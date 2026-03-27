Головна Життя Зета-Джонс і Дуглас знижують ціну на будинок: чому зірки не можуть продати

Дата публікації: 27 березня 2026 11:00
Подружжя Зета-Джонс і Дуглас знизили ціну свого маєтку. Фото: Realtor, Blik. Колаж: Новини.LIVE

Зіркове подружжя акторів Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас втретє знизило ціну на свій маєток Longmeadow на березі Гудзону. Тепер він виставлений за 9,75 млн доларів після тривалого простою на ринку. Попри статус власників і масштаб нерухомості, вони й досі не можуть знайти покупця, навіть після кількох переглядів ціни.

Така ситуація відображає загальне охолодження попиту на великі маєтки у передмістях Нью-Йорка, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Blik.

Довгі спроби продажу маєтка

Історія з реалізацією цього будинку дуже довга. Уперше маєток з’явився на ринку ще влітку 2024 року — тоді власники просили близько 12 млн доларів, але інтерес залишився радше інформаційним, ніж реальним. Далі були кілька зняттів об'єкту з продажу та коригування ціни.

Навесні 2025 року вартість опустили до 10 млн, однак і це не допомогло. Наразі оголошення повернули з новою цифрою — 9,75 млн доларів. Загальне зниження виглядає помітним, хоча ринок за цей час теж змінився.

Зета-Джонс і Дуглас знижують ціну на будинок: чому зірки не можуть продати - фото 1
Будинок Кетрін Зета‑Джонс і Майкла Дугласа. Фото: realtor.com

Що відомо про Longmeadow 

Це дім, зведений ще у 1929 році в Ірвінгтоні, являє собою зразок старої американської розкоші. Його історична архітектура зберігається поруч із найновішими інтер’єрами.

Житловий простір маєтку перевищує тисячу квадратних метрів, а земельна ділянка займає близько 12 акрів і виходить до ріки. У будинку є вісім спалень, одинадцять ванних кімнат, кілька віталень і бібліотека на два рівні. Окремо розташований критий басейн і тренувальна зала. 

Інтер'єри зберегли риси 1930-х років: каміни, масивні стелі та мармур. З першого поверху відкривається вихід на широку терасу з видом на воду.

Зета-Джонс і Дуглас знижують ціну на будинок: чому зірки не можуть продати - фото 2
Будинок Кетрін Зета‑Джонс і Майкла Дугласа. Фото: realtor.com

Чому подружжя знизило ціну на маєток 

Ціна знизилася з кількох причин, і не всі пов'язані з самим будинком. Активність на ринку передмість Нью-Йорка зменшилася після пандемії. Тоді попит на великі приватні будинки різко зріс, і тепер угоди укладаються повільніше, а покупці діють обережніше.

Крім того, утримання подібних об’єктів коштує дорого — це і податки, і обслуговування території, і плата персоналу. Для багатьох потенційних покупців це стає вирішальним аргументом проти.

Подружжя каже, що продає будинок, бо діти виросли і роз’їхалися, і необхідність у такому великому просторі зникла. Будинок перестав відповідати реальному способу життя власників.

До того ж у пари є інша нерухомість — у різних країнах, і вони поступово зміщують фокус на Європу та Бермуди.  

Вікторія Федорів - Редактор
Вікторія Федорів
