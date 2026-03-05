Відео
Як правильно рахувати ліміт доходу ФОП і чого категорично не можна робити

Як правильно рахувати ліміт доходу ФОП і чого категорично не можна робити

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 10:05
Ліміт доходу ФОП у 2026 році — яка поширена помилка дорого коштує підприємцям
Гроші ФОП не анулюються при переході на іншу групу ЄП. Фото: Новини.LIVE

Розрахунок річного ліміту доходу часто стає непростим завданням для фізичних осіб-підприємців. Гроші ФОП повинні бути під постійним контролем, інакше існує ризик натрапити на великий штраф. Особлива уважність необхідна у випадку зміни групи єдиного податку протягом року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як правильно обчислити річний ліміт доходу у 2026 році.

Ліміти для ФОП на спрощеній системі

Представники 1-3 групи єдиного податку не можуть перевищувати встановлений ліміт прибутку, бо це потягне штраф 15% від надмірної суми і примусове переведення на іншу групу чи систему. Згідно зі статтею 291.4 Податкового кодексу, станом на 2026 рік діють такі обмеження на доходи підприємців:

  • ФОП 1 групи — 1 444 049 грн (167 розмірів мінімальної зарплати);
  • ФОП 2 групи — 7 211 598 грн (834 розміри мінімальної зарплати);
  • ФОП 3 групи — 10 091 049 грн (1167 розмірів мінімальної зарплати).

На перший погляд, це немаленькі суми, але нерідко суб’єкти господарювання умудряються перевищувати ліміти. В такому випадку ФОП автоматично втрачає право на застосування спрощеної системи оподаткування чи перебування на своїй групі.

Чи обнуляється ліміт упродовж року

Одна з головних помилок представників бізнесу, через яку доводиться платити штраф — переконання в тому, що при зміні групи ЄП ліміт доходу починається з нуля. Наприклад, з 1 січня 2026-го ФОП працював на 1 групі з обмеженням 1,4 млн гривень, а з 1 квітня вирішив перейти на 2 групу для розширення діяльності.

Такий крок не означає, що з настанням нового кварталу ліміт доходу обнуляється і ФОП може заробити ще 7,2 млн гривень до кінця звітного року. Перехід на іншу групу єдиного податку не призводить до анулювання попередньої суми — всі гроші повністю враховуються в нове  фінансове обмеження.

"Якщо ви почали рік на першій групі, потім перейшли на другу, а закінчили на третій групі, ваш загальний дохід за рік не повинен перевищувати 10 091 049 гривень — ліміт третьої групи", — зазначив юрист Богдан Янків у власному блозі.

При подачі декларації ФОП повинен вказати прибуток, отриманий на всіх групах спрощеної системи, сумуючи кошти за кожен із 12-ти місяців. Остаточна сума не може перевищувати ліміт тієї групи, на якій підприємець перебував станом на 31 грудня.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українців чекають фінансові нововведення у березні 2026 року. Соціальні стандарти залишаться на попередньому рівні, однак планується індексація пенсійного забезпечення на 12,1%.

Також ми писали, які податки з оренди квартири повинні сплачувати власники нерухомості. Станом на березень 2026 року українці мають віддавати державі 18% ПДФО і 5% військового збору з доходу.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
