Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Как посчитать лимит дохода ФЛП в 2026 и чего категорически нельзя делать

Как посчитать лимит дохода ФЛП в 2026 и чего категорически нельзя делать

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 10:05
Лимит дохода ФЛП в 2026 — какая простая ошибка дорого обойдется предпринимателям
Деньги ФЛП не аннулируются при переходе на другую группу ЕН. Фото: Новини.LIVE

Многие физические лица-предприниматели путаются в расчете годового лимита дохода. Деньги ФЛП должны быть под постоянным контролем, иначе существует риск нарваться на крупный штраф. Особая внимательность необходима в случае смены группы единого налога в течение года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как правильно вычислить годовой лимит дохода в 2026 году.

Реклама
Читайте также:

Лимиты для ФЛП на упрощенной системе

Представители 1-3 группы единого налога не могут превышать установленный лимит прибыли, ведь это повлечет штраф 15% от чрезмерной суммы и принудительный перевод на другую группу или систему. Согласно статье 291.4 Налогового кодекса, по состоянию на 2026 год действуют такие ограничения на доходы предпринимателей:

  • ФЛП 1 группы — 1 444 049 грн (167 размеров минимальной зарплаты);
  • ФЛП 2 группы — 7 211 598 грн (834 размера минимальной зарплаты);
  • ФЛП 3 группы — 10 091 049 грн (1167 размеров минимальной зарплаты).

На первый взгляд, это немаленькие суммы, но нередко субъекты хозяйствования умудряются превышать лимиты. В таком случае ФЛП автоматически теряет право на применение упрощенной системы налогообложения или пребывание на своей группе.

Обнуляется ли лимит в течение года

Одна из главных ошибок представителей бизнеса, из-за которой приходится платить штраф — убеждение в том, что при изменении группы ЕН лимит дохода начинается с нуля. Например, с 1 января 2026-го ФЛП работал на 1 группе с ограничением 1,4 млн гривен, а с 1 апреля решил перейти на 2 группу для расширения деятельности.

Такой шаг не означает, что с наступлением нового квартала лимит дохода обнуляется и ФЛП может заработать еще 7,2 млн гривен до конца отчетного года. Переход на другую группу единого налога не приводит к аннулированию предыдущей суммы — все деньги полностью учитываются в новое финансовое ограничение.

"Если вы начали год на первой группе, потом перешли на вторую, а закончили на третьей группе, ваш общий доход за год не должен превышать 10 091 049 гривен — лимит третьей группы", — отметил юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

При подаче декларации ФЛП должен указать прибыль, полученную на всех группах упрощенной системы, суммируя средства за каждый из 12-ти месяцев. Окончательная сумма не может превышать лимит той группы, на которой предприниматель находился по состоянию на 31 декабря.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцев ждут финансовые нововведения в марте 2026 года. Социальные стандарты останутся на прежнем уровне, однако планируется индексация пенсионного обеспечения на 12,1%.

Также мы писали, какие налоги с аренды квартиры должны платить владельцы недвижимости. По состоянию на март 2026 года украинцы должны отдавать государству 18% НДФЛ и 5% военного сбора с дохода.

ФЛП штрафы доходы предприниматели лимиты
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации