Зета-Джонс и Дуглас снижают цену на дом: почему звезды не могут продать

Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиМодаТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Зета-Джонс и Дуглас снижают цену на свой дом: почему не могут продать

Зета-Джонс и Дуглас снижают цену на свой дом: почему не могут продать

Ua ru
Дата публикации 27 марта 2026 11:00
Супруги Зета-Джонс и Дуглас снизили цену своего поместья. Фото: Realtor, Blik. Коллаж: Новини.LIVE

Звездная пара актеров Кэтрин Зета-Джонс и Майкл Дуглас в третий раз снизила цену на свой особняк Longmeadow на берегу Гудзона. Теперь он выставлен за 9,75 млн долларов после длительного простоя на рынке. Несмотря на статус владельцев и масштаб недвижимости, они до сих пор не могут найти покупателя, даже после нескольких пересмотров цены.

Такая ситуация отражает общее охлаждение спроса на большие особняки в пригородах Нью-Йорка, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Blik.

Долгие попытки продажи особняка

История с реализацией этого дома очень долгая. Впервые особняк появился на рынке еще летом 2024 года — тогда владельцы просили около 12 млн долларов, но интерес остался скорее информационным, чем реальным. Далее были несколько снятий объекта с продажи и корректировка цены.

Весной 2025 года стоимость опустили до 10 млн, однако и это не помогло. Сейчас объявление вернули с новой цифрой — 9,75 млн долларов. Общее снижение выглядит заметным, хотя рынок за это время тоже изменился.

Зета-Джонс и Дуглас снижают цену на дом: почему звезды не могут продать - фото 1
Дом Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа. Фото: realtor.com

Что известно о Longmeadow

Это дом, возведенный еще в 1929 году в Ирвингтоне, представляет собой образец старой американской роскоши. Его историческая архитектура сохраняется рядом с новейшими интерьерами.

Читайте также:

Жилое пространство поместья превышает тысячу квадратных метров, а земельный участок занимает около 12 акров и выходит к реке. В доме есть восемь спален, одиннадцать ванных комнат, несколько гостиных и библиотека на два уровня. Отдельно расположен крытый бассейн и тренировочный зал.

Интерьеры сохранили черты 1930-х годов: камины, массивные потолки и мрамор. С первого этажа открывается выход на широкую террасу с видом на воду.

Зета-Джонс и Дуглас снижают цену на дом: почему звезды не могут продать - фото 2
Дом Кэтрин Зета-Джонс и Майкла Дугласа. Фото: realtor.com

Почему супруги снизили цену на особняк

Цена снизилась по нескольким причинам, и не все связаны с самим домом. Активность на рынке пригородов Нью-Йорка уменьшилась после пандемии. Тогда спрос на большие частные дома резко вырос, и теперь сделки заключаются медленнее, а покупатели действуют осторожнее.

Кроме того, содержание подобных объектов стоит дорого — это и налоги, и обслуживание территории, и плата персоналу. Для многих потенциальных покупателей это становится решающим аргументом против.

Супруги говорят, что продают дом, потому что дети выросли и разъехались, и необходимость в таком большом пространстве исчезла. Дом перестал соответствовать реальному образу жизни владельцев.

К тому же у пары есть другая недвижимость — в разных странах, и они постепенно смещают фокус на Европу и Бермуды.

Что еще интересно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что футболист Лионель Месси приобрел поместье в США стоимостью в 11 миллионов долларов. Объект расположен на побережье океана во Флориде.

В его доме десять спален, есть частный причал и бассейн. При этом сделку провели без публичного объявления, сделка состоялась вне открытого рынка.

Также Новини.LIVE сообщали, что владелец компании Meta Марк Цукерберг купил поместье за 170 миллионов долларов в штате Флорида, на острове миллиардеров.

На этом острове живут только звезды первой величины и миллиардеры, включая одного из самых богатых людей мира, владельца Amazon Джеффа Безоса.

Еще Новини.LIVE рассказывали, как Илон Маск сменил роскошный особняк на небольшой дом-контейнер. Миллиардер поселился в маленьком сборном доме в Техасе. Владелец 700 миллиардов долларов продал свое предыдущее роскошное жилье и поселился в домике площадью 36 квадратных метров.

Кэтрин Зета-Джонс дом право собственности на недвижимость
Виктория Федорив - Редактор
Автор:
Виктория Федорив
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации