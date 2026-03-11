Forbes оновив рейтинг мільярдерів — як змінилися статки найбагатших українців

Українські мільярдери у списку Forbes. Фото: Forbes, Корреспондент, ФК "Шахтар". Колаж: Новини.LIVE

Forbes оприлюднив новий глобальний список найбагатших людей світу. У версії за 2026 рік — сім українських доларових мільярдерів.

У більшості з них за рік пішли не дуже і статки зменшилися, пише Новини.LIVE з посиланням на Forbes Україна.

Ахметов усе ще перший

Найбагатшим українцем лишається Рінат Ахметов, власник груп ДТЕК і "Метінвест". Його капітал Forbes оцінює у 7,8 млрд. доларів. Рік тому у нього було трохи більше — 7,9 млрд.

У глобальному рейтингу він тепер 472-й, хоча ще торік знаходився на 390-й позиції.

Схожа історія і з Віктором Пінчуком. У власника "Інтерпайпу" статки скоротилися з 3,2 млрд до 2,8 млрд. доларів, через що він відкотился у світовому списку до 1504-го місця.

Хто ще втратив статки

Колишній президент Петро Порошенко також трохи втратив стаки — зараз він має 1,5 млрд доларів проти 1,8 млрд торік.

Засновник агрохолдингу Kernel Андрій Веревський також недорахувався частини статків та наразі має близько 1,2 млрд доларів.

Ще двоє — Вадим Новинський і Костянтин Жеваго — мають по 1,2 млрд. До речі, їхні статки майже не змінилися за рік, але позиції у світовому рейтингу все одно просіли.

Рейтинг українських мільярдерів. Фото: Forbes.ua

Єдиний різкий стрибок серед українців

А ось у співзасновника Revolut Влада Яценко навпаки — помітний стрибок. Його капітал виріс майже вдвічі: з 1,2 млрд до 2,2 млрд. доларів.

Завдяки цьому він піднявся в світовому рейтингу до 1913-ї позиції, а в українському — на 3 місце.

Скільки всього мільярдерів у світі

Загалом у рейтингу тепер 3428 мільярдерів — це рекорд за всі роки складання рейтингів. Найбагатшою людиною світу вчергове став Ілон Маск з капіталом близько 839 млрд доларів.

Далі йдуть співзасновники Google — Ларрі Пейдж (257 млрд) і Сергій Брін (237 млрд доларів).

У топ-10 також потрапили Джефф Безос, Марк Цукерберг, Ларрі Еллісон, Бернар Арно, Дженсен Хуанг, Воррен Баффет і Амансіо Ортега.

До речі, серед новачків рейтингу є музиканти й спортсмени. Наприклад, репер Dr. Dre та співачка Beyoncе, у яких приблизно по 1 мільярду доларів. До клубу мільярдерів також вперше приєднався тенісист Roger Federer.

Загальна вартість активів усіх учасників списку перевищила 20 трильйонів доларів. Середній статок теж підріс, приблизно до 5,8 млрд на людину.

