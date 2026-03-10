Сколько миллионеров в Украине и в каких городах — данные деклараций

Украинцы задекларировали миллиарды гривен доходов. Фото: Unplash, Новини.LIVE Коллаж: Новини.LIVE

На начало марта граждане Украины уже подали более 46 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах. Сейчас задекларировано 32,4 млрд грн доходов, полученных в 2025 году.

Согласно декларациям, в Украине уже более 3,5 тысячи миллионеров, большинство — в Киеве, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГНС..

Читайте также:

Где задекларировали больше больше всего

Наибольшие суммы доходов задекларировали налогоплательщики из::

Киева — 6,6 млрд грн;

Львовской области — 3,0 млрд грн;

Днепропетровской области — 2,9 млрд грн;

Киевской области — 2,8 млрд грн.

В то же время более 3,5 тысячи граждан задекларировали доходы свыше 1 млн грн. В целом миллионеры отразили в декларациях 14,6 млрд грн доходов и определили к уплате 445 млн грн налоговых обязательств.

Наиболее распространенные источники доходов украинцев

Также среди наиболее распространенных источников доходов были такие:

наследство и дарение — 2,9 млрд грн;

продажа движимого и недвижимого имущества — 819,1 млн грн;

иностранные доходы — 733,2 млн грн;

доход от аренды имущества — 406 млн грн;

другие налогооблагаемые доходы — 340,6 млн грн;

инвестиционные доходы — 227,3 млн грн.

Кстати, один из жителей Киевской области указал в декларации самую большую сумму налоговых обязательств — он определил к уплате более 15,6 млн грн налога на доходы физических лиц и военного сбора.

Декларационная кампания продолжается до 1 мая. Для получения налоговой скидки декларацию необходимо подать до 31 декабря этого года включительно.

Некоторые украинцы должны декларировать Нацкешбек

Также мы сообщали, что многие украинцы присоединились к государственной программе социальной поддержки "Национальный кэшбек" и получают средства при покупке товаров отечественного производства. Закон не предусматривает декларирование этих доходов, однако некоторые категории граждан обязаны включить нацкешбек в годовую имущественную декларацию.

Согласно информации от Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК), публичные служащие должны регулярно подавать "Декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", включая в документ различные виды денежных поступлений. Среди них — суммы от программы "Национальный кэшбек".

Данные нужно вносить в раздел 11 "Доходы, в том числе подарки". Если выбрать необходимый вид денежной помощи, то информация об источнике будет заполнена автоматически. При этом уплата налогов с нацкешбека не предусматривается.

