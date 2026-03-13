Как заработали свои миллиарды 20 самых богатых людей Европы

На чем зарабатывают двадцать самых богатых людей Европы
Двадцать самых богатых людей Европы вместе контролируют более 1 триллиона долларов. Большинство из них сделали деньги на моде, люкс-брендах, ритейле и индустрии потребительских товаров.
При этом первые позиции списка богачей уже много лет почти не меняются, пишет Новини.LIVE со ссылкой на рейтинг Forbes Украина.
Первая пятерка миллиардеров
На первой строчке самый богатый человек Европы Бернар Арно, у которого 233 млрд долларов. Это французский бизнесмен, который контролирует империю LVMH. Это десятки брендов — от Louis Vuitton до Dior, которые и приносят ему деньги.
Вторую позицию занимает испанец Амансио Ортега, у которого 103 млрд долларов. Это основатель Inditex и владелец бренда Zara. Начиная с небольшого швейного производства, со временем он создал глобальную сеть магазинов по всему миру.
На третьем месте Франсуа Бетанкур-Майерс со 100 млрд долларов. Она является наследницей косметической империи L'Oréal и считается одной из самых богатых женщин планеты. Большая часть ее капитала — это акции компании, основанной ее дедом.
Четвертым в рейтинге стал Джанкарло Девазини из Италии, у которого 89,3 млрд долларов. Он является главой компании Tether и, вероятно, ее крупнейшим акционером. Компания является крупнейшим эмитентом криптовалютных стейблкоинов в мире.
Пятое место у Дитера Шварца из Франции, имеющего 67,2 млрд долларов. Он владеет Schwarz Group и Lidl — немецкой сетью дискаунтерных супермаркетов с годовой выручкой более 200 млрд долларов.
Кто еще в списке самых богатых людей Европы
На шестом месте итальянец Джованни Ферреро. Он является исполнительным директором семейной кондитерской компании Ferrero, которая наиболее известна такими брендами, как шоколадно-ореховая паста Nutella, шоколад Kinder и мятные конфеты Tic Tac.
Седьмое место у гендиректора Red Bull Марка Матешица, имеющего 45,8 млрд долларов.
После смерти отца в октябре 2022 года в возрасте 78 лет Марк унаследовал его 49% долю в Red Bull, производителя энергетических напитков.
На восьмом и девятом местах Джанлуиджи Апонте и его жена Рафаэла Апонте-Диамант. Они владеют по 50% компании MSC, крупнейшей судоходной линии в мире, а их состояние составляет 44,5 млрд долларов у каждого.
Замыкает десятку Андреа Пиньятаро — основатель и генеральный директор ION Group, финансовой технологической и аналитической компании. Его состояние составляет 42,6 млрд долларов.
Следующая двадцатка миллиардеров
Следующие позиции также занимают люди из индустрии моды, косметики и ритейла. Европейская экономика вообще сильно связана с этими секторами.
Интересным исключением является чешский предприниматель Михала Стрнада, имеющий состояние в 31 млрд долларов. Его компания Czechoslovak Group занимается производством военной техники.
