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Быстрый летний завтрак за пять минут, который не надоест

31 июля 2023 06:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Что приготовить летом на завтрак — рецепт с видео
Нарезка овощей. Фото: Freepik
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Если не знаете, что приготовить на завтрак, попробуйте этот рецепт. Выходит быстро и очень вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Оля Пинс – полезные и простые рецепты.

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Вам понадобится:

  • 30-40г творога;
  • зелень;
  • помидор;
  • огурец;
  • лаваш.

Способ приготовления

Сначала нужно натереть творог на мелкой терке.

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Тертый сыр. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далее нужно нарезать тонкими ломтиками помидор и зелень.

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Нарезка помидора. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

К помидору также нарезаем немного огурца. Далее вам понадобится круглый лист лаваша или можно использовать тортилью.

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Надрез на лаваше. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Делаем небольшой надрез с одной стороны.

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Сыр и зелень на лаваше. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Выкладываем тертый сыр по всей поверхности лаваша. Так же добавляем зелень.

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Огурец на лаваше. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

На одну четверть выкладываем огурец.

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Помидоры на лаваше. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Еще одну четверть рядом выкладываем помидор.

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Сборка лаваша в конверт. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Далее складываем лаваш конвертом.

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Лаваш на сковороде. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Кладем конверт на сковорику или гриль.

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Готовый лаваш. Фото: YouTube @OlyaPinsUA

Надо немного разогреть лаваш, чтобы сыр начал плавиться.

Раньше мы писали о рецепте завтрака за считанные минуты из продуктов, которые летом всегда под рукой.

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