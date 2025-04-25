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Sissal представит Данию на Евровидении-2025 — что известно о ней

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Дата публикации 25 апреля 2025 19:25
Sissal представит Данию на Евровидении-2025 - что известно о ней
Певица Sissal. Фото: Евровидение
Ключевые моменты Кто такая Sissal О чем песня Sissal "Hallucination"

Данию на Евровидении-2025 представит певица с Фарерских островов Sissal с песней в стиле электропоп под названием Hallucination. Ее выступление запланировано 11-м во втором полуфинале конкурса.

Что известно о певице Sissal, которая представит Данию на Евровидении — читайте на Новини.LIVE.

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A post shared by Sissal (@sissaljo)

Кто такая Sissal

Sissal родилась в 1995 году в Торсгавне — столице Фарерских островов — в семье с творческими традициями. Ее мать, Миккалина Нордберг, известна как талантливая фарерская художница.

Свои первые шаги на сцене Sissal сделала в десятилетнем возрасте. В 2005 году она одержала победу на детском конкурсе Nosa Barnaprix, а уже через пять лет завоевала еще одну вокальную награду, на этот раз на другом музыкальном соревновании.

В 2020 году Sissal переехала в Копенгаген, где и начала свой профессиональный музыкальный путь. Она воспитывает двух дочерей и открыто рассказывает о вызовах, с которыми сталкивалась из-за сочетания материнства и карьеры поп-певицы. Артистка стремится собственным примером показать, что женщины могут творить музыку, выступать на сцене и добиваться успеха даже после рождения детей.

В феврале 2025 года Sissal представила свой дебютный мини-альбом Hear Me Now и вошла в число восьми финалистов национального отбора Dansk Melodi Grand Prix. С песней Hallucination она одержала победу и стала второй представительницей с Фарерских островов, которая будет выступать за Данию на Евровидении. Первой была Reiley в 2023 году.

О чем песня Sissal "Hallucination"

Песня Hallucination — это электронный танцевальный трек с характерным атмосферным звучанием в духе скандинавского попа, навеянный творчеством Robyn и Dagny. По словам исполнительницы, композиция передает состояние глубокого эмоционального единения с другим человеком — настолько сильного, что реальность и воображение начинают сливаться воедино.

Песня создана в сотрудничестве с лейблом Virgin, а в ее звучании чувствуется влияние современного европейского EDM, но с эмоциональным наполнением, которое нечасто встречается в танцевальной музыке.

Напомним, Новини.LIVE писали также о том, кто будет представлять на Евровидении Австралию, Черногорию и Италию.

Тем временем букмекеры уже сделали первые прогнозы относительно того, кто может победить на Евровидении 2025.

Евровидение песня певица конкурс Евровидение 2025
Алексей Харченко - Редактор
Автор:
Алексей Харченко
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