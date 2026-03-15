Від баскетболу до кіно: найзаможніші зірки у рейтингу Forbes

Зірки з галузей розваг, спорту та шоу-бізнесу з'явилися у глобальному переліку мільярдерів Forbes за 2026 рік. Статки зірок разом досягають 48,1 мільярда доларів. Рік тому в переліку було 18 зірок із сумарним капіталом 39 мільярдів доларів.

Визначення "зірковості" непросте, але Forbes обрав тих, хто спочатку став відомим, а лише потім здобув багатство, а не навпаки, пише Новини.LIVE із посиланням на Forbes.

Хто із світових зірок у списку мільярдерів

На десятому місці опинився Меджик Джонсон, легендарний баскетболіст зі США, йому 66 років. Його статки склали приблизно 1,6 млрд доларів. При цьому основні свої гроші він заробив не у спорті, а вже пізніше, коли він почав вкладатися у бізнес. Він є власником страхової компанії Equitrust, і має частки у спортивних командах.

Дев’яту позицію займає Пітер Джексон, режисер із Нової Зеландії. Йому 64 роки і він має 1,9 млрд доларів. Більшість його знає через "Володар перснів" і "Гобіт". Але мільярдером він став не через самі оскароносні фільми, а лише у 2021 році, коли продав частину своєї компанії спецефектів Wētā FX за 1,6 млрд доларів.

Восьму сходинку займає Кім Кардаш’ян зі США, 45 років, статки якої приблизно 1,9 млрд доларів. Гроші їй приносять власні бренди і бізнес у галузі білизни та коригувальному одязі. Її компанію Skims оцінили у п’ять мільярдів доларів.

Сьоме місце дісталося американській співачці Тейлор Свіфт. Їй 36 років, а її статки складають приблизно 2 млрд доларів. Мільярдеркою вона стала не так давно, лише після великого концертного туру The Eras Tour.

Також вона має доходи з роялті та нерухомості.

Шосту позицію займає 56-річний американський репер Jay-Z, що має 2,8 млрд доларів. Він був першим мільярдером у хіп-хопі, але значна частина грошей прийшла не від музики, а завдяки прибутковому бізнесу з виробництва алкоголю (бренди Armand de Brignac, D’Usse та інші).

Хто попав у першу п'ятірку найбагатших зірок

П’яту сходинку займає телеведуча Опра Вінфрі, 72 роки. Її статки оцінюють у 3,2 млрд доларів, а капитал вона заробила своїм ток-шоу, яким керує вже майже чверть століття.

Вона вдало перетворила своє успішне ток-шоу на гигантську медіа- та бізнес-імперію.

На четвертому місці Вінс Макмехон, у якого 3,6 млрд доларів. Цей американський бізнесмен зробив World Wrestling Entertainment великим світовим брендом, хоча колись це була просто невеличка компанія його батька.

Третю позицію займає Майкл Джордан, легендарний баскетболіст зі США. Його статки приблизно 4,3 млрд доларів. Під час кар’єри він заробив не так вже і багато зарплати, близько дев’яноста мільйонів, а основні гроші прийшли пізніше завдяки рекламі та контрактам зі спортивними брендами.

Друге місце у списку займає режисер Джордж Лукас, що має 5,2 млрд доларів. Творець франшіз "Зоряні війни" і "Індіана Джонс" у 2012 році продав свою компанію Lucasfilm корпорації Disney за 4 мільярди доларів.

І перше місце у рейтингу займає ще один режисер, Стівен Спілберг. Зараз його статки складають приблизно 7,1 млрд доларів. Це один із найвідоміших режисерів у Голлівуді, співзасновник студії DreamWorks, який ще досі отримує гроші з кожного квитка, проданого в тематичних парках Universal.

