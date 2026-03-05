Лимит дохода ФЛП в 2026 — какая простая ошибка дорого обойдется предпринимателям

Деньги ФЛП не аннулируются при переходе на другую группу ЕН. Фото: Новини.LIVE

Многие физические лица-предприниматели путаются в расчете годового лимита дохода. Деньги ФЛП должны быть под постоянным контролем, иначе существует риск нарваться на крупный штраф. Особая внимательность необходима в случае смены группы единого налога в течение года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как правильно вычислить годовой лимит дохода в 2026 году.

Лимиты для ФЛП на упрощенной системе

Представители 1-3 группы единого налога не могут превышать установленный лимит прибыли, ведь это повлечет штраф 15% от чрезмерной суммы и принудительный перевод на другую группу или систему. Согласно статье 291.4 Налогового кодекса, по состоянию на 2026 год действуют такие ограничения на доходы предпринимателей:

ФЛП 1 группы — 1 444 049 грн (167 размеров минимальной зарплаты);

ФЛП 2 группы — 7 211 598 грн (834 размера минимальной зарплаты);

ФЛП 3 группы — 10 091 049 грн (1167 размеров минимальной зарплаты).

На первый взгляд, это немаленькие суммы, но нередко субъекты хозяйствования умудряются превышать лимиты. В таком случае ФЛП автоматически теряет право на применение упрощенной системы налогообложения или пребывание на своей группе.

Обнуляется ли лимит в течение года

Одна из главных ошибок представителей бизнеса, из-за которой приходится платить штраф — убеждение в том, что при изменении группы ЕН лимит дохода начинается с нуля. Например, с 1 января 2026-го ФЛП работал на 1 группе с ограничением 1,4 млн гривен, а с 1 апреля решил перейти на 2 группу для расширения деятельности.

Такой шаг не означает, что с наступлением нового квартала лимит дохода обнуляется и ФЛП может заработать еще 7,2 млн гривен до конца отчетного года. Переход на другую группу единого налога не приводит к аннулированию предыдущей суммы — все деньги полностью учитываются в новое финансовое ограничение.

"Если вы начали год на первой группе, потом перешли на вторую, а закончили на третьей группе, ваш общий доход за год не должен превышать 10 091 049 гривен — лимит третьей группы", — отметил юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

При подаче декларации ФЛП должен указать прибыль, полученную на всех группах упрощенной системы, суммируя средства за каждый из 12-ти месяцев. Окончательная сумма не может превышать лимит той группы, на которой предприниматель находился по состоянию на 31 декабря.

