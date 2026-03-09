Видео
Україна
Главная Жизнь Марк Цукерберг купил поместье на острове миллиардеров за 170 млн долларов

Марк Цукерберг купил поместье на острове миллиардеров за 170 млн долларов

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 20:55
Остров миллиардеров в Майами — Марк Цукерберг приобрел новое поместье
Марк Цукерберг приобрел жилье на острове. Фото: facebook.com/zuck, People. Коллаж: Новини.LIVE

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг вместе с женой Присциллой Чан подписали документы на покупку поместья за 170 миллионов долларов в штате Флорида. Эта сделка входит в перечень самых высоких цен на дома в США в настоящее время.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Wall Street Journal.

Читайте также:

Ценовой рекорд за недвижимость в Майами

Издание отмечает, что эта сделка побила предыдущий ценовой максимум округа Майами-Дейд, но осталась ниже общенационального достижения, поставленного Кеном Гриффином.

Тот в 2019 году заплатил около 238 миллионов долларов за квартиру в Нью-Йорке.

Что известно об острове миллиардеров

Дом разместился в закрытом поселке Индиан-Крик вблизи Майами, который часто называют "Бункер миллиардеров" для самых состоятельных семей. Искусственный остров шириной почти 300 акров в заливе Бискейн имеет 41 земельный участок под прибрежные резиденции. В этом частном районе живут только известные и состоятельные спортсмены, артисты и предприниматели.

Цукерберг и Чан присоединятся к большому списку звезд первой величины, которые уже живут на острове, включая основателя Amazon Джеффа Безоса и легенду НФЛ Тома Брейди.

Новая недвижимость присоединится к списку многомиллионных имений супругов. Цукерберг имеет дома по всей стране, в частности в Калифорнии, на озере Тахо и на Гавайях.

Ранее мы сообщали, по каким характеристикам миллиардеры выбирают себе самолеты. Богачи подходят к покупке частных самолетов как к расширению своей бизнес-инфраструктуры, а не как к роскошному аксессуару. Они служат им для разных целей — от межконтинентальных поездок руководителей и дипломатических миссий до небольшого семейного отпуска.

Также мы писали, как выглядит самый большой в мире ТЦ, в котором 16 этажей и 700 магазинов. Здание настолько большое, что покупателям понадобится несколько дней, чтобы осмотреть все.

Facebook миллиардеры Марк Цукерберг остров Майами
Виктория Федоров - Редактор
Автор:
Виктория Федоров
