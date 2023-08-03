Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Еда arrow Помидоры в томате, которые получаются по вкусу, как свежие: уникальный рецепт arrow

Помидоры в томате, которые получаются по вкусу, как свежие: уникальный рецепт

3 августа 2023 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Помидоры в томате 2 в 1
Помидоры в томате. Фото: google
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный рецепт закрутки помидоров, состоящий всего из двух ингредиентов — помидоров и соли. Хорошо хранятся и не содержат уксуса. Сок получается тоже вкусный, его можно добавлять в супы, соусы или просто пить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвіт.

Читайте также:

Вам понадобятся следующие продукты с расчетом на 2 банка по 1 литру:

  • помидоры — 3 кг (из них 1,5 кг — для сока);
  • соль — 1,5 ст. л. с верхом.

Способ приготовления

Для этого рецепта лучше выбрать помидоры сорта "сливка".

null
Надрезы на помидорах. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Для начала помидоры нужно помыть и сделать на каждом разрезы крест на крест. Это нужно для того, чтобы легко снять кожуру.

null
Помидоры в воде. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее нужно погрузить помидоры в кипящую воду на 1-2 минуты, чтобы снять кожуру. Затем легко снимаем шкурку.

null
Чистка помидоров. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Чистящие помидоры складываем в банке. Банки предварительно просто помыть.

null
Помидоры в банках. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Помидоры для сока нарезаем четвертинками и перемалываем в комбайне или на мясорубке. Кожуру очищать не нужно.

null
Измельчение помидоров. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Перемолотые помидоры переливаем в кастрюлю, добавляем соль и доводим до кипения. Как только масса закипела, убираем с плиты.

null
Помидорная масса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Горячей помидорной массой заливаем помидоры в банках до самого верха. Не плотно прикрываем крышками.

null
Помидоры заливаются помидорами. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Отправляем помидоры для стерилизации. После закипания должно пройти 5 минут.

null
Стерилизация банков. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Стерилизованные помидоры герметично закручиваем. Заматывать и укутать не нужно.

null
Готовые помидоры. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раньше мы писали о карпатском рецепте квашеных помидоров, которые хранятся круглый год. Такие квашеные помидоры готовятся к зиме холодным способом. Помидоры будут храниться всю зиму.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

09:13 Украинцам, пользующимся скважинами, вводятся новые правила

12:07СМИ показали первые кадры применения кассетных боеприпасов украинскими бойцами

Новость с видео

14:22 Что нельзя делать во время принудительной доставки в ТЦК: советы адвоката

Новость с фото

03:02В Киевской области повторные взрывы: подробности удара врага

Новость с фото

04:21Взрывы в Житомирской области: вражеская атака на регион

None

Команда единомышленников: Вадим Столар рассказал о тех, с кем воплощает благотворительные проекты

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

11:36 Украинцам объяснили нюансы мобилизации ограниченно пригодных в августе: это важно

Новость с фото

02:18Взрывы в Днепропетровской области: детали вражеской атаки

22:37 "Динамо" поблагодарило Луческу за работу

Новость с фото

17:55 В Польше показали приехавшие на ремонт танки Leopard из Украины

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз