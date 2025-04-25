Sissal представить Данію на Євробаченні-2025 — що відомо про неї

Співачка Sissal. Фото: Eurovision

Данію на Євробаченні-2025 представить співачка з Фарерських островів Sissal із піснею в стилі електропоп під назвою Hallucination. Її виступ запланований 11-м у другому півфіналі конкурсу.

Що відомо про співачку Sissal, яка представить Данію на Євробаченні — читайте на Новини.LIVE.

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Хто така Sissal

Sissal народилася у 1995 році в Торсгавні — столиці Фарерських островів — у родині з творчими традиціями. Її мати, Міккаліна Нордберг, відома як талановита фарерська художниця.

Свої перші кроки на сцені Sissal зробила у десятирічному віці. У 2005 році вона здобула перемогу на дитячому конкурсі Nosa Barnaprix, а вже за п’ять років виборола ще одну вокальну нагороду, цього разу на іншому музичному змаганні.

У 2020 році Sissal переїхала до Копенгагена, де й розпочала свій професійний музичний шлях. Вона виховує двох доньок і відкрито розповідає про виклики, з якими стикалася через поєднання материнства та кар’єри попспівачки. Артистка прагне власним прикладом показати, що жінки можуть творити музику, виступати на сцені та досягати успіху навіть після народження дітей.

У лютому 2025 року Sissal презентувала свій дебютний мініальбом Hear Me Now та увійшла до числа восьми фіналістів національного відбору Dansk Melodi Grand Prix. З піснею Hallucination вона здобула перемогу й стала другою представницею з Фарерських островів, яка виступатиме за Данію на Євробаченні. Першою була Reiley у 2023 році.

Про що пісня Sissal "Hallucination"

Пісня Hallucination — це електронний танцювальний трек із характерним атмосферним звучанням у дусі скандинавського попу, навіяний творчістю Robyn та Dagny. За словами виконавиці, композиція передає стан глибокого емоційного єднання з іншою людиною — настільки сильного, що реальність і уява починають зливатися воєдино.

Пісня створена у співпраці з лейблом Virgin, а в її звучанні відчувається вплив сучасного європейського EDM, але з емоційним наповненням, яке нечасто трапляється в танцювальній музиці.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали також про те, хто представлятиме на Євробаченні Австралію, Чорногорію та Італію.

Тим часом букмекери вже зробили перші прогнози щодо того, хто може перемогти на Євробаченні 2025.