Сім ідей смачних сніданків — відео рецепт

Продукти для сніданку. Фото: Freepik

Іноді не вистачає ідей, що цікавого можна приготувати на сніданок. Не дарма кажуть, що сніданок — це найголовніший прийом їжі, адже його функція не тільки бути корисним та поживним, а й додати настрою на цілий день.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти.

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Для сніданку № 1 вам знадобиться:

два яйця;

дві столові ложки молока;

сіль за смаком;

великий помідор;

зелень;

сир фета.

Спосіб приготування

Беремо два яйця та відправляємо їх в тарілку.

Куряче яйце. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Додаємо до яєць молоко та трохи солі. Все ретельно перемішуємо.

Помідор та зелень. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі беремо один великий помідор та нарізаємо кубиками. Дрібно ріжемо зелень.

Готовий сніданок. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Розігріваємо пательню та відправляємо туди помідори. Трохи обсмажуємо та заливаємо яйцем. Готуємо на великому вогні постійно помішуючи. Трохи згодом додаємо сир фету та зелень.

Для сніданку № 2 вам знадобиться:

вівсянка 50 грамів (яка довго готується);

1 столова ложка насіння льону;

молоко;

1 столова ложка какао;

фрукти та ягоди за смаком;

сіль та цукор за смаком.

Спосіб приготування

З вечора необхідно змішати вівсянку з насінням льону та залити молоком, ставимо в холодильник на ніч.

Вівсяна крупа. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

До ранку вівсянка набухне, вам залишиться тільки розігріти її.

Вівсяна каша. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Вівсянку потрібно поставити на вогонь, додати ложку какао. Потрібно перемішати та варити протягом декількох хвилин.

Готова вівсяна каша. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Прикрашаємо фруктами та ягодами за смаком. Вівсянка готова.

Для сніданку № 3 вам знадобиться:

цільнозерновий хліб;

авокадо;

лимон;

зелень за смаком;

сіль та перець за смаком;

помідори;

верене яйце.

Спосіб приготування

Хліб необхідно підсушити на сковороді, щоб він став хрустким.

Цільнозірновий хліб. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі беремо один авокадо та розрізаємо його навпіл, виймаємо кісточку. Авокадо необхідно розім'яти. Додаємо лимонний сік та сіль і перець за смаком.

Перетертий авокадо. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далі беремо помідор та нараємо та додаємо до авокадо. Виходить дуже смачна та корисна намазка для тостів.

Тости з авокадо та яйцем. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Викладаємо намазку на тости, зверху кладемо одне варене яйце. Сніданок виходить дуже ситним та смачним.

Для сніданку № 4 вам знадобиться:

вівсянка;

мед;

горіхи за смаком;

йогурт.

Спосіб приготування

Гранолу необхідно приготувати заздалегідь. Для приготування граноли необхідно взяти вівсянку, горіхи та мед. Все ретельно перемішати.

Вівсянка для граноли. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Майбутню гранолу ставимо в духовку на 180 градусів. Гранола буде випікатися 30 хвилин, але кожні 10 хвилин її необхідно буде перемішувати.

Приготування граноли. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Вже для сніданку беремо гранолу з горіхами та додаємо йогурт. Сніданок готовий.

Гранола з йогуртом. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Для сніданку № 5 вам знадобиться:

семена чіа;

150 мл молока (рослинного або коров'ячого).

Чіа пудинг також готується з вечора. Для цього беремо насіння чіа та заливаємо молоком.

Насіння чіа. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Ставимо в холодильник та залишаємо до ранку.

Насіння чіа. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Вранці у вас будет готовий сніданок, дуже смачний, корисний та поживний.

Чіа пудинг. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Для сніданку № 6 вам знадобиться:

одне яйце;

30 грамів сиру;

лаваш;

зелень за смаком;

овочі за смаком;

шинка за смаком.

Спосіб приготування

Яйце необхідно трохи збити. Натираємо 30 грамів сиру.

Куряче яйце. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

На розігріту сковорідку додаємо яйце та викладаємо лист лавашу.

Лаваш на яйці. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Через декілька хвилин перевертаємо та додаємо сир. Можна на свій смак додати овочі або шинку.

Лаваш та яйце. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Такий сніданок можна легко взяти з собою.

Готовий лаваш на сніданок. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Для сніданку № 7 вам знадобиться:

400 грамів кисломолочного сиру;

два яєчних жовтка;

цукор або підсолоджувач.

2 столові ложки борошна.

Спосіб приготування

До сиру додаємо два яєчних жовтка. Додаємо цукор або підсолоджувач.

Жовтки та сир. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Додаємо борошно, вистачить двох столових ложок. Масса повинна вийти густа.

Додавання муки. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Формуємо з цієї маси ковбаску та нарізаємо на однакові шматочки.

Формування сирників. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Обсмажуємо сирники. Також їх можна тільки легко обсмажити, а потім відправити в духовку хвилин на 10.

Смажені сирники.

Також такі сирники можна заморозити та потім діставита з морозильної камери.

Готові сирники. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Спробуйте приготувати такі смачні сніданки.

Раніше ми писали про сніданок за лічені хвилини з продуктів, які влітку завжди під рукою. Обов'язково спробуйте — і будете повторювати мало не кожного дня.