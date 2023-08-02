Рецепт аджики, который все будут спрашивать — видео

Аджика из свеклы и сало. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Аджика из свеклы получается очень вкусной и яркой, при этом вкус свеклы совсем не ощущается. Она всегда будет привлекать внимание на праздничном столе. также вы ее сможете использовать при приготовлении борща. Бюджетно, быстро, вкусно, удобно и многофункционально — это все про эту чудо аджику.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно Просто и Доступно.

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Вам понадобятся такие ингредиенты:

свекла — 1 кг;

помидоры — 1.5 кг;

болгарский перец — 1 кг. (желательно красный);

горький перец — 3-5 шт. (по вкусу);

чеснок — 2 головки;

сахар — 100 гр;

соль — 2 ст. ложки с горкой (по вкусу);

уксус 9% — 100 мл;

растительное масло — 100мл.

Способ приготовления

Для начала необходимо порезать сырую свеклу на такие кусочки, чтобы было удобно отправлять в мясорубку.

Подготовка свклы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Красный сладкий перец нарезаем ломтиками, которые также нужно будет пропустить через мясорубку.

Сладкий перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

У острого перца отрезаем хвостик, семена вынимать не нужно. На количество этих ингредиентов в среднем лучше взять три острых перца, но если вы вовсе не любите острое, тогда можно уменьшить количество. Если любите поострее — возьмите 5 перцев.

Острый перец. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все овощи пропускаем через мясорубку.

Свекла через мясорубку. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Помидоры и чеснок также пропускаются через мясорубку.

Овощная смесь. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Все овощи после мясорубки отправляем на плиту. Добавляем сахар и соль. Соль необходимо регулировать по собственному вкусу.

Овощная смесь и соль. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Доводим до кипения и варим 45 минут. Время от времени необходимо перемешивать. Через 40 минут нужно добавить 9% уксус.

Аджика из свеклы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

В рецепте идет растительное масло, но его можно и не добавлять.

Закатывание банки. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Заливаем смесь в стерилизованные банки и закатываем стерилизованными крышками.

Готовая аджика из свеклы. Фото: YouTube @SmachnoProstoiDostupno

Оставляем банки с аджикой до полного остывания.

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