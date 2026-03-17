Тарас Цимбалюк у кіно і серіалах: чому актора часто обирають продюсери

Український актор театру і кіно Тарас Цимбалюк. Фото: кард із відео

Українці помітили, що на екранах дуже часто з’являється актор Тарас Цимбалюк. Він став зіркою кіно, проте частина глядачів піддає сумніву його професійні здібності. Відома кастинг-директорка Алла Самойленко дала відповідь на питання, чому продюсери обирають саме Цимбалюка на головні ролі.

В чому успіх Тараса Цимбалюка

Алла Самойленко працювала над кастом відомих українських стрічок, зокрема "Довбуш", "Ти — космос", "Ціна правди", "Я, Побєда і Берлін", "Люксембург, Люксембург" та ін. За її словами, значна частина вітчизняного кіно- і телевиробництва побудована на специфічній економічній моделі: ключову роль відіграє не успіх проєкту, а процес зйомок.

"Основні гроші заробляються у момент виробництва. Поки тривають зйомки — працює група, отримують гонорари актори, режисери, продюсери. А що буде з фільмом далі (чи стане він популярним, чи знайде глядача) — для системи не настільки принципово", — зазначила кастинг-директорка.

З цього випливає відповідь на питання, чому Тарас Цимбалюк настільки часто з’являється на екранах. Його впізнаваність і популярність побудована не стільки на сильній фільмографії, скільки на медійній активності. Актор бере участь у шоу, веде соціальні мережі, провокує обговорення.

А продюсери, намагаючись працювати максимально передбачувано та уникати потенційних ризиків, відбирають зірок, які звикли до швидких темпів зйомок, вміють стабільно "закривати" необхідну кількість сцен, мають уявлення, як показати на екрані типові образи.

Проблеми українського кіновиробництва

"Є певний бюджет і чітко розрахована схема: скільки знімальних днів, сцен протягом дня, скільки все має коштувати. Тому часто виникає ситуація, коли одні й ті самі актори постійно з’являються в проєктах", — констатувала Алла Самойленко.

Замість того щоб робити ставку на органічну кінозірковість, тобто здатність актора привести глядачів у кінотеатр чи прикувати до телевізора, продюсери обирають знаменитостей з іншим типом популярності: присутністю в соцмережах, епатажністю, серіальною впізнаваністю.

За підрахунком кастинг-директорки, в Україні близько 200 акторів регулярно знімаються у кіно і серіалах. Складається враження, що більше нікого брати на ролі. Як результат, складні нетипові образи стають одноманітними, як і сценарії. Коли йде мова про масмаркет, виробники рідко докладають багато зусиль, аби створити конкурентний продукт.

