Де живе Ліонель Мессі у США: розкішний будинок за 11 млн у Флориді (фото)

Мессі оселився у маєтку за 11 млн доларів біля океану.

Легендарний футболіст Ліонель Мессі після переїзду в США оселився у великому маєтку біля води у Флориді за 11 мільйонів доларів. Наразі Мессі проживає у закритому приватному районі. Будинок має десять спалень, власний причал та басейн.

Футболіст придбав нерухомість непублічно, а угоду закрили поза ринком, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Blik.

Де живе Ліонель Мессі

Мессі оселився у районі Форт-Лодердейл. Будинок був збудований ще у кінцї 1980-х, але нещодавно його переробили під сучасні стандарти. До того ж, ділянка має близько 170 метрів власної берегової лінії.

Будинок Ліонеля Мессі.

Площа маєтку складає понад 3 тисяч квадратних метрів. У будинку десять спалень, майже стільки ж ванних кімнат, великий вестибюль, дві кухні, окрема зона для спортивних занять.

Окрема увага приділена головній житловій зоні площею понад 500 квадратних метрів. На ділянці також розташований басейн і гараж на три автомобілі.

Локація і вартість будинку

Локація будинку має стратегічну перевагу — маєток розташований буквально у кроковій доступності від інфраструктури футбольного клубу "Інтер Маямі", за який зараз грає Мессі.

Дорога до стадіону триває лише кілька хвилин, що є дуже практичним варіантом для професійного спортсмена.

Вартість угоди оцінюють приблизно у 10,9 мільйона доларів.

Часті питання

Чим відомий Ліонель Мессі?

Ліонель Мессі є видатним аргентинськи футболістом, нападником клубу "Інтер Маямі" та збірної Аргентини, якого вважають одним із найкращих гравців усіх часів.

Він є чемпіоном світу з футболу 2022 року, рекордсменом за кількістю "Золотих м'ячів" (8 нагород) та найтитулованішим футболістом в історії, маючи більше 45 різних трофеїв.

Хто по національності Ліонель Мессі?

По національності Ліонель Мессі є аргентинцем, але його родина має європейське коріння.

По батьковій лінії він італійського та іспанського походження, правнук іммігрантів з північно-центрального регіону Марке на Адріатичному узбережжі Італії та Каталонії, а по материнській лінії має італійськє коріння.