От баскетбола до кино: самые богатые звезды в рейтинге Forbes

Самый кассовый режиссер в истории кино Стивен Спилберг.

Звезды из отраслей развлечений, спорта и шоу-бизнеса появились в глобальном списке миллиардеров Forbes за 2026 год. Состояние звезд вместе достигает 48,1 миллиарда долларов. Год назад в перечне было 18 звезд с суммарным капиталом 39 миллиардов долларов.

Определение "звездности" непростое, но Forbes выбрал тех, кто сначала стал известным, а только потом получил богатство, а не наоборот, пишет Новини.LIVE со ссылкой на Forbes.

Кто из мировых звезд в списке миллиардеров

На десятом месте оказался Мэджик Джонсон, легендарный баскетболист из США, ему 66 лет. Его состояние составило примерно 1,6 млрд долларов. При этом основные свои деньги он заработал не в спорте, а уже позже, когда он начал вкладываться в бизнес. Он является владельцем страховой компании Equitrust, и имеет доли в спортивных командах.

Девятую позицию занимает Питер Джексон, режиссер из Новой Зеландии. Ему 64 года и он имеет 1,9 млрд долларов. Большинство его знает из-за "Властелина колец" и "Хоббит". Но миллиардером он стал не из-за самих оскароносных фильмов, а только в 2021 году, когда продал часть своей компании спецэффектов Wētā FX за 1,6 млрд долларов.

Восьмую строчку занимает Ким Кардашьян из США, 45 лет, состояние которой примерно 1,9 млрд долларов. Деньги ей приносят собственные бренды и бизнес в области белья и корректирующей одежды. Ее компанию Skims оценили в пять миллиардов долларов.

Седьмое место досталось американской певице Тейлор Свифт. Ей 36 лет, а ее состояние составляет примерно 2 млрд долларов. Миллиардершей она стала не так давно, только после большого концертного тура The Eras Tour.

Также она имеет доходы с роялти и недвижимости.

Шестую позицию занимает 56-летний американский рэпер Jay-Z, имеющий 2,8 млрд долларов. Он был первым миллиардером в хип-хопе, но значительная часть денег пришла не от музыки, а благодаря прибыльному бизнесу по производству алкоголя (бренды Armand de Brignac, D'Usse и другие).

Кто попал в первую пятерку самых богатых звезд

Пятую строчку занимает телеведущая Опра Уинфри, 72 года. Ее состояние оценивают в 3,2 млрд долларов, а капитал она заработала своим ток-шоу, которым руководит уже почти четверть века.

Она удачно превратила свое успешное ток-шоу в гигантскую медиа- и бизнес-империю.

На четвертом месте Винс Макмехон, у которого 3,6 млрд долларов. Этот американский бизнесмен сделал World Wrestling Entertainment большим мировым брендом, хотя когда-то это была просто небольшая компания его отца.

Третью позицию занимает Майкл Джордан, легендарный баскетболист из США. Его состояние примерно 4,3 млрд долларов. Во время карьеры он заработал не так уж и много зарплаты, около девяноста миллионов, а основные деньги пришли позже благодаря рекламе и контрактам со спортивными брендами.

Второе место в списке занимает режиссер Джордж Лукас, имеющий 5,2 млрд долларов. Создатель франшиз "Звездные войны" и "Индиана Джонс" в 2012 году продал свою компанию Lucasfilm корпорации Disney за 4 миллиарда долларов.

И первое место в рейтинге занимает еще один режиссер, Стивен Спилберг. Сейчас его состояние составляет примерно 7,1 млрд долларов. Это один из самых известных режиссеров в Голливуде, соучредитель студии DreamWorks, который до сих пор получает деньги с каждого билета, проданного в тематических парках Universal.

