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Помідори у томаті, які виходять на смак, як свіжі: унікальний рецепт

3 серпня 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Помідори в томаті 2 в 1 — відео рецепт
Помідори в томаті. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний рецепт закрутки помідорів, який складається лише з двох інгредієнтів — помідорів і солі. Добре зберігаються і не містять оцту. Сік виходить теж смачний, його можна додавати до супів, соусів чи просто пити.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт

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Вам знадобляться такі продукти з розрахунком на 2 банки по 1 літру:

  • помідори — 3 кг (з них 1,5 — для соку);
  • сіль — 1,5 ст. л. з верхом.

Спосіб приготування

Для цього рецепту краще брати помідори сорту "сливка".

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Надрізи на помідорах. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Для початку помідори потрібно помити та зробити на кожному розрізи хрест на хрест. Це потрібно для того, щоб легко зняти шкірку. 

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Помідори у воді. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі потрібно занурити помідори у киплячу воду на 1-2 хвилини, щоб зняти шкіру. Потім легко знімаємо шкірку. 

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Чищення помідорів. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Чищені помідори складаємо в банку. Банки попередньо просто помити. 

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Помідори в банках. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Помідори для соку нарізаємо четвертинками та перемелюємо в комбайні або за допомогою м'ясорубки. Шкірку очищувати не потрібно. 

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Подріблення помідорів. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Перемелені помідори переливаємо у каструлю, додаємо сіль та доводимо до кипіння. Як тільки маса закипіла, прибираємо з плити. 

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Помідорна маса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Гарячою помідорною масою заливаємо помідори в банках до самого верху. Нещільно прикриваємо кришками. 

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Помідори заливаються томатом. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Відправляємо помідори для стерилізації. Після закипання повинно пройти 5 хвилин. 

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Стерилізація банки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Стерилізовані помідори герметично закручуємо. Обертати та кутати не потрібно. 

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Готові помідори. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раніше ми писали про карпатський рецепт квашених помідорів, які зберігаються цілий рік. Такі квашені помідори готуються до зими холодним способом. Помідори зберігатимуться всю зиму.

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