Остров мільярдерів у Маямі — Цукерберг придбав маєток за 170 млн

Марк Цукерберг придбав житло на острові. Фото: facebook.com/zuck, People. Колаж: Новини.LIVE

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг разом з дружиною Прісциллою Чан підписали документи на купівлю маєтку за 170 мільйонів доларів у штаті Флорида. Ця операція входить до переліку найвищих цін на будинки в США на теперішній час.

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на Wall Street Journal.

Ціновий рекорд за нерухомість у Маямі

Видання зазначає, що ця угода побила попередній ціновий максимум округу Маямі-Дейд, але залишилася нижче загальнонаціонального досягнення, поставленого Кеном Гріффіном.

Той у 2019 році заплатив близько 238 мільйонів доларів за квартиру в Нью-Йорку.

Що відомо про острів мільярдерів

Будинок розмістився в закритому селищі Індіан-Крік поблизу Маямі, що часто називають "Бункером мільярдерів" для найзаможніших родин світу. Штучний острів завширшки майже 300 акрів у затоці Біскейн має 41 земельну ділянку під прибережні резиденції. У цьому приватному районі живуть лише відомі та заможні спортсмени, артисти та підприємці.

Цукерберг і Чан приєднаються до великого списку зірок першої величини, які вже живуть на острові, включаючи засновника Amazon Джеффа Безоса та легенду НФЛ Тома Брейді.

Нова нерухомість приєднається до списку багатомільйонних маєтків подружжя. Цукерберг має будинки по всій країні, зокрема в Каліфорнії, на озері Тахо та на Гаваях.

