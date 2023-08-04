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Кабачки з печерицями на зиму: король серед рецептів

4 серпня 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Кабачки з грибами в банку — відео рецепт
Кабачки з печерицями. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Це неординарна овочева закуска з найпростіших продуктів, які влітку має кожна господиня. Кабачки у такому приготуванні підходять і на закуску, і на гарнір до будь-якої страви на столі. Готуйте та дивуйте рідних.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобиться:

  • печериці 2.5 кг;
  • кабачки 2 кг;
  • морква молода 5 шт;
  • діжонська гірчиця 150 грам;
  • цукор 5 ст. л;
  • сіль 5 ст. л без гірки;
  • оцет 9% 150 г;
  • вода 150мл.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно взяти гриби та інші овочі ретельно помити.

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Гриби середнього розміру. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Печериці потрібно відварити, нарізати не потрібно, краще вибрати невеликого розміру. Варити потрібно 5 хв.

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Нарізаний кабачок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Кабачки потрібно нарізати кружальцями. Далі кабачки перекладаємо у каструлю.

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Зварені печериці. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Моркву потрібно нарізати тонкими кружальцями.

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Нарізана морква. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі потрібно нарізати кріп.

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Нарізання зелені. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Печериці охолонули, деякі потрібно буде розрізати навпіл.

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Нарізані гриби. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі все потрібно посолити, додати цукор, 9% оцет та гірчичні зерна. Ретельно перемішуємо. Потрібно, щоб салат постояв і пустив сік протягом 30-60 хвилин.

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Гриби та кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далі наповнюємо банки овочами і заливаємо соком, що залишився.

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Овочева суміш. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Накриваємо кришками та відправляємо для стерилізації.

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Гриби та кабачки у банку. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Після закипання води стерилізувати салат потрібно протягом 15 хвилин.

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Стерилізація банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Щільно закручуємо та залишаємо до повного охолодження.

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Закочування грибів та кабачків. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Раніше ми писали про те, як правильно стерилізувати банки, три простих способи. Сезон консервації у розпалі. Більшість рецептів заготовок на зиму включає стерилізацію банок. Для стерилізації є кілька зручних способів, які слід знати.

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