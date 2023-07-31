Что приготовить летом на завтрак — рецепт с видео

Быстрый летний завтрак за пять минут, который не надоест
Если не знаете, что приготовить на завтрак, попробуйте этот рецепт. Выходит быстро и очень вкусно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс – полезные и простые рецепты.
Вам понадобится:
- 30-40г творога;
- зелень;
- помидор;
- огурец;
- лаваш.
Способ приготовления
Сначала нужно натереть творог на мелкой терке.
Далее нужно нарезать тонкими ломтиками помидор и зелень.
К помидору также нарезаем немного огурца. Далее вам понадобится круглый лист лаваша или можно использовать тортилью.
Делаем небольшой надрез с одной стороны.
Выкладываем тертый сыр по всей поверхности лаваша. Так же добавляем зелень.
На одну четверть выкладываем огурец.
Еще одну четверть рядом выкладываем помидор.
Далее складываем лаваш конвертом.
Кладем конверт на сковорику или гриль.
Надо немного разогреть лаваш, чтобы сыр начал плавиться.
Раньше мы писали о рецепте завтрака за считанные минуты из продуктов, которые летом всегда под рукой.