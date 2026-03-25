Ілон Маск змінив розкішний маєток на дім-контейнер (фото)

Ілон Маск змінив розкішний маєток на дім-контейнер (фото)

Дата публікації: 25 березня 2026 17:58
Ілон Маск змінив розкішний маєток на дім-контейнер (фото)
Мільярдер Ілон Маск переїхав до маленького модульного будинку. Фото: Habr, Businessinsider. Колаж: Новини.LIVE

Найбагатша людина світу Ілон Маск зараз живе у невеликому модульному будинку поруч із базою SpaceX у Техасі. Його статки оцінюють у понад 700 мільярдів доларів, але замість маєтків він обрав житло площею близько 36 квадратних метрів. Незважаючи на маленький розмір, всередині є кухня, спальне місце, ванна кімната і вся базова техніка.

Перед тим, як переїхати сюли, мільярдер продав свою розкішну нерухомість, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Housivity.

Де знаходиться будинок Ілона Маска

Будинок Ілона Маска розташований у Бока-Чіка, штат Техас, недалеко від стартового майданчика SpaceX Starbase. Таке розташування дозволяє Маску знаходитися за кілька хвилин від основного місця роботи.

Житло Маска — це будинок-контейнер моделі Boxabl Casita, внутрішня площа якого складає лише 36 квадратних метрів (6х6). Його можна розібрати, перевезти, знову зібрати.

Ілон Маск змінив розкішний маєток на дім-контейнер (фото) - фото 1
Всередині модульного будинку Boxabl Casita. Фото: Housivity

Всередині є маленька кухня, спальне місце, ванна кімната і вітальня. Є вся базова техніка: холодильник, мікрохвильовка, пральна машина, посудомийка, кондиціонер. Все дуже компактно, навіть трохи тісно, але функціонально. 

Ілон Маск змінив розкішний маєток на дім-контейнер (фото) - фото 2
Стандартне планування модульного будинку Boxabl Casita. Фото: Housivity

Скільки коштує будинок Маска

Мільярдер каже, що більшість часу він там і не буває. Дім потрібен для того, щоб просто поспати, привести себе до ладу і знову їхати працювати. 

Ілон Маск змінив розкішний маєток на дім-контейнер (фото) - фото 3
Вигляд модульного будинку Boxabl Casita. Фото: businessinsider.com

До речі, цей будинок не такий вже й дешевий у звичайному розумінні — його оцінюють приблизно у 50 тисяч доларів. Для людини з такими статками це зовсім мізерна сума, але Маск його навіть не купував, а орендує.

Попереднє житло Ілона Маска

Раніше все було інакше. У нього був великий маєток у Каліфорнії під назвою Twin Palms — з великим басейном, п'ятьма спальнями, великим подвір’ям і всім, що зазвичай асоціюється з життям мільярдерів.

Ілон Маск змінив розкішний маєток на дім-контейнер (фото) - фото 4
Колишній будинок Ілона Маска. Фото: Housivity

Але у 2020 році він його продав, і за його словами, свідомо закрив для себе тему "розкішного життя".

Тобто зараз у багатьох українців, навіть далеко не мільйонерів, житло може бути більше або комфортніше, ніж у найбагатшої людини у світі.  

Що ще цікаво знати українцям

Як Новини.LIVE повідомляли раніше, власник компанії Meta Марк Цукерберг купив маєток за 170 мільйонів доларів. Цей маєток площею 300 акрів розташований на штучному острові у Флориді.  На острові мільярдерів розташований закритий квартал, де проживають виключно найбагатші особи світу.

Також Новини.LIVE писали про двадцять найбагатшиіх людей Європи — чим вони відомі та як заробили свої мільярди. 

Хтось з них отримав статки у спадок, хтось заробив гроші на моді та ритейлі, а хтось став мільярдером, займаючись продажею зброї.

Ще Новини.LIVE розповідали про те, що станом на початок березня в Україні вже понад 3,5 тисячі мільйонерів, більшість з яких є мешканцями Києва. Громадяни України подали понад 46 тисяч декларацій про майновий стан і доходи. У цих документах уже вказано 32,4 мільярда гривень доходів, отриманих протягом 2025 року.

Вікторія Федорів - Редактор
Автор:
Вікторія Федорів
