Рецепт аджики, который все будут спрашивать — видео

Свекольная аджика на зиму: за этот рецепт всегда благодарят
Аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она всегда будет привлекать внимание на праздничном столе. также вы ее сможете использовать при приготовлении борща. Бюджетно, быстро, вкусно, удобно и многофункционально — это все про эту чудо аджику.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.
Вам понадобятся такие ингредиенты:
- свекла — 1 кг;
- помидоры — 1.5 кг;
- болгарский перец — 1 кг. (желательно красный);
- горький перец — 3-5 шт. (по вкусу);
- чеснок — 2 головки;
- сахар — 100 гр;
- соль — 2 ст. ложки с горкой (по вкусу);
- уксус 9% — 100 мл;
- растительное масло — 100мл.
Способ приготовления
Для начала необходимо порезать сырую свеклу на такие кусочки, чтобы было удобно отправлять в мясорубку.
Красный сладкий перец нарезаем ломтиками, которые также нужно будет пропустить через мясорубку.
У острого перца отрезаем хвостик, семена вынимать не нужно. На количество этих ингредиентов в среднем лучше взять три острых перца, но если вы вовсе не любите острое, тогда можно уменьшить количество. Если любите поострее — возьмите 5 перцев.
Все овощи пропускаем через мясорубку.
Помидоры и чеснок также пропускаются через мясорубку.
Все овощи после мясорубки отправляем на плиту. Добавляем сахар и соль. Соль необходимо регулировать по собственному вкусу.
Доводим до кипения и варим 45 минут. Время от времени необходимо перемешивать. Через 40 минут нужно добавить 9% уксус.
В рецепте идет растительное масло, но его можно и не добавлять.
Заливаем смесь в стерилизованные банки и закатываем стерилизованными крышками.
Оставляем банки с аджикой до полного остывания.
Ранее мы писали про рецепт простого рецепта домашнего кетчупа, получается, как магазинный. Такой кетчуп можно добавлять в пиццу, к тушеным блюдам, к картофелю, мясу. А дети едят его ложками. Как магазинный, только без химии и выходит экономно. Сколько бы его ни закручивали на зиму, всегда будет мало, потому что получается очень вкусный.