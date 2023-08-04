Кабачки з грибами в банку — відео рецепт

Кабачки з печерицями на зиму: король серед рецептів
Це неординарна овочева закуска з найпростіших продуктів, які влітку має кожна господиня. Кабачки у такому приготуванні підходять і на закуску, і на гарнір до будь-якої страви на столі. Готуйте та дивуйте рідних.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобиться:
- печериці 2.5 кг;
- кабачки 2 кг;
- морква молода 5 шт;
- діжонська гірчиця 150 грам;
- цукор 5 ст. л;
- сіль 5 ст. л без гірки;
- оцет 9% 150 г;
- вода 150мл.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно взяти гриби та інші овочі ретельно помити.
Печериці потрібно відварити, нарізати не потрібно, краще вибрати невеликого розміру. Варити потрібно 5 хв.
Кабачки потрібно нарізати кружальцями. Далі кабачки перекладаємо у каструлю.
Моркву потрібно нарізати тонкими кружальцями.
Далі потрібно нарізати кріп.
Печериці охолонули, деякі потрібно буде розрізати навпіл.
Далі все потрібно посолити, додати цукор, 9% оцет та гірчичні зерна. Ретельно перемішуємо. Потрібно, щоб салат постояв і пустив сік протягом 30-60 хвилин.
Далі наповнюємо банки овочами і заливаємо соком, що залишився.
Накриваємо кришками та відправляємо для стерилізації.
Після закипання води стерилізувати салат потрібно протягом 15 хвилин.
Щільно закручуємо та залишаємо до повного охолодження.
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