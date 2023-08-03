Помидоры в томате 2 в 1

Помидоры в томате. Фото: google

Очень вкусный рецепт закрутки помидоров, состоящий всего из двух ингредиентов — помидоров и соли. Хорошо хранятся и не содержат уксуса. Сок получается тоже вкусный, его можно добавлять в супы, соусы или просто пить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Лилия Цвіт.

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Вам понадобятся следующие продукты с расчетом на 2 банка по 1 литру:

помидоры — 3 кг (из них 1,5 кг — для сока);

соль — 1,5 ст. л. с верхом.

Способ приготовления

Для этого рецепта лучше выбрать помидоры сорта "сливка".

Надрезы на помидорах. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Для начала помидоры нужно помыть и сделать на каждом разрезы крест на крест. Это нужно для того, чтобы легко снять кожуру.

Помидоры в воде. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Далее нужно погрузить помидоры в кипящую воду на 1-2 минуты, чтобы снять кожуру. Затем легко снимаем шкурку.

Чистка помидоров. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Чистящие помидоры складываем в банке. Банки предварительно просто помыть.

Помидоры в банках. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Помидоры для сока нарезаем четвертинками и перемалываем в комбайне или на мясорубке. Кожуру очищать не нужно.

Измельчение помидоров. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Перемолотые помидоры переливаем в кастрюлю, добавляем соль и доводим до кипения. Как только масса закипела, убираем с плиты.

Помидорная масса. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Горячей помидорной массой заливаем помидоры в банках до самого верха. Не плотно прикрываем крышками.

Помидоры заливаются помидорами. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Отправляем помидоры для стерилизации. После закипания должно пройти 5 минут.

Стерилизация банков. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Стерилизованные помидоры герметично закручиваем. Заматывать и укутать не нужно.

Готовые помидоры. Фото: YouTube @lilija-tsvit

Раньше мы писали о карпатском рецепте квашеных помидоров, которые хранятся круглый год. Такие квашеные помидоры готовятся к зиме холодным способом. Помидоры будут храниться всю зиму.