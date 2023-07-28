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Идеи вкусных и быстрых завтраков на неделю

28 июля 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Семь идей вкусных завтраков — видео рецепт
Продукты для завтрака. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Иногда не хватает идей, что интересного можно приготовить на завтрак. Не зря говорят, что завтрак – это самый главный прием пищи, ведь его функция не только заключается в том, чтобы быть полезным и питательным, но и добавить настроения на целый день.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс – полезные и простые рецепты.

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Для завтрака №1 вам понадобится:

  • два яйца;
  • две столовые ложки молока;
  • соль по вкусу;
  • большой помидор;
  • зелень;
  • сыр фета.

Способ приготовления

Берем два яйца и отправляем в тарелку.

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Куриное яйцо. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Добавляем в яйца молоко и немного соли. Все тщательно перемешиваем.

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Помидор и зелень. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Затем берем один большой помидор и нарезаем кубиками. Мелко режем зелень.

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Готовый завтрак. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Разогреваем сковороду и отправляем туда помидоры. Немного обжариваем и заливаем яйцом. Готовим на большом огне постоянно помешивая. Немного погодя добавляем сыр фету и зелень.

Для завтрака №2 вам понадобится:

  • овсянка 50 граммов (долго готовящаяся);
  • 1 столовая ложка семян льна;
  • молоко;
  • 1 столовая ложка какао;
  • фрукты и ягоды по вкусу;
  • соль и сахар по вкусу.

Способ приготовления

С вечера необходимо смешать овсянку с семенами льна и залить молоком, ставим в холодильник на ночь.

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Овсяная крупа. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

К утру овсянка набухнет, вам останется только разогреть ее.

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Овсяная каша. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Овсянку нужно поставить на огонь, добавить ложку какао. Необходимо перемешать и варить в течение нескольких минут.

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Готовая овсяная каша. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Украшаем фруктами и ягодами по вкусу. Овсянка готова.

Для завтрака №3 вам понадобится:

  • цельнозерновой хлеб;
  • авокадо;
  • лимон;
  • зелень по вкусу;
  • соль и перец по вкусу;
  • помидоры;
  • верене яйцо.

Способ приготовления

Хлеб необходимо подсушить на сковороде, чтобы он стал хрустящим.

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Цельнозвездный хлеб. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далее берем одно авокадо и разрезаем его пополам, вынимаем косточку. Авокадо нужно размять. Добавляем лимонный сок и соль и перец по вкусу.

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Перетертый авокадо. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далее берем помидор и нараем и добавляем в авокадо. Выходит очень вкусная и полезная намазка для тостов.

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Тосты с авокадо и яйцом. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Выкладываем намазку на тосты, сверху кладем одно вареное яйцо. Завтрак получается очень сытным и вкусным.

Для завтрака №4 вам понадобится:

  • овсянка;
  • мед;
  • орехи по вкусу;
  • йогурт.

Способ приготовления

Гранола необходимо приготовить заранее. Для приготовления гранолы необходимо взять овсянку, орехи и мед. Все тщательно перемешать.

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Овсянка для гранолы. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Будущую гранолу ставим в духовку на 180 градусов. Гранола будет выпекаться 30 минут, но каждые 10 минут его нужно будет перемешивать.

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Приготовление гранолы. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Для завтрака берем гранола с орехами и добавляем йогурт. Завтрак готов.

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Гранола с йогуртом. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Для завтрака №5 вам понадобится:

  • семена чиа;
  • 150 мл молока (растительного или коровьего).

Чиа пудинг также готовится с вечера. Для этого берем семя чиа и заливаем молоком.

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Семена чиа. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Ставим в холодильник и оставляем до утра.

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Семена чиа. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Утром у вас будет готовый завтрак, вкусный, полезный и питательный.

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Чиа пудинг. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Для завтрака №6 вам понадобится:

  • одно яйцо;
  • 30 граммов творога;
  • лаваш;
  • зелень по вкусу;
  • овощи по вкусу;
  • ветчина по вкусу.

Способ приготовления

Яйцо нужно немного взбить. Натираем 30 граммов сыра.

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Куриное яйцо. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

На разогретую сковороду добавляем яйцо и выкладываем лист лаваша.

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Лаваш на яйце. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Через несколько минут переворачиваем и добавляем творог. Можно по своему вкусу добавить овощи или ветчину.

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Лаваш и яйцо. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Такой завтрак можно легко взять с собой.

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Готовый лаваш на завтрак. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Для завтрака №7 вам понадобится:

  • 400 г кисломолочного сыра;
  • два яичных желтка;
  • сахар или подсластитель.
  • 2 столовые ложки муки.

Способ приготовления

К сыру добавляем два яичных желтка. Добавляем сахар или подсластитель.

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Желтки и творог. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Добавляем муку, хватит двух столовых ложек. Масса должна получиться густая.

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Добавление муки. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Формируем из этой массы колбаску и нарезаем на одинаковые кусочки.

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Формирование сырников. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Обжариваем сырники. Также их можно легко обжарить, а затем отправить в духовку минут на 10.

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Жареные сырники.

Также такие сырники можно заморозить и затем доставить из морозильной камеры.

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Готовые сырники. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Попытайтесь приготовить такие вкусные завтраки.

Раньше мы писали о завтраке в считанные минуты из продуктов, которые летом всегда под рукой. Обязательно попробуйте – и будете повторять чуть ли не каждый день.

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