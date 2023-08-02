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Свекольная аджика на зиму: за этот рецепт всегда благодарят

2 августа 2023 06:30
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Рецепт аджики, который все будут спрашивать — видео
Аджика из свеклы и сало. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она всегда будет привлекать внимание на праздничном столе. также вы ее сможете использовать при приготовлении борща. Бюджетно, быстро, вкусно, удобно и многофункционально — это все про эту чудо аджику. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобятся такие ингредиенты: 

  • свекла — 1 кг;
  • помидоры — 1.5 кг;
  • болгарский перец — 1 кг. (желательно красный);
  • горький перец — 3-5 шт. (по вкусу);
  • чеснок — 2 головки;
  • сахар — 100 гр;
  • соль — 2 ст. ложки с горкой (по вкусу);
  • уксус 9% — 100 мл;
  • растительное масло — 100мл.

Способ приготовления 

Для начала необходимо порезать сырую свеклу на такие кусочки, чтобы было удобно отправлять в мясорубку. 

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Подготовка свклы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Красный сладкий перец нарезаем ломтиками, которые также нужно будет пропустить через мясорубку. 

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Сладкий перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

У острого перца отрезаем хвостик, семена вынимать не нужно. На количество этих ингредиентов в среднем лучше взять три острых перца, но если вы вовсе не любите острое, тогда можно уменьшить количество. Если любите поострее — возьмите 5 перцев.

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Острый перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все овощи пропускаем через мясорубку. 

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Свекла через мясорубку. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Помидоры и чеснок также пропускаются через мясорубку. 

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Овощная смесь. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все овощи после мясорубки отправляем на плиту. Добавляем сахар и соль. Соль необходимо регулировать по собственному вкусу. 

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Овощная смесь и соль. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Доводим до кипения и варим 45 минут. Время от времени необходимо перемешивать. Через 40 минут нужно добавить 9% уксус.

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Аджика из свеклы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В рецепте идет растительное масло, но его можно и не добавлять. 

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Закатывание банки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заливаем смесь в стерилизованные банки и закатываем стерилизованными крышками. 

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Готовая аджика из свеклы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Оставляем банки с аджикой до полного остывания. 

Ранее мы писали про рецепт простого рецепта домашнего кетчупа, получается, как магазинный. Такой кетчуп можно добавлять в пиццу, к тушеным блюдам, к картофелю, мясу. А дети едят его ложками. Как магазинный, только без химии и выходит экономно. Сколько бы его ни закручивали на зиму, всегда будет мало, потому что получается очень вкусный.

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