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Кабачки с шампиньонами на зиму: король среди рецептов

4 августа 2023 07:15
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Кабачки с грибами в банке — видео рецепт
Кабачки с шампиньонами. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Это неординарная овощная закуска из самых простых продуктов, которые летом есть у каждой хозяйки. Кабачки в таком приготовлении подходят и на закуску, и на гарнир к любому блюду на столе. Готовьте и удивляйте родных. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобится: 

  • шампиньоны 2.5 кг;
  • кабачки 2 кг;
  • морковь молодая 5 шт;
  • дижонская горчица 150 грамм;
  • сахар 5 ст. л;
  • соль 5 ст. л без горки;
  • уксус 9% 150 грамм;
  • вода 150 мл.

Способ приготовления

Сначала нужно взять грибы и другие овощи тщательно помыть.

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Грибы среднего размера. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Шампиньоны нужно отварить, нарезать их не нужно, лучше выбрать небольшого размера. Варить нужно 5 минут.

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Нарезанный кабачок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Кабачки нужно нарезать кружочками. Далее кабачки перекладываем в кастрюлю.

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Сваренные шампиньены. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Морковь нужно нарезать тонкими кружочками.

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Нарезанная морковь. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее нужно нарезать укроп.

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Нарезання зелень. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Шампиньоны остыли, некоторые нужно будет разрезать пополам.

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Нарезанные грибы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее все нужно посолить, добавить сахар, 9% уксус и горчичные зерна. Тщательно перемешиваем. Нужно чтобы салат постоял и пустил сок в течение 30-60 минут.

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Грибы и кабачки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Далее наполняем банки овощами и заливаем оставшимся соком.

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Овощная смесь. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Накрываем крышками и отправляем для стерилизации.

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Грибы и кабачки в банке. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

После закипания воды стерилизовать салат нужно в течение 15 минут.

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Стерилизация банок. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Плотно закручиваем и оставляем до полного охлаждения.

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Закатывание грибов и кабачков. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Ранее мы писали про то, как правильно стерилизовать банки, три простых способа. Сезон консервации в разгаре. Большинство рецептов заготовок на зиму включает в себя стерилизацию банок. Для стерилизации существует несколько удобных способов, которые следует знать.

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