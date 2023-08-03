Помідори в томаті 2 в 1 — відео рецепт

Помідори у томаті, які виходять на смак, як свіжі: унікальний рецепт
Дуже смачний рецепт закрутки помідорів, який складається лише з двох інгредієнтів — помідорів і солі. Добре зберігаються і не містять оцту. Сік виходить теж смачний, його можна додавати до супів, соусів чи просто пити.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Лілія Цвіт.
Вам знадобляться такі продукти з розрахунком на 2 банки по 1 літру:
- помідори — 3 кг (з них 1,5 — для соку);
- сіль — 1,5 ст. л. з верхом.
Спосіб приготування
Для цього рецепту краще брати помідори сорту "сливка".
Для початку помідори потрібно помити та зробити на кожному розрізи хрест на хрест. Це потрібно для того, щоб легко зняти шкірку.
Далі потрібно занурити помідори у киплячу воду на 1-2 хвилини, щоб зняти шкіру. Потім легко знімаємо шкірку.
Чищені помідори складаємо в банку. Банки попередньо просто помити.
Помідори для соку нарізаємо четвертинками та перемелюємо в комбайні або за допомогою м'ясорубки. Шкірку очищувати не потрібно.
Перемелені помідори переливаємо у каструлю, додаємо сіль та доводимо до кипіння. Як тільки маса закипіла, прибираємо з плити.
Гарячою помідорною масою заливаємо помідори в банках до самого верху. Нещільно прикриваємо кришками.
Відправляємо помідори для стерилізації. Після закипання повинно пройти 5 хвилин.
Стерилізовані помідори герметично закручуємо. Обертати та кутати не потрібно.
Раніше ми писали про карпатський рецепт квашених помідорів, які зберігаються цілий рік. Такі квашені помідори готуються до зими холодним способом. Помідори зберігатимуться всю зиму.