Зета-Джонс і Дуглас знижують ціну на будинок: чому зірки не можуть продати
Зіркове подружжя акторів Кетрін Зета-Джонс і Майкл Дуглас втретє знизило ціну на свій маєток Longmeadow на березі Гудзону. Тепер він виставлений за 9,75 млн доларів після тривалого простою на ринку. Попри статус власників і масштаб нерухомості, вони й досі не можуть знайти покупця, навіть після кількох переглядів ціни.
Така ситуація відображає загальне охолодження попиту на великі маєтки у передмістях Нью-Йорка, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Blik.
Довгі спроби продажу маєтка
Історія з реалізацією цього будинку дуже довга. Уперше маєток з’явився на ринку ще влітку 2024 року — тоді власники просили близько 12 млн доларів, але інтерес залишився радше інформаційним, ніж реальним. Далі були кілька зняттів об'єкту з продажу та коригування ціни.
Навесні 2025 року вартість опустили до 10 млн, однак і це не допомогло. Наразі оголошення повернули з новою цифрою — 9,75 млн доларів. Загальне зниження виглядає помітним, хоча ринок за цей час теж змінився.
Що відомо про Longmeadow
Це дім, зведений ще у 1929 році в Ірвінгтоні, являє собою зразок старої американської розкоші. Його історична архітектура зберігається поруч із найновішими інтер’єрами.
Житловий простір маєтку перевищує тисячу квадратних метрів, а земельна ділянка займає близько 12 акрів і виходить до ріки. У будинку є вісім спалень, одинадцять ванних кімнат, кілька віталень і бібліотека на два рівні. Окремо розташований критий басейн і тренувальна зала.
Інтер'єри зберегли риси 1930-х років: каміни, масивні стелі та мармур. З першого поверху відкривається вихід на широку терасу з видом на воду.
Чому подружжя знизило ціну на маєток
Ціна знизилася з кількох причин, і не всі пов'язані з самим будинком. Активність на ринку передмість Нью-Йорка зменшилася після пандемії. Тоді попит на великі приватні будинки різко зріс, і тепер угоди укладаються повільніше, а покупці діють обережніше.
Крім того, утримання подібних об’єктів коштує дорого — це і податки, і обслуговування території, і плата персоналу. Для багатьох потенційних покупців це стає вирішальним аргументом проти.
Подружжя каже, що продає будинок, бо діти виросли і роз’їхалися, і необхідність у такому великому просторі зникла. Будинок перестав відповідати реальному способу життя власників.
До того ж у пари є інша нерухомість — у різних країнах, і вони поступово зміщують фокус на Європу та Бермуди.
Що ще цікаво знати українцям
