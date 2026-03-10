Скільки мільйонерів в Україні та у яких містах найбільше

Українці задекларували мільярди гривень доходів. Фото: Unplash, Новини.LIVE Колаж: Новини.LIVE

На початок березня громадяни України вже подали понад 46 тисяч декларацій про майновий стан і доходи. Наразі задекларовано 32,4 млрд грн доходів, отриманих у 2025 році.

Згідно з деклараціями, в Україні вже понад 3,5 тисячі мільйонерів, найбльше — у Києві, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДПС.

Де задекларували найбільше

Найбільші суми доходів задекларували платники податків із:

Києва — 6,6 млрд грн;

Львівської області — 3,0 млрд грн;

Дніпропетровської області — 2,9 млрд грн;

Київської області — 2,8 млрд грн.

Водночас понад 3,5 тисячі громадян задекларували доходи понад 1 млн грн. Загалом мільйонери відобразили у деклараціях 14,6 млрд грн доходів та визначили до сплати 445 млн грн податкових зобов’язань.

Найбільш поширені джерела доходів українців

Також серед найбільш поширених джерел доходів були такі:

спадщина та дарування — 2,9 млрд грн;

продаж рухомого та нерухомого майна — 819,1 млн грн;

іноземні доходи — 733,2 млн грн;

дохід від оренди майна — 406 млн грн;

інші оподатковувані доходи — 340,6 млн грн;

інвестиційні доходи — 227,3 млн грн.

До речі, один з жителів Київської області вказав у декларації найбільшу суму податкових зобов’язань — він визначив до сплати понад 15,6 млн грн податку на доходи фізичних осіб і військового збору.

Деклараційна кампанія триває до 1 травня. Для отримання податкової знижки декларацію необхідно подати до 31 грудня цього року включно.

Деякі українці повинні декларувати Нацкешбек

Також ми повідомляли, що чимало українців долучилися до державної програми соціальної підтримки "Національний кешбек" та отримують кошти в разі купівлі товарів вітчизняного виробництва. Закон не передбачає декларування цих доходів, однак деякі категорії громадян зобов'язані включити нацкешбек у річну майнову декларацію.

Згідно з інформацією від Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), публічні службовці повинні регулярно подавати "Декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", включаючи в документ різні види грошових надходжень. Серед них — суми від програми "Національний кешбек".

Дані потрібно вносити в розділ 11 "Доходи, в тому числі подарунки". Якщо вибрати необхідний вид грошової допомоги, то інформація про джерело буде заповнена автоматично. При цьому сплата податків із нацкешбеку не передбачається.

