20 найбагатших людей Європи — хто вони і як зробили свої статки

Двадцять найбагатшиіх людей Європи — на чому вони заробляють свої мільярди
Двадцять найбагатших людей Європи разом контролюють понад 1 трильйон доларів. Більшість із них зробили гроші на моді, люкс-брендах, ритейлі та індустрії споживчих товарів.
При цьому перші позиції списку багатіїв вже багато років майже не змінюються, пише Новини.LIVE із посиланням на рейтинг Forbes Україна.
Перша п’ятірка мільярдерів
На першій сходинці найзаможніша людина Європи Бернар Арно, у якого 233 млрд доларів. Це французький бізнесмен, який контролює імперію LVMH. Це десятки брендів — від Louis Vuitton до Dior, які й приносять йому гроші.
Другу позицію займає іспанець Амансіо Ортега, у якого 103 млрд доларів. Це засновник Inditex і власник бренда Zara. Починаючи із невеликого швейного виробництва, з часом він створив глобальну мережу магазинів по всьому світу.
На третьому місці Франсуа Бетанкур-Маєрс із 100 млрд доларів. Вона є спадкоємицею косметичної імперії L’Oréal та вважається однією з найбагатших жінок планети. Більша частина її капіталу — це акції компанії, заснованої її дідом.
Четвертим у рейтингу став Джанкарло Девазіні з Італії, у якого 89,3 млрд доларів. Він є головою компанії Tether і, ймовірно, її найбільшим акціонером. Компанія є найбільшим емітентом криптовалютних стейблкоїнів у світі.
П'яте місце у Дітера Шварца із Франції, що має 67,2 млрд доларів. Він володіє Schwarz Group та Lidl – німецькою мережею дискаунтерних супермаркетів із річним виторгом понад 200 млрд доларів.
Хто ще у списку найбагатших людей Європи
На шостому місті італієць Джованні Ферреро. Він є виконавчим директором сімейної кондитерської компанії Ferrero, що найбільш відома такими брендами, як шоколадно-горіхова паста Nutella, шоколад Kinder та м’ятні цукерки Tic Tac.
Сьоме місце у гендиректора Red Bull Марка Матешица, що має 45,8 млрд доларів.
Після смерті батька у жовтні 2022 року у віці 78 років Марк успадкував його 49% частку в Red Bull, виробника енергетичних напоїв.
На восьмому та дев'ятому місцях Джанлуїджі Апонте та його дружина Рафаела Апонте-Діамант. Вони володіють по 50% компанії MSC, найбільшої судноплавної лінії у світі, а іх статки складають 44,5 млрд доларів у кожного.
Замикає десятку Андреа Піньятаро – засновник і генеральний директор ION Group, фінансової технологічної та аналітичної компанії. Його статок складає 42,6 млрд доларів.
Наступна двацятка мільярдерів
Наступні позиції також займають люди з індустрії моди, косметики і ритейлу. Європейська економіка взагалі сильно пов’язана з цими секторами.
Цікавим виключенням є чеський підприємець Міхал Стрнад, що має статки у 31 млрд доларів. Його компанія Czechoslovak Group займається виробництвом військової техніки.
Раніше ми писали, що Forbes оприлюднив новий глобальний список найбагатших людей світу. У версії за 2026 рік — сім українських доларових мільярдерів.
При цьому у більшості з них за рік пішли не дуже і статки зменшилися.
Також ми писали про те, що власник компанії Meta Марк Цукерберг купив маєток за 170 мільйонів доларів у штаті Флорида, на острові мільярдерів.
Штучний острів завширшки майже 300 акрів у затоці Біскейн має 41 земельну ділянку під прибережні резиденції. У цьому приватному районі живуть лише відомі та заможні люди — спортсмени, артисти та підприємці.
