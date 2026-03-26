Де живе Ліонель Мессі у США: розкішний будинок за 11 млн у Флориді (фото)
Легендарний футболіст Ліонель Мессі після переїзду в США оселився у великому маєтку біля води у Флориді за 11 мільйонів доларів. Наразі Мессі проживає у закритому приватному районі. Будинок має десять спалень, власний причал та басейн.
Футболіст придбав нерухомість непублічно, а угоду закрили поза ринком, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Blik.
Де живе Ліонель Мессі
Мессі оселився у районі Форт-Лодердейл. Будинок був збудований ще у кінцї 1980-х, але нещодавно його переробили під сучасні стандарти. До того ж, ділянка має близько 170 метрів власної берегової лінії.
Площа маєтку складає понад 3 тисяч квадратних метрів. У будинку десять спалень, майже стільки ж ванних кімнат, великий вестибюль, дві кухні, окрема зона для спортивних занять.
Окрема увага приділена головній житловій зоні площею понад 500 квадратних метрів. На ділянці також розташований басейн і гараж на три автомобілі.
Локація і вартість будинку
Локація будинку має стратегічну перевагу — маєток розташований буквально у кроковій доступності від інфраструктури футбольного клубу "Інтер Маямі", за який зараз грає Мессі.
Дорога до стадіону триває лише кілька хвилин, що є дуже практичним варіантом для професійного спортсмена.
Вартість угоди оцінюють приблизно у 10,9 мільйона доларів.
Що ще цікаво знати українцям
Часті питання
Чим відомий Ліонель Мессі?
Ліонель Мессі є видатним аргентинськи футболістом, нападником клубу "Інтер Маямі" та збірної Аргентини, якого вважають одним із найкращих гравців усіх часів.
Він є чемпіоном світу з футболу 2022 року, рекордсменом за кількістю "Золотих м'ячів" (8 нагород) та найтитулованішим футболістом в історії, маючи більше 45 різних трофеїв.
Хто по національності Ліонель Мессі?
По національності Ліонель Мессі є аргентинцем, але його родина має європейське коріння.
По батьковій лінії він італійського та іспанського походження, правнук іммігрантів з північно-центрального регіону Марке на Адріатичному узбережжі Італії та Каталонії, а по материнській лінії має італійськє коріння.
