Семь идей вкусных завтраков — видео рецепт

Продукты для завтрака. Фото: Freepik

Иногда не хватает идей, что интересного можно приготовить на завтрак. Не зря говорят, что завтрак – это самый главный прием пищи, ведь его функция не только заключается в том, чтобы быть полезным и питательным, но и добавить настроения на целый день.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс – полезные и простые рецепты.

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Для завтрака №1 вам понадобится:

два яйца;

две столовые ложки молока;

соль по вкусу;

большой помидор;

зелень;

сыр фета.

Способ приготовления

Берем два яйца и отправляем в тарелку.

Куриное яйцо. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Добавляем в яйца молоко и немного соли. Все тщательно перемешиваем.

Помидор и зелень. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Затем берем один большой помидор и нарезаем кубиками. Мелко режем зелень.

Готовый завтрак. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Разогреваем сковороду и отправляем туда помидоры. Немного обжариваем и заливаем яйцом. Готовим на большом огне постоянно помешивая. Немного погодя добавляем сыр фету и зелень.

Для завтрака №2 вам понадобится:

овсянка 50 граммов (долго готовящаяся);

1 столовая ложка семян льна;

молоко;

1 столовая ложка какао;

фрукты и ягоды по вкусу;

соль и сахар по вкусу.

Способ приготовления

С вечера необходимо смешать овсянку с семенами льна и залить молоком, ставим в холодильник на ночь.

Овсяная крупа. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

К утру овсянка набухнет, вам останется только разогреть ее.

Овсяная каша. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Овсянку нужно поставить на огонь, добавить ложку какао. Необходимо перемешать и варить в течение нескольких минут.

Готовая овсяная каша. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Украшаем фруктами и ягодами по вкусу. Овсянка готова.

Для завтрака №3 вам понадобится:

цельнозерновой хлеб;

авокадо;

лимон;

зелень по вкусу;

соль и перец по вкусу;

помидоры;

верене яйцо.

Способ приготовления

Хлеб необходимо подсушить на сковороде, чтобы он стал хрустящим.

Цельнозвездный хлеб. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далее берем одно авокадо и разрезаем его пополам, вынимаем косточку. Авокадо нужно размять. Добавляем лимонный сок и соль и перец по вкусу.

Перетертый авокадо. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далее берем помидор и нараем и добавляем в авокадо. Выходит очень вкусная и полезная намазка для тостов.

Тосты с авокадо и яйцом. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Выкладываем намазку на тосты, сверху кладем одно вареное яйцо. Завтрак получается очень сытным и вкусным.

Для завтрака №4 вам понадобится:

овсянка;

мед;

орехи по вкусу;

йогурт.

Способ приготовления

Гранола необходимо приготовить заранее. Для приготовления гранолы необходимо взять овсянку, орехи и мед. Все тщательно перемешать.

Овсянка для гранолы. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Будущую гранолу ставим в духовку на 180 градусов. Гранола будет выпекаться 30 минут, но каждые 10 минут его нужно будет перемешивать.

Приготовление гранолы. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Для завтрака берем гранола с орехами и добавляем йогурт. Завтрак готов.

Гранола с йогуртом. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Для завтрака №5 вам понадобится:

семена чиа;

150 мл молока (растительного или коровьего).

Чиа пудинг также готовится с вечера. Для этого берем семя чиа и заливаем молоком.

Семена чиа. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Ставим в холодильник и оставляем до утра.

Семена чиа. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Утром у вас будет готовый завтрак, вкусный, полезный и питательный.

Чиа пудинг. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Для завтрака №6 вам понадобится:

одно яйцо;

30 граммов творога;

лаваш;

зелень по вкусу;

овощи по вкусу;

ветчина по вкусу.

Способ приготовления

Яйцо нужно немного взбить. Натираем 30 граммов сыра.

Куриное яйцо. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

На разогретую сковороду добавляем яйцо и выкладываем лист лаваша.

Лаваш на яйце. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Через несколько минут переворачиваем и добавляем творог. Можно по своему вкусу добавить овощи или ветчину.

Лаваш и яйцо. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Такой завтрак можно легко взять с собой.

Готовый лаваш на завтрак. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Для завтрака №7 вам понадобится:

400 г кисломолочного сыра;

два яичных желтка;

сахар или подсластитель.

2 столовые ложки муки.

Способ приготовления

К сыру добавляем два яичных желтка. Добавляем сахар или подсластитель.

Желтки и творог. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Добавляем муку, хватит двух столовых ложек. Масса должна получиться густая.

Добавление муки. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Формируем из этой массы колбаску и нарезаем на одинаковые кусочки.

Формирование сырников. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Обжариваем сырники. Также их можно легко обжарить, а затем отправить в духовку минут на 10.

Жареные сырники.

Также такие сырники можно заморозить и затем доставить из морозильной камеры.

Готовые сырники. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Попытайтесь приготовить такие вкусные завтраки.

Раньше мы писали о завтраке в считанные минуты из продуктов, которые летом всегда под рукой. Обязательно попробуйте – и будете повторять чуть ли не каждый день.