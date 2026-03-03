Мінімальна зарплата, пенсії та податки — що буде з фінансами українців у березні

Українців чекають зміни у фінансах із березня 2026 року. Фото: Новини.LIVE

Громадяни України зіткнуться з кількома важливими фінансовими нововведеннями у березні 2026 року. Не завадить дізнатися, чи планує влада запровадити нові податки, що буде з зарплатами і пенсіями, чи зміняться інші соціальні стандарти тощо.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з фінансами українців у березні 2026 року.

Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум

Розмір мінімальної зарплати і прожиткових мінімумів для різних демографічних груп затверджені в Державному бюджеті на 2026 рік. Перегляд сум не передбачений найближчим часом, тож у березні соціальні стандарти залишаться на попередньому рівні, а саме:

мінімальна зарплата — 8 647 грн;

загальний прожитковий мінімум — 3 209 грн;

для дітей до 6 років — 2 817 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн;

для працездатних громадян — 3 328 грн;

для українців, які втратили працездатність — 2 595 грн.

Динаміка мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму в Україні. Фото: Новини.LIVE

Що буде з пенсіями українців

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін розповів під час Години запитань до Уряду, що планується чергова індексація пенсійного забезпечення. Виплати більшості отримувачів (кому нараховують кошти за загальною системою) зростуть на 12,1% з 1 березня 2026 року.

"Ми не можемо вважати, що цього достатньо для гідного життя, адже понад 4,3 мільйона пенсіонерів отримують пенсію за віком нижче 6 тисяч гривень", — йдеться на Урядовому порталі зі слів міністра.

Підвищення пенсій частково компенсує інфляцію та дорожчання споживчих товарів у 2025 році. Окремо варто згадати про зростання мінімальної виплати для непрацездатних членів родини загиблих захисників/захисниць України. З 1 березня сума становитиме щонайменше 12 810 грн на людину замість орієнтовно 8 000 грн.

Податкові зобов’язання в березні

Міжнародний валютний фонд вимагає від України непопулярних рішень в обмін на фінансування: затвердження ПДВ для ФОПів, оподаткування посилок і встановлення 5% військового збору на необмежений термін. Уряд може почати підготовку до ухвалення вже в березні, однак невідомо, коли відбудеться реалізація цих домовленостей.

Що стосується податкових ставок, вони не зміняться найближчим часом, оскільки залежать від розмірів мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму. В березні ФОП доведеться платити такі суми:

єдиний соціальний внесок — 1 902,34 грн/міс.;

військовий збір для ФОП 1-2 групи — 864,7 грн/міс.;

військовий збір для ФОП 3 групи — 1% від доходу;

єдиний податок для ФОП 1 групи — 332,8 грн/міс.;

єдиний податок для ФОП 2 групи — 1 729,4 грн/міс.;

єдиний податок для ФОП 3 групи — 5% від доходу.

Річні ліміти доходу також залишаться без змін, бо встановлюються з 1 січня на цілий рік, навіть у випадку підвищення мінімальної зарплати протягом 12 місяців. Для представників 1 групи єдиного податку максимальний дохід становить 1 444 049 грн (167 МЗП), для 2 групи — 7 211 598 грн (834 МЗП), для 3 групи — 10 091 049 грн (1167 МЗП).

Що ще варто знати українцям

