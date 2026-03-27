Зета-Джонс и Дуглас снижают цену на дом: почему звезды не могут продать

Звездная пара актеров Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас в третий раз снизила цену на свой особняк Longmeadow на берегу Гудзона. Теперь он выставлен за 9,75 млн долларов после длительного простоя на рынке. Несмотря на статус владельцев и масштаб недвижимости, они до сих пор не могут найти покупателя, даже после нескольких пересмотров цены.

Такая ситуация отражает общее охлаждение спроса на большие особняки в пригородах Нью-Йорка, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Blik.

Долгие попытки продажи особняка

История с реализацией этого дома очень долгая. Впервые особняк появился на рынке еще летом 2024 года — тогда владельцы просили около 12 млн долларов, но интерес остался скорее информационным, чем реальным. Далее были несколько снятий объекта с продажи и корректировка цены.

Весной 2025 года стоимость опустили до 10 млн, однако и это не помогло. Сейчас объявление вернули с новой цифрой — 9,75 млн долларов. Общее снижение выглядит заметным, хотя рынок за это время тоже изменился.

Что известно о Longmeadow

Это дом, возведенный еще в 1929 году в Ирвингтоне, представляет собой образец старой американской роскоши. Его историческая архитектура сохраняется рядом с новейшими интерьерами.

Жилое пространство поместья превышает тысячу квадратных метров, а земельный участок занимает около 12 акров и выходит к реке. В доме есть восемь спален, одиннадцать ванных комнат, несколько гостиных и библиотека на два уровня. Отдельно расположен крытый бассейн и тренировочный зал.

Интерьеры сохранили черты 1930-х годов: камины, массивные потолки и мрамор. С первого этажа открывается выход на широкую террасу с видом на воду.

Почему супруги снизили цену на особняк

Цена снизилась по нескольким причинам, и не все связаны с самим домом. Активность на рынке пригородов Нью-Йорка уменьшилась после пандемии. Тогда спрос на большие частные дома резко вырос, и теперь сделки заключаются медленнее, а покупатели действуют осторожнее.

Кроме того, содержание подобных объектов стоит дорого — это и налоги, и обслуживание территории, и плата персоналу. Для многих потенциальных покупателей это становится решающим аргументом против.

Супруги говорят, что продают дом, потому что дети выросли и разъехались, и необходимость в таком большом пространстве исчезла. Дом перестал соответствовать реальному образу жизни владельцев.

К тому же у пары есть другая недвижимость — в разных странах, и они постепенно смещают фокус на Европу и Бермуды.

