Кабачки с грибами в банке — видео рецепт

Кабачки с шампиньонами на зиму: король среди рецептов
Это неординарная овощная закуска из самых простых продуктов, которые летом есть у каждой хозяйки. Кабачки в таком приготовлении подходят и на закуску, и на гарнир к любому блюду на столе. Готовьте и удивляйте родных.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобится:
- шампиньоны 2.5 кг;
- кабачки 2 кг;
- морковь молодая 5 шт;
- дижонская горчица 150 грамм;
- сахар 5 ст. л;
- соль 5 ст. л без горки;
- уксус 9% 150 грамм;
- вода 150 мл.
Способ приготовления
Сначала нужно взять грибы и другие овощи тщательно помыть.
Шампиньоны нужно отварить, нарезать их не нужно, лучше выбрать небольшого размера. Варить нужно 5 минут.
Кабачки нужно нарезать кружочками. Далее кабачки перекладываем в кастрюлю.
Морковь нужно нарезать тонкими кружочками.
Далее нужно нарезать укроп.
Шампиньоны остыли, некоторые нужно будет разрезать пополам.
Далее все нужно посолить, добавить сахар, 9% уксус и горчичные зерна. Тщательно перемешиваем. Нужно чтобы салат постоял и пустил сок в течение 30-60 минут.
Далее наполняем банки овощами и заливаем оставшимся соком.
Накрываем крышками и отправляем для стерилизации.
После закипания воды стерилизовать салат нужно в течение 15 минут.
Плотно закручиваем и оставляем до полного охлаждения.
Ранее мы писали про то, как правильно стерилизовать банки, три простых способа. Сезон консервации в разгаре. Большинство рецептов заготовок на зиму включает в себя стерилизацию банок. Для стерилизации существует несколько удобных способов, которые следует знать.