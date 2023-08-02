Рецепт аджики, який всі питатимуть — відео

Бурякова аджика на зиму: за цей рецепт завжди дякують
Аджика з буряка виходить дуже смачним і яскравим , при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. також ви зможете її використовувати при приготуванні борщу. Бюджетно, швидко, смачно, зручно та багатофункціонально – це все про це диво аджику.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.
Вам знадобляться такі інгредієнти:
- буряк – 1 кг;
- помідори — 1.5 кг;
- болгарський перець – 1 кг. (бажано червоний);
- гіркий перець — 3-5 шт. (за смаком);
- часник — 2 головки;
- цукор — 100 гр;
- сіль — 2 ст. ложки з гіркою (за смаком);
- оцет 9% — 100 мл;
- олія — 100мл.
Спосіб приготування
Для початку необхідно порізати сирі буряки на такі шматочки, щоб було зручно відправляти в м'ясорубку.
Червоний перець солодкий нарізаємо скибочками, які також потрібно буде пропустити через м'ясорубку.
У гострого перцю відрізаємо хвостик, насіння виймати не потрібно. На кількість цих інгредієнтів у середньому краще взяти три гострі перці, але якщо ви зовсім не любите гостру, тоді можна зменшити кількість. Якщо любите гостріше – візьміть 5 перців.
Усі овочі пропускаємо через м'ясорубку.
Помідори та часник також пропускаються через м'ясорубку.
Усі овочі після м'ясорубки відправляємо на плиту. Додаємо цукор та сіль. Сіль необхідно регулювати на власний смак.
Доводимо до кипіння та варимо 45 хвилин. Іноді потрібно перемішувати. Через 40 хвилин потрібно додати 9% оцет.
У рецепті йде рослинна олія, але її можна і не додавати.
Заливаємо суміш у стерилізовані банки та закочуємо стерилізованими кришками.
Залишаємо банки з аджикою до повного остигання.
Раніше ми писали про рецепт простого рецепту домашнього кетчупу, виходить, як магазинний. Такий кетчуп можна додавати в піцу, до тушкованих страв, до картоплі, м'яса. А діти їдять його ложками. Як магазинний, тільки без хімії і виходить ощадливо. Хоч би скільки його закручували на зиму, завжди буде мало, бо виходить дуже смачний.