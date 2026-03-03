Минимальная зарплата, пенсии и налоги — что ждет финансы украинцев в марте 2026

Украинцев ждут изменения в финансах с марта 2026 года. Фото: Новини.LIVE

Март 2026 года принесет гражданам Украины несколько финансовых нововведений. Не помешает узнать, планирует ли власть ввести новые налоги, что будет с зарплатами и пенсиями, изменятся ли другие социальные стандарты и тому подобное.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум

Размер минимальной зарплаты и прожиточных минимумов для разных демографических групп утверждены в Государственном бюджете на 2026 год. Пересмотр сумм не предусмотрен в ближайшее время, поэтому в марте социальные стандарты останутся на прежнем уровне, а именно:

минимальная зарплата — 8 647 грн;

общий прожиточный минимум — 3 209 грн;

для детей до 6 лет — 2 817 грн;

для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;

для трудоспособных граждан — 3 328 грн;

для украинцев, утративших трудоспособность — 2 595 грн.

Что будет с пенсиями украинцев

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин рассказал во время Часа вопросов к правительству, что планируется очередная индексация пенсионного обеспечения. Выплаты большинства получателей (кому начисляют деньги по общей системе) вырастут на 12,1% с 1 марта 2026 года.

"Мы не можем считать, что этого достаточно для достойной жизни, ведь более 4,3 миллиона пенсионеров получают пенсию по возрасту ниже 6 тысяч гривен", — говорится на Правительственном портале со слов министра.

Повышение пенсий частично компенсирует инфляцию и подорожание потребительских товаров в 2025 году. Отдельно стоит упомянуть о росте минимальной выплаты для нетрудоспособных членов семьи погибших защитников/защитниц Украины. С 1 марта сумма составит не менее 12 810 грн на человека вместо ориентировочно 8 000 грн.

Налоговые обязательства в марте

Международный валютный фонд требует от Украины непопулярных решений в обмен на финансирование: утверждение НДС для ФЛП, налогообложение посылок и установление 5% военного сбора на неограниченный срок. Правительство может начать подготовку к принятию уже в марте, однако неизвестно, когда произойдет реализация этих договоренностей.

Что касается налоговых ставок, они не изменятся в ближайшее время, поскольку зависят от размеров минимальной зарплаты и прожиточного минимума. В марте ФЛП придется платить такие суммы:

единый социальный взнос — 1 902,34 грн/мес;

военный сбор для ФЛП 1-2 группы — 864,7 грн/мес;

военный сбор для ФЛП 3 группы — 1% от дохода;

единый налог для ФЛП 1 группы — 332,8 грн/мес;

единый налог для ФЛП 2 группы — 1 729,4 грн/мес;

единый налог для ФЛП 3 группы — 5% от дохода.

Годовые лимиты дохода тоже останутся без изменений, ведь устанавливаются с 1 января на целый год, даже в случае повышения минимальной зарплаты в течение 12 месяцев. Для представителей 1 группы единого налога максимальный доход составляет 1 444 049 грн (167 МЗП), для 2 группы — 7 211 598 грн (834 МЗП), для 3 группы — 10 091 049 грн (1167 МЗП).

Что еще нужно знать украинцам

