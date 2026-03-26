Де живе Ліонель Мессі у США: розкішний будинок за 11 млн у Флориді (фото)

Дата публікації: 26 березня 2026 17:10
Мессі оселився у маєтку за 11 млн доларів біля океану. Фото: Blik, instagram.com/leomessi. Колаж: Новини.LIVE

Легендарний футболіст Ліонель Мессі після переїзду в США оселився у великому маєтку біля води у Флориді за 11 мільйонів доларів. Наразі Мессі проживає у закритому приватному районі. Будинок має десять спалень, власний причал та басейн.

Футболіст придбав нерухомість непублічно, а угоду закрили поза ринком, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Blik.

Де живе Ліонель Мессі

Мессі оселився у районі Форт-Лодердейл. Будинок був збудований ще у кінцї 1980-х, але нещодавно його переробили під сучасні стандарти. До того ж, ділянка має близько 170 метрів власної берегової лінії. 

Будинок Ліонеля Мессі. Фото: instagram.com/luxuryworldstore

Площа маєтку складає понад 3 тисяч квадратних метрів. У будинку десять спалень, майже стільки ж ванних кімнат, великий вестибюль, дві кухні, окрема зона для спортивних занять. 

Окрема увага приділена головній житловій зоні площею понад 500 квадратних метрів. На ділянці також розташований басейн і гараж на три автомобілі.

Будинок Ліонеля Мессі. Фото: instagram.com/luxuryworldstore

Локація і вартість будинку

Локація будинку має стратегічну перевагу — маєток розташований буквально у кроковій доступності від інфраструктури футбольного клубу "Інтер Маямі", за який зараз грає Мессі.

Дорога до стадіону триває лише кілька хвилин, що є дуже практичним варіантом для професійного спортсмена. 

Вартість угоди оцінюють приблизно у 10,9 мільйона доларів. 

Будинок Ліонеля Мессі. Фото: instagram.com/luxuryworldstore

Що ще цікаво знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що власник компанії Meta Марк Цукерберг купив маєток за 170 мільйонів доларів у штаті Флорида, на острові мільярдерів.

Штучний острів завширшки майже 300 акрів у затоці Біскейн має 41 земельну ділнку під прибережні резиденції. У цьому приватному районі живуть лише відомі та заможні люди — спортсмени, артисти та підприємці.

Також Новини.LIVE розповідали, що Ілон Маск змінив розкішний маєток на невеликий дім-контейнер. Найбагатша людина світу зараз живе у маленькому модульному будинку поруч із базою SpaceX у Техасі. Його статки оцінюють у понад 700 мільярдів доларів, але замість маєтків він обрав житло площею близько 36 квадратних метрів.

Також Новини.LIVE повідомляли про новий глобальний рейтинг найбагатших людей світу. У версії за 2026 рік — сім українських доларових мільярдерів. При цьому минулий рік для більшості з них склався не дуже успішно, тому їх статки зменшилися.

Часті питання

Чим відомий Ліонель Мессі?

Ліонель Мессі є видатним аргентинськи футболістом, нападником клубу "Інтер Маямі" та збірної Аргентини, якого вважають одним із найкращих гравців усіх часів.

Він є чемпіоном світу з футболу 2022 року, рекордсменом за кількістю "Золотих м'ячів" (8 нагород) та найтитулованішим футболістом в історії, маючи більше 45 різних трофеїв.

Хто по національності Ліонель Мессі?

По національності Ліонель Мессі є аргентинцем, але його родина має європейське коріння. 

По батьковій лінії він італійського та іспанського походження, правнук іммігрантів з північно-центрального регіону Марке на Адріатичному узбережжі Італії та Каталонії, а по материнській лінії має італійськє коріння. 

Вікторія Федорів - Редактор
Вікторія Федорів
