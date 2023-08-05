Как приготовить идеальное тесто для вареников, как у бабушки – рецепт

Приготовление вареников в домашних условиях. Фото: Freepik

Настоящие хозяйки, которые любят готовить, выбирают домашние блюда, но далеко не все знают секреты вкусной еды, например, теста для вареников. Поэтому следует понимать, как правильно готовить тесто на это блюдо, и знать, какие ингредиенты нужно добавлять в него.

Секретом рецепта приготовления теста для вареников поделилась украинская кулинарная блогерша Елена Мироненко на своей странице в Instagram.

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Далеко не все хозяйки могут сделать по-настоящему мягкое тесто для вареников, из-за чего они получаются не очень вкусными, как хотелось. Поэтому блогерша объяснила, что нужно иметь под рукой перед приготовлением и как правильно готовить вареники.

Вареники, приготовленные в домашних условиях. Фото: Freepik

Как сделать правильное тесто для вареников?

Ингредиенты

Чтобы приготовить правильное тесто для вареников, нужно иметь определенные продукты дома. На тесто для этого блюда нужно взять:

500 грамм кефира;

одну чайную ложку соды;

одну чайную ложку соли;

800 граммов муки;

любые ягоды или овощи для начинки.

Способ приготовления

Сначала нужно смешать все указанные выше ингредиенты и тщательно вымешивать тесто в течение пяти минут. При этом, добавлять еще муки туда не нужно. По словам кулинарной блогерши, вареники из такого теста можно варить в воде или готовить на пару.

Также блогерша отметила, что для начинки для вареников можно использовать вишню, клубнику, смородину или чернику. Но, при этом, следует добавлять к каждому варенику небольшое количество сахара.

Еще для наполнения вареников хорошо подойдет картофель с зеленью или грибами, а также печень с луком.

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