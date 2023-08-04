Кабачки с грибами в банке — видео рецепт

Кабачки с шампиньонами. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Это неординарная овощная закуска из самых простых продуктов, которые летом есть у каждой хозяйки. Кабачки в таком приготовлении подходят и на закуску, и на гарнир к любому блюду на столе. Готовьте и удивляйте родных.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится:

шампиньоны 2.5 кг;

кабачки 2 кг;

морковь молодая 5 шт;

дижонская горчица 150 грамм;

сахар 5 ст. л;

соль 5 ст. л без горки;

уксус 9% 150 грамм;

вода 150 мл.

Способ приготовления

Сначала нужно взять грибы и другие овощи тщательно помыть.

Грибы среднего размера. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Шампиньоны нужно отварить, нарезать их не нужно, лучше выбрать небольшого размера. Варить нужно 5 минут.

Нарезанный кабачок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Кабачки нужно нарезать кружочками. Далее кабачки перекладываем в кастрюлю.

Сваренные шампиньены. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Морковь нужно нарезать тонкими кружочками.

Нарезанная морковь. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно нарезать укроп.

Нарезання зелень. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Шампиньоны остыли, некоторые нужно будет разрезать пополам.

Нарезанные грибы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее все нужно посолить, добавить сахар, 9% уксус и горчичные зерна. Тщательно перемешиваем. Нужно чтобы салат постоял и пустил сок в течение 30-60 минут.

Грибы и кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее наполняем банки овощами и заливаем оставшимся соком.

Овощная смесь. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Накрываем крышками и отправляем для стерилизации.

Грибы и кабачки в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

После закипания воды стерилизовать салат нужно в течение 15 минут.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Плотно закручиваем и оставляем до полного охлаждения.

Закатывание грибов и кабачков. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

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