Тарас Цымбалюк в кино и сериалах: почему актера часто выбирают продюсеры

Украинский актер театра и кино Тарас Цымбалюк. Фото: кард из видео

Украинцы заметили, что на экранах очень часто появляется актер Тарас Цымбалюк. Он стал звездой кино, однако часть зрителей подвергает сомнению его профессиональные способности. Известная кастинг-директор Алла Самойленко дала ответ на вопрос, почему продюсеры выбирают именно Цымбалюка на главные роли.

В чем успех Тараса Цымбалюка

Алла Самойленко работала над кастом известных украинских лент, в частности "Довбуш", "Ты — космос", "Цена правды", "Я, Победа и Берлин", "Люксембург, Люксембург" и др. По ее словам, значительная часть отечественного кино- и телепроизводства построена на специфической экономической модели: ключевую роль играет не успех проекта, а процесс съемок.

"Основные деньги зарабатываются в момент производства. Пока идут съемки — работает группа, получают гонорары актеры, режиссеры, продюсеры. А что будет с фильмом дальше (станет ли он популярным, найдет ли зрителя) — для системы не столь принципиально", — отметила кастинг-директор.

Из этого следует ответ на вопрос, почему Тарас Цымбалюк настолько часто появляется на экранах. Его узнаваемость и популярность построена не столько на сильной фильмографии, сколько на медийной активности. Актер участвует в шоу, ведет социальные сети, провоцирует обсуждения.

А продюсеры, стараясь работать максимально предсказуемо и избегать потенциальных рисков, отбирают звезд, которые привыкли к быстрым темпам съемок, умеют стабильно "закрывать" необходимое количество сцен, имеют представление, как показать на экране типичные образы.

Проблемы украинского кинопроизводства

"Есть определенный бюджет и четко рассчитанная схема: сколько съемочных дней, сцен на протяжении дня, сколько все должно стоить. Поэтому часто возникает ситуация, когда одни и те же актеры постоянно появляются в проектах", — констатировала Алла Самойленко.

Вместо того чтобы делать ставку на органическую кинозвездочность, то есть способность актера привести зрителей в кинотеатр или приковать к телевизору, продюсеры выбирают знаменитостей с другим типом популярности: присутствием в соцсетях, эпатажностью, сериальной узнаваемостью.

По подсчетам кастинг-директора, в Украине около 200 актеров регулярно снимаются в кино и сериалах. Создается впечатление, что больше некого брать на роли. Как результат, сложные нетипичные образы становятся однообразными, как и сценарии. Когда речь идет о массмаркете, производители редко прилагают много усилий, дабы создать конкурентный продукт.

