Остров миллиардеров в Майами — Марк Цукерберг приобрел новое поместье

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг вместе с женой Присциллой Чан подписали документы на покупку поместья за 170 миллионов долларов в штате Флорида. Эта сделка входит в перечень самых высоких цен на дома в США в настоящее время.

Ценовой рекорд за недвижимость в Майами

Издание отмечает, что эта сделка побила предыдущий ценовой максимум округа Майами-Дейд, но осталась ниже общенационального достижения, поставленного Кеном Гриффином.

Тот в 2019 году заплатил около 238 миллионов долларов за квартиру в Нью-Йорке.

Что известно об острове миллиардеров

Дом разместился в закрытом поселке Индиан-Крик вблизи Майами, который часто называют "Бункер миллиардеров" для самых состоятельных семей. Искусственный остров шириной почти 300 акров в заливе Бискейн имеет 41 земельный участок под прибрежные резиденции. В этом частном районе живут только известные и состоятельные спортсмены, артисты и предприниматели.

Цукерберг и Чан присоединятся к большому списку звезд первой величины, которые уже живут на острове, включая основателя Amazon Джеффа Безоса и легенду НФЛ Тома Брейди.

Новая недвижимость присоединится к списку многомиллионных имений супругов. Цукерберг имеет дома по всей стране, в частности в Калифорнии, на озере Тахо и на Гавайях.

