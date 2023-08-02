Рецепт аджики, який всі питатимуть — відео

Аджика з буряка та сало. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Аджика з буряка виходить дуже смачним і яскравим , при цьому смак буряка зовсім не відчувається. Вона завжди привертатиме увагу на святковому столі. також ви зможете її використовувати при приготуванні борщу. Бюджетно, швидко, смачно, зручно та багатофункціонально – це все про це диво аджику.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно Просто та Доступно.

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Вам знадобляться такі інгредієнти:

буряк – 1 кг;

помідори — 1.5 кг;

болгарський перець – 1 кг. (бажано червоний);

гіркий перець — 3-5 шт. (за смаком);

часник — 2 головки;

цукор — 100 гр;

сіль — 2 ст. ложки з гіркою (за смаком);

оцет 9% — 100 мл;

олія — 100мл.

Спосіб приготування

Для початку необхідно порізати сирі буряки на такі шматочки, щоб було зручно відправляти в м'ясорубку.

Підготовка скли. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Червоний перець солодкий нарізаємо скибочками, які також потрібно буде пропустити через м'ясорубку.

Солодкий перець. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

У гострого перцю відрізаємо хвостик, насіння виймати не потрібно. На кількість цих інгредієнтів у середньому краще взяти три гострі перці, але якщо ви зовсім не любите гостру, тоді можна зменшити кількість. Якщо любите гостріше – візьміть 5 перців.

Гострий перець. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Усі овочі пропускаємо через м'ясорубку.

Буряк через м'ясорубку. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Помідори та часник також пропускаються через м'ясорубку.

Овочева суміш. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Усі овочі після м'ясорубки відправляємо на плиту. Додаємо цукор та сіль. Сіль необхідно регулювати на власний смак.

Овочева суміш та сіль. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Доводимо до кипіння та варимо 45 хвилин. Іноді потрібно перемішувати. Через 40 хвилин потрібно додати 9% оцет.

Аджика з буряка. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

У рецепті йде рослинна олія, але її можна і не додавати.

Закочування банки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заливаємо суміш у стерилізовані банки та закочуємо стерилізованими кришками.

Готовий аджик з буряка. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Залишаємо банки з аджикою до повного остигання.

Раніше ми писали про рецепт простого рецепту домашнього кетчупу, виходить, як магазинний. Такий кетчуп можна додавати в піцу, до тушкованих страв, до картоплі, м'яса. А діти їдять його ложками. Як магазинний, тільки без хімії і виходить ощадливо. Хоч би скільки його закручували на зиму, завжди буде мало, бо виходить дуже смачний.