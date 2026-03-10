Видео
Видео

Главная Жизнь Город миллионеров — где в Украине живут самые богатые люди

Город миллионеров — где в Украине живут самые богатые люди

Дата публикации 10 марта 2026 12:46
Сколько миллионеров в Украине и в каких городах — данные деклараций
Украинцы задекларировали миллиарды гривен доходов. Фото: Unplash, Новини.LIVE Коллаж: Новини.LIVE

На начало марта граждане Украины уже подали более 46 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах. Сейчас задекларировано 32,4 млрд грн доходов, полученных в 2025 году.

Согласно декларациям, в Украине уже более 3,5 тысячи миллионеров, большинство — в Киеве, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГНС..

Где задекларировали больше  больше всего

Наибольшие суммы доходов задекларировали налогоплательщики из::

  • Киева — 6,6 млрд грн;
  • Львовской области — 3,0 млрд грн;
  • Днепропетровской области — 2,9 млрд грн;
  • Киевской области — 2,8 млрд грн.

В то же время более 3,5 тысячи граждан задекларировали доходы свыше 1 млн грн. В целом миллионеры отразили в декларациях 14,6 млрд грн доходов и определили к уплате 445 млн грн налоговых обязательств.

Наиболее распространенные источники доходов украинцев

Также среди наиболее распространенных источников доходов были такие:

  • наследство и дарение — 2,9 млрд грн;
  • продажа движимого и недвижимого имущества — 819,1 млн грн;
  • иностранные доходы — 733,2 млн грн;
  • доход от аренды имущества — 406 млн грн;
  • другие налогооблагаемые доходы — 340,6 млн грн;
  • инвестиционные доходы — 227,3 млн грн.

Кстати, один из жителей Киевской области указал в декларации самую большую сумму налоговых обязательств — он определил к уплате более 15,6 млн грн налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Декларационная кампания продолжается до 1 мая. Для получения налоговой скидки декларацию необходимо подать до 31 декабря этого года включительно.

Некоторые украинцы должны декларировать Нацкешбек

Также мы сообщали, что многие украинцы присоединились к государственной программе социальной поддержки "Национальный кэшбек" и получают средства при покупке товаров отечественного производства. Закон не предусматривает декларирование этих доходов, однако некоторые категории граждан обязаны включить нацкешбек в годовую имущественную декларацию.

Согласно информации от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), публичные служащие должны регулярно подавать "Декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", включая в документ различные виды денежных поступлений. Среди них — суммы от программы "Национальный кэшбек".

Данные нужно вносить в раздел 11 "Доходы, в том числе подарки". Если выбрать необходимый вид денежной помощи, то информация об источнике будет заполнена автоматически. При этом уплата налогов с нацкешбека не предусматривается.

Также мы писали о том, что владелец компании Meta Марк Цукерберг купил поместье за 170 миллионов долларов в штате Флорида, на острове миллиардеров.

Искусственный остров шириной почти 300 акров в заливе Бискейн имеет 41 земельный участок под прибрежные резиденции. В этом частном районе живут только известные и состоятельные люди — спортсмены, артисты и предприниматели.

Еще мы писали о лучшем варианте для пассивного заработка и куда лучше всего вкладывать деньги.

Многие украинцы заинтересованы в том, чтобы найти источник для пассивного дохода. Но все существующие варианты для инвестиций имеют как риски, так и преимущества.

декларация Налоговая служба миллионеры миллиардеры доходы
Виктория Федоров - Редактор
Автор:
Виктория Федоров
