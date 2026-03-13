Как заработали свои миллиарды 20 самых богатых людей Европы

Рейтинг двадцати миллиардеров Европы. Фото: Forbes. Коллаж: Новини.LIVE

Двадцать самых богатых людей Европы вместе контролируют более 1 триллиона долларов. Большинство из них сделали деньги на моде, люкс-брендах, ритейле и индустрии потребительских товаров.

При этом первые позиции списка богачей уже много лет почти не меняются, пишет Новини.LIVE со ссылкой на рейтинг Forbes Украина.

Реклама

Читайте также:

Первая пятерка миллиардеров

На первой строчке самый богатый человек Европы Бернар Арно, у которого 233 млрд долларов. Это французский бизнесмен, который контролирует империю LVMH. Это десятки брендов — от Louis Vuitton до Dior, которые и приносят ему деньги.

Вторую позицию занимает испанец Амансио Ортега, у которого 103 млрд долларов. Это основатель Inditex и владелец бренда Zara. Начиная с небольшого швейного производства, со временем он создал глобальную сеть магазинов по всему миру.

На третьем месте Франсуа Бетанкур-Майерс со 100 млрд долларов. Она является наследницей косметической империи L'Oréal и считается одной из самых богатых женщин планеты. Большая часть ее капитала — это акции компании, основанной ее дедом.

Четвертым в рейтинге стал Джанкарло Девазини из Италии, у которого 89,3 млрд долларов. Он является главой компании Tether и, вероятно, ее крупнейшим акционером. Компания является крупнейшим эмитентом криптовалютных стейблкоинов в мире.

Пятое место у Дитера Шварца из Франции, имеющего 67,2 млрд долларов. Он владеет Schwarz Group и Lidl — немецкой сетью дискаунтерных супермаркетов с годовой выручкой более 200 млрд долларов.

Список европейских миллиардеров. Фото Forbes

Кто еще в списке самых богатых людей Европы

На шестом месте итальянец Джованни Ферреро. Он является исполнительным директором семейной кондитерской компании Ferrero, которая наиболее известна такими брендами, как шоколадно-ореховая паста Nutella, шоколад Kinder и мятные конфеты Tic Tac.

Седьмое место у гендиректора Red Bull Марка Матешица, имеющего 45,8 млрд долларов.

После смерти отца в октябре 2022 года в возрасте 78 лет Марк унаследовал его 49% долю в Red Bull, производителя энергетических напитков.

На восьмом и девятом местах Джанлуиджи Апонте и его жена Рафаэла Апонте-Диамант. Они владеют по 50% компании MSC, крупнейшей судоходной линии в мире, а их состояние составляет 44,5 млрд долларов у каждого.

Замыкает десятку Андреа Пиньятаро — основатель и генеральный директор ION Group, финансовой технологической и аналитической компании. Его состояние составляет 42,6 млрд долларов.

Следующая двадцатка миллиардеров

Следующие позиции также занимают люди из индустрии моды, косметики и ритейла. Европейская экономика вообще сильно связана с этими секторами.

Список европейских миллиардеров. Фото Forbes

Интересным исключением является чешский предприниматель Михала Стрнада, имеющий состояние в 31 млрд долларов. Его компания Czechoslovak Group занимается производством военной техники.

Что еще интересно знать украинцам

Ранее мы писали, что Forbes обнародовал новый глобальный список самых богатых людей мира. В версии за 2026 год — семь украинских долларовых миллиардеров.

При этом у большинства из них за год пошли не очень и состояние уменьшилось.

Также мы писали о том, что владелец компании Meta Марк Цукерберг купил поместье за 170 миллионов долларов в штате Флорида, на острове миллиардеров.

Искусственный остров шириной почти 300 акров в заливе Бискейн имеет 41 земельный участок под прибрежные резиденции. В этом частном районе живут только известные и состоятельные люди — спортсмены, артисты и предприниматели.