Рейтинг миллиардеров Forbes — кто в списке самых богатых украинцев

Украинские миллиардеры в списке Forbes. Фото: Forbes, Корреспондент, ФК "Шахтер". Коллаж: Новини.LIVE

Forbes обнародовал новый глобальный список самых богатых людей мира. В версии за 2026 год — семь украинских долларовых миллиардеров.

У большинства из них в минувшем году дела шли не очень хорошо, поэтому их состояние уменьшилось, пишет Новини.LIVE со ссылкой на Forbes Украина.

Реклама

Читайте также:

Ахметов все еще первый

Самым богатым украинцем остается Ринат Ахметов, владелец групп ДТЭК и "Метинвест". Его капитал Forbes оценивает в 7,8 млрд. долларов. Год назад у него было чуть больше — 7,9 млрд.

В глобальном рейтинге он теперь 472-й, хотя еще в прошлом году находился на 390-й позиции.

Похожая история и с Виктором Пинчуком. У владельца "Интерпайпа" состояние сократилось с 3,2 млрд до 2,8 млрд. долларов, из-за чего он откатился в мировом списке до 1504-го места.

Кто еще потерял состояние

Бывший президент Петр Порошенко также немного потерял состояние — сейчас он имеет 1,5 млрд долларов против 1,8 млрд в прошлом году.

Основатель агрохолдинга Kernel Андрей Веревский также недосчитался части состояния и сейчас имеет около 1,2 млрд долларов.

Еще двое — Вадим Новинский и Константин Жеваго — имеют по 1,2 млрд. Кстати, их состояние почти не изменилось за год, но позиции в мировом рейтинге все равно просели.

Рейтинг украинских миллиардеров. Фото: Forbes.ua

Единственный резкий скачок среди украинцев

А вот у сооснователя Revolut Влада Яценко наоборот — заметный скачок. Его капитал вырос почти вдвое: с 1,2 млрд до 2,2 млрд. долларов.

Благодаря этому он поднялся в мировом рейтинге до 1913-й позиции, а в украинском — на третье место.

Сколько всего миллиардеров в мире

Всего в рейтинге теперь 3428 миллиардеров — это рекорд за все годы составления рейтингов. Самым богатым человеком мира в очередной раз стал Илон Маск с капиталом около 839 млрд долларов.

Далее следуют сооснователи Google - Ларри Пейдж (257 млрд) и Сергей Брин (237 млрд долларов).

В топ-10 также попали Джефф Безос, Марк Цукерберг, Ларри Эллисон, Бернар Арно, Дженсен Хуанг, Уоррен Баффет и Амансио Ортега.

Кстати, среди новичков рейтинга есть музыканты и спортсмены. Например, рэпер Dr. Dre и певица Beyoncе, у которых примерно по 1 миллиарду долларов. К клубу миллиардеров также впервые присоединился теннисист Roger Federer.

Общая стоимость активов всех участников списка превысила 20 триллионов долларов. Среднее состояние тоже подросло, примерно до 5,8 млрд на человека.

Что еще интересно знать украинцам

Ранее мы писали, что на начало марта граждане Украины уже подали более 46 тысяч деклараций об имущественном состоянии и доходах. На данный момент задекларировано 32,4 млрд грн доходов, полученных в 2025 году.

Согласно декларациям, в Украине уже более 3,5 тысяч миллионеров, больше всего из которых проживают в Киеве.

Также мы писали о том, что владелец компании Meta Марк Цукерберг купил поместье за 170 миллионов долларов в штате Флорида, на острове миллиардеров.

Искусственный остров шириной почти 300 акров в заливе Бискейн имеет 41 земельный участок под прибрежные резиденции. В этом частном районе живут только известные и состоятельные люди — спортсмены, артисты и предприниматели.