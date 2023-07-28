Семь идей вкусных завтраков — видео рецепт

Идеи вкусных и быстрых завтраков на неделю
Иногда не хватает идей, что интересного можно приготовить на завтрак. Не зря говорят, что завтрак – это самый главный прием пищи, ведь его функция не только заключается в том, чтобы быть полезным и питательным, но и добавить настроения на целый день.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс – полезные и простые рецепты.
Для завтрака №1 вам понадобится:
- два яйца;
- две столовые ложки молока;
- соль по вкусу;
- большой помидор;
- зелень;
- сыр фета.
Способ приготовления
Берем два яйца и отправляем в тарелку.
Добавляем в яйца молоко и немного соли. Все тщательно перемешиваем.
Затем берем один большой помидор и нарезаем кубиками. Мелко режем зелень.
Разогреваем сковороду и отправляем туда помидоры. Немного обжариваем и заливаем яйцом. Готовим на большом огне постоянно помешивая. Немного погодя добавляем сыр фету и зелень.
Для завтрака №2 вам понадобится:
- овсянка 50 граммов (долго готовящаяся);
- 1 столовая ложка семян льна;
- молоко;
- 1 столовая ложка какао;
- фрукты и ягоды по вкусу;
- соль и сахар по вкусу.
Способ приготовления
С вечера необходимо смешать овсянку с семенами льна и залить молоком, ставим в холодильник на ночь.
К утру овсянка набухнет, вам останется только разогреть ее.
Овсянку нужно поставить на огонь, добавить ложку какао. Необходимо перемешать и варить в течение нескольких минут.
Украшаем фруктами и ягодами по вкусу. Овсянка готова.
Для завтрака №3 вам понадобится:
- цельнозерновой хлеб;
- авокадо;
- лимон;
- зелень по вкусу;
- соль и перец по вкусу;
- помидоры;
- верене яйцо.
Способ приготовления
Хлеб необходимо подсушить на сковороде, чтобы он стал хрустящим.
Далее берем одно авокадо и разрезаем его пополам, вынимаем косточку. Авокадо нужно размять. Добавляем лимонный сок и соль и перец по вкусу.
Далее берем помидор и нараем и добавляем в авокадо. Выходит очень вкусная и полезная намазка для тостов.
Выкладываем намазку на тосты, сверху кладем одно вареное яйцо. Завтрак получается очень сытным и вкусным.
Для завтрака №4 вам понадобится:
- овсянка;
- мед;
- орехи по вкусу;
- йогурт.
Способ приготовления
Гранола необходимо приготовить заранее. Для приготовления гранолы необходимо взять овсянку, орехи и мед. Все тщательно перемешать.
Будущую гранолу ставим в духовку на 180 градусов. Гранола будет выпекаться 30 минут, но каждые 10 минут его нужно будет перемешивать.
Для завтрака берем гранола с орехами и добавляем йогурт. Завтрак готов.
Для завтрака №5 вам понадобится:
- семена чиа;
- 150 мл молока (растительного или коровьего).
Чиа пудинг также готовится с вечера. Для этого берем семя чиа и заливаем молоком.
Ставим в холодильник и оставляем до утра.
Утром у вас будет готовый завтрак, вкусный, полезный и питательный.
Для завтрака №6 вам понадобится:
- одно яйцо;
- 30 граммов творога;
- лаваш;
- зелень по вкусу;
- овощи по вкусу;
- ветчина по вкусу.
Способ приготовления
Яйцо нужно немного взбить. Натираем 30 граммов сыра.
На разогретую сковороду добавляем яйцо и выкладываем лист лаваша.
Через несколько минут переворачиваем и добавляем творог. Можно по своему вкусу добавить овощи или ветчину.
Такой завтрак можно легко взять с собой.
Для завтрака №7 вам понадобится:
- 400 г кисломолочного сыра;
- два яичных желтка;
- сахар или подсластитель.
- 2 столовые ложки муки.
Способ приготовления
К сыру добавляем два яичных желтка. Добавляем сахар или подсластитель.
Добавляем муку, хватит двух столовых ложек. Масса должна получиться густая.
Формируем из этой массы колбаску и нарезаем на одинаковые кусочки.
Обжариваем сырники. Также их можно легко обжарить, а затем отправить в духовку минут на 10.
Также такие сырники можно заморозить и затем доставить из морозильной камеры.
Попытайтесь приготовить такие вкусные завтраки.
Раньше мы писали о завтраке в считанные минуты из продуктов, которые летом всегда под рукой. Обязательно попробуйте – и будете повторять чуть ли не каждый день.