок. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Розігріваємо пательню та відправляємо туди помідори. Трохи обсмажуємо та заливаємо яйцем.  Готуємо на великому вогні постійно помішуючи. Трохи згодом додаємо сир фету та зелень. 

Для сніданку № 2 вам знадобиться: 

  • вівсянка 50 грамів (яка довго готується); 
  • 1 столова ложка насіння льону;
  • молоко; 
  • 1 столова ложка какао; 
  • фрукти та ягоди за смаком;
  • сіль та цукор за смаком. 

Спосіб приготування

З вечора необхідно змішати вівсянку з насінням льону та залити молоком, ставимо в холодильник на ніч. 

null
Вівсяна крупа. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

До ранку вівсянка набухне, вам залишиться тільки розігріти її. 

null
Вівсяна каша. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Вівсянку потрібно поставити на вогонь, додати ложку какао. Потрібно перемішати та варити протягом декількох хвилин. 

null
Готова вівсяна каша. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Прикрашаємо фруктами та ягодами за смаком. Вівсянка готова. 

Для сніданку № 3 вам знадобиться: 

  • цільнозерновий хліб; 
  • авокадо;
  • лимон;
  • зелень за смаком; 
  • сіль та перець за смаком; 
  • помідори; 
  • верене яйце. 

Спосіб приготування

Хліб необхідно підсушити на сковороді, щоб він став хрустким. 

null
Цільнозірновий хліб. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі беремо один авокадо та розрізаємо його навпіл, виймаємо кісточку. Авокадо необхідно розім'яти. Додаємо лимонний сік та сіль і перець за смаком. 

null
Перетертий авокадо. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі беремо помідор та нараємо та додаємо до авокадо. Виходить дуже смачна та корисна намазка для тостів. 

null
Тости з авокадо та яйцем. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Викладаємо намазку на тости, зверху кладемо одне варене яйце. Сніданок виходить дуже ситним та смачним. 

Для сніданку № 4 вам знадобиться: 

  • вівсянка; 
  • мед;
  • горіхи за смаком; 
  • йогурт.

Спосіб приготування

Гранолу необхідно приготувати заздалегідь. Для приготування граноли необхідно взяти вівсянку, горіхи та мед. Все ретельно перемішати. 

null
Вівсянка для граноли. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Майбутню гранолу ставимо в духовку на 180 градусів. Гранола буде випікатися 30 хвилин, але кожні 10 хвилин її необхідно буде перемішувати. 

null
Приготування граноли. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Вже для сніданку беремо гранолу з горіхами та додаємо йогурт. Сніданок готовий. 

null
Гранола з йогуртом. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Для сніданку № 5 вам знадобиться: 

  • семена чіа; 
  • 150 мл молока (рослинного або коров'ячого).

Чіа пудинг також готується з вечора. Для цього беремо насіння чіа та заливаємо молоком. 

null
Насіння чіа. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Ставимо в холодильник та залишаємо до ранку.

null
Насіння чіа. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Вранці у вас будет готовий сніданок, дуже смачний, корисний та поживний. 

null
Чіа пудинг. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Для сніданку № 6 вам знадобиться: 

  • одне яйце; 
  • 30 грамів сиру; 
  • лаваш; 
  • зелень за смаком;
  • овочі за смаком; 
  • шинка за смаком. 

Спосіб приготування

Яйце необхідно трохи збити. Натираємо 30 грамів сиру. 

null
Куряче яйце. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

На розігріту сковорідку додаємо яйце та викладаємо лист лавашу. 

null
Лаваш на яйці. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Через декілька хвилин перевертаємо та додаємо сир. Можна на свій смак додати овочі або шинку. 

null
Лаваш та яйце. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Такий сніданок можна легко взяти з собою. 

null
Готовий лаваш на сніданок. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Для сніданку № 7 вам знадобиться: 

  • 400 грамів кисломолочного сиру; 
  • два яєчних жовтка; 
  • цукор або підсолоджувач. 
  • 2 столові ложки борошна. 

Спосіб приготування

До сиру додаємо два яєчних жовтка. Додаємо цукор або підсолоджувач. 

null
Жовтки та сир. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Додаємо борошно, вистачить двох столових ложок. Масса повинна вийти густа. 

null
Додавання муки. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Формуємо з цієї маси ковбаску та нарізаємо на однакові шматочки. 

null
Формування сирників. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Обсмажуємо сирники. Також їх можна тільки легко обсмажити, а потім відправити в духовку хвилин на 10.

null
Смажені сирники. 

Також такі сирники можна заморозити та потім діставита з морозильної камери.

null
Готові сирники. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Спробуйте приготувати такі смачні сніданки. 

Раніше ми писали про сніданок за лічені хвилини з продуктів, які влітку завжди під рукою. Обов'язково спробуйте — і будете повторювати мало не кожного дня. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

09:13 Українцям, які користуються свердловинами, запроваджують нові правила

14:20 Жорстке виловлювання військовозобов'язаних: юрист вказав на новий трюк працівників ТЦК

12:07ЗМІ показали перші кадри застосування касетних боєприпасів українськими бійцями

Новина з фото

03:02У Київській області повторні вибухи: подробиці удару ворога

Новина з відео

14:22 Що не можна робити під час примусового доставляння до ТЦК: поради адвоката

None

"Це кров і піт": Ігнат про успішну роботу ППО і не тільки у великому інтервʼю

Новина з фото

04:21Вибухи в Житомирській області: ворожа атака на регіон

11:36 Українцям пояснили нюанси мобілізації обмежено придатних у серпні: це важливо

Новина з фото

02:18Вибухи в Дніпропетровській області: деталі ворожої атаки

08:42 Циганков отримав щедру пропозицію від несподіваного клубу

22:37 "Динамо" подякувало Луческу за роботу

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз