Помідори в томаті 2 в 1 — відео рецепт

Помідори в томаті. Фото: google

Дуже смачний рецепт закрутки помідорів, який складається лише з двох інгредієнтів — помідорів і солі. Добре зберігаються і не містять оцту. Сік виходить теж смачний, його можна додавати до супів, соусів чи просто пити.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.

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помідори — 3 кг (з них 1,5 — для соку);

сіль — 1,5 ст. л. з верхом.

Спосіб приготування

Для цього рецепту краще брати помідори сорту "сливка".

Надрізи на помідорах. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Для початку помідори потрібно помити та зробити на кожному розрізи хрест на хрест. Це потрібно для того, щоб легко зняти шкірку.

Помідори у воді. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далі потрібно занурити помідори у киплячу воду на 1-2 хвилини, щоб зняти шкіру. Потім легко знімаємо шкірку.

Чищення помідорів. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Чищені помідори складаємо в банку. Банки попередньо просто помити.

Помідори в банках. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Помідори для соку нарізаємо четвертинками та перемелюємо в комбайні або за допомогою м'ясорубки. Шкірку очищувати не потрібно.

Подріблення помідорів. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Перемелені помідори переливаємо у каструлю, додаємо сіль та доводимо до кипіння. Як тільки маса закипіла, прибираємо з плити.

Помідорна маса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Гарячою помідорною масою заливаємо помідори в банках до самого верху. Нещільно прикриваємо кришками.

Помідори заливаються томатом. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Відправляємо помідори для стерилізації. Після закипання повинно пройти 5 хвилин.

Стерилізація банки. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Стерилізовані помідори герметично закручуємо. Обертати та кутати не потрібно.

Готові помідори. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раніше ми писали про карпатський рецепт квашених помідорів, які зберігаються цілий рік. Такі квашені помідори готуються до зими холодним способом. Помідори зберігатимуться всю зиму.