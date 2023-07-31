Что приготовить летом на завтрак — рецепт с видео

Нарезка овощей. Фото: Freepik

Если не знаете, что приготовить на завтрак, попробуйте этот рецепт. Выходит быстро и очень вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс – полезные и простые рецепты.

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Вам понадобится:

30-40г творога;

зелень;

помидор;

огурец;

лаваш.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть творог на мелкой терке.

Тертый сыр. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далее нужно нарезать тонкими ломтиками помидор и зелень.

Нарезка помидора. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

К помидору также нарезаем немного огурца. Далее вам понадобится круглый лист лаваша или можно использовать тортилью.

Надрез на лаваше. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Делаем небольшой надрез с одной стороны.

Сыр и зелень на лаваше. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Выкладываем тертый сыр по всей поверхности лаваша. Так же добавляем зелень.

Огурец на лаваше. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

На одну четверть выкладываем огурец.

Помидоры на лаваше. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Еще одну четверть рядом выкладываем помидор.

Сборка лаваша в конверт. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далее складываем лаваш конвертом.

Лаваш на сковороде. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Кладем конверт на сковорику или гриль.

Готовый лаваш. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Надо немного разогреть лаваш, чтобы сыр начал плавиться.

Раньше мы писали о рецепте завтрака за считанные минуты из продуктов, которые летом всегда под рукой.