Илон Маск сменил роскошный особняк на дом-контейнер (фото)

Миллиардер Илон Маск переехал в маленький модульный дом.

Самый богатый человек мира Илон Маск сейчас живет в небольшом модульном доме рядом с базой SpaceX в Техасе. Его состояние оценивается в более 700 миллиардов долларов, но вместо особняков он выбрал жилье площадью около 36 квадратных метров. Несмотря на маленький размер, внутри есть кухня, спальное место, ванная комната и вся базовая техника.

Перед тем, как переехать сюда, миллиардер продал свою роскошную недвижимость, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Housivity.

Где находится дом Илона Маска

Дом Илона Маска расположен в Бока-Чика, штат Техас, недалеко от стартовой площадки SpaceX Starbase. Такое расположение позволяет Маску находиться в нескольких минутах от основного места работы.

Жилье Маска — это дом-контейнер модели Boxabl Casita, внутренняя площадь которого составляет всего 36 квадратных метров (6х6). Его можно разобрать, перевезти, снова собрать.

Внутри модульного дома Boxabl Casita, фото: Housivity

Внутри есть маленькая кухня, спальное место, ванная комната и гостиная. Есть вся базовая техника: холодильник, микроволновка, стиральная машина, посудомойка, кондиционер. Все очень компактно, даже немного тесно, но функционально.

Стандартная планировка модульного дома Boxabl Casita. фото: Housivity

Сколько стоит дом Маска

Миллиардер говорит, что большую часть времени он там и не бывает. Дом нужен для того, чтобы просто поспать, привести себя в порядок и снова ехать работать.

Вид модульного дома Boxabl Casita Boxabl Casita. Фото: businessinsider.com

Кстати, этот дом не такой уж и дешевый в обычном понимании — его оценивают примерно в 50 тысяч долларов. Для человека с таким состоянием это совсем мизерная сумма, но Маск его даже не покупал, а арендует.

Предыдущее жилье Илона Маска

Раньше все было иначе. У него был большой особняк в Калифорнии под названием Twin Palms — с большим бассейном, пятью спальнями, большим двором и всем, что обычно ассоциируется с жизнью миллиардеров.

Бывший дом Илона Маска. Фото: Housivity

Но в 2020 году он его продал, и по его словам, сознательно закрыл для себя тему "роскошной жизни".

То есть сейчас у многих украинцев, даже далеко не миллионеров, жилье может быть больше или комфортнее, чем у самого богатого человека в мире.

Что еще интересно знать украинцам

владелец компании Meta Марк Цукерберг купил поместье за 170 миллионов долларов. Этот особняк площадью 300 акров расположен на искусственном острове во Флориде. На острове миллиардеров расположен закрытый квартал, где проживают исключительно самые богатые лица мира.

Также Новини.LIVE писали о двадцати самых богатых людей Европы - чем они известны и как заработали свои миллиарды.

Кто-то из них получил состояние по наследству, кто-то заработал деньги на моде и ритейле, а кто-то стал миллиардером, занимаясь продажей оружия.

Еще Новини.LIVE рассказывали о том, что по состоянию на начало марта в Украине уже более 3,5 тысячи миллионеров, большинство из которых являются жителями Киева. Граждане Украины подали более 46 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах. В этих документах уже указано 32,4 миллиарда гривен доходов, полученных в течение 2025 года.