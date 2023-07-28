Сім ідей смачних сніданків — відео рецепт

Ідеї смачних та швидких сніданків на тиждень
Іноді не вистачає ідей, що цікавого можна приготувати на сніданок. Не дарма кажуть, що сніданок — це найголовніший прийом їжі, адже його функція не тільки бути корисним та поживним, а й додати настрою на цілий день.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Оля Пінс — корисні і прості рецепти.
Для сніданку № 1 вам знадобиться:
- два яйця;
- дві столові ложки молока;
- сіль за смаком;
- великий помідор;
- зелень;
- сир фета.
Спосіб приготування
Беремо два яйця та відправляємо їх в тарілку.
Додаємо до яєць молоко та трохи солі. Все ретельно перемішуємо.
Далі беремо один великий помідор та нарізаємо кубиками. Дрібно ріжемо зелень.
Розігріваємо пательню та відправляємо туди помідори. Трохи обсмажуємо та заливаємо яйцем. Готуємо на великому вогні постійно помішуючи. Трохи згодом додаємо сир фету та зелень.
Для сніданку № 2 вам знадобиться:
- вівсянка 50 грамів (яка довго готується);
- 1 столова ложка насіння льону;
- молоко;
- 1 столова ложка какао;
- фрукти та ягоди за смаком;
- сіль та цукор за смаком.
Спосіб приготування
З вечора необхідно змішати вівсянку з насінням льону та залити молоком, ставимо в холодильник на ніч.
До ранку вівсянка набухне, вам залишиться тільки розігріти її.
Вівсянку потрібно поставити на вогонь, додати ложку какао. Потрібно перемішати та варити протягом декількох хвилин.
Прикрашаємо фруктами та ягодами за смаком. Вівсянка готова.
Для сніданку № 3 вам знадобиться:
- цільнозерновий хліб;
- авокадо;
- лимон;
- зелень за смаком;
- сіль та перець за смаком;
- помідори;
- верене яйце.
Спосіб приготування
Хліб необхідно підсушити на сковороді, щоб він став хрустким.
Далі беремо один авокадо та розрізаємо його навпіл, виймаємо кісточку. Авокадо необхідно розім'яти. Додаємо лимонний сік та сіль і перець за смаком.
Далі беремо помідор та нараємо та додаємо до авокадо. Виходить дуже смачна та корисна намазка для тостів.
Викладаємо намазку на тости, зверху кладемо одне варене яйце. Сніданок виходить дуже ситним та смачним.
Для сніданку № 4 вам знадобиться:
- вівсянка;
- мед;
- горіхи за смаком;
- йогурт.
Спосіб приготування
Гранолу необхідно приготувати заздалегідь. Для приготування граноли необхідно взяти вівсянку, горіхи та мед. Все ретельно перемішати.
Майбутню гранолу ставимо в духовку на 180 градусів. Гранола буде випікатися 30 хвилин, але кожні 10 хвилин її необхідно буде перемішувати.
Вже для сніданку беремо гранолу з горіхами та додаємо йогурт. Сніданок готовий.
Для сніданку № 5 вам знадобиться:
- семена чіа;
- 150 мл молока (рослинного або коров'ячого).
Чіа пудинг також готується з вечора. Для цього беремо насіння чіа та заливаємо молоком.
Ставимо в холодильник та залишаємо до ранку.
Вранці у вас будет готовий сніданок, дуже смачний, корисний та поживний.
Для сніданку № 6 вам знадобиться:
- одне яйце;
- 30 грамів сиру;
- лаваш;
- зелень за смаком;
- овочі за смаком;
- шинка за смаком.
Спосіб приготування
Яйце необхідно трохи збити. Натираємо 30 грамів сиру.
На розігріту сковорідку додаємо яйце та викладаємо лист лавашу.
Через декілька хвилин перевертаємо та додаємо сир. Можна на свій смак додати овочі або шинку.
Такий сніданок можна легко взяти з собою.
Для сніданку № 7 вам знадобиться:
- 400 грамів кисломолочного сиру;
- два яєчних жовтка;
- цукор або підсолоджувач.
- 2 столові ложки борошна.
Спосіб приготування
До сиру додаємо два яєчних жовтка. Додаємо цукор або підсолоджувач.
Додаємо борошно, вистачить двох столових ложок. Масса повинна вийти густа.
Формуємо з цієї маси ковбаску та нарізаємо на однакові шматочки.
Обсмажуємо сирники. Також їх можна тільки легко обсмажити, а потім відправити в духовку хвилин на 10.
Також такі сирники можна заморозити та потім діставита з морозильної камери.
Спробуйте приготувати такі смачні сніданки.
Раніше ми писали про сніданок за лічені хвилини з продуктів, які влітку завжди під рукою. Обов'язково спробуйте — і будете повторювати мало не кожного дня.