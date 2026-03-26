Где живет Лионель Месси в США: роскошный дом за 11 млн во Флориде (фото)

Месси поселился в особняке за 11 млн долларов возле океана. Фото: Blik, instagram.com/leomessi. Коллаж: Новини.LIVE

Легендарный футболист Лионель Месси после переезда в США поселился в большом имении у воды во Флориде за 11 миллионов долларов. Сейчас Месси проживает в закрытом частном районе. Дом имеет десять спален, собственный причал и бассейн.

Футболист приобрел недвижимость непублично, а сделку закрыли вне рынка, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Blik.

Где живет Лионель Месси

Месси поселился в районе Форт-Лодердейл. Дом был построен еще в конце 1980-х, но недавно его переделали под современные стандарты. К тому же, участок имеет около 170 метров собственной береговой линии.

Дом Лионеля Месси. Фото: instagram.com/luxuryworldstore

Площадь поместья составляет более 3 тысяч квадратных метров. В доме десять спален, почти столько же ванных комнат, большой вестибюль, две кухни, отдельная зона для спортивных занятий.

Отдельное внимание уделено главной жилой зоне площадью более 500 квадратных метров. На участке также расположен бассейн и гараж на три автомобиля.

Локация и стоимость дома

Локация дома имеет стратегическое преимущество — особняк расположен буквально в шаговой доступности от инфраструктуры футбольного клуба "Интер Майами", за который сейчас играет Месси.

Дорога до стадиона занимает всего несколько минут, что является очень практичным вариантом для профессионального спортсмена.

Стоимость сделки оценивается примерно в 10,9 миллиона долларов.

Что еще интересно знать украинцам

Частые вопросы

Чем известен Лионель Месси?

Лионель Месси является выдающимся аргентинским футболистом, нападающим клуба "Интер Майами" и сборной Аргентины, которого считают одним из лучших игроков всех времен.

Он является чемпионом мира по футболу 2022 года, рекордсменом по количеству "Золотых мячей" (8 наград) и самым титулованным футболистом в истории, имея более 45 различных трофеев.

Кто по национальности Лионель Месси?

По национальности Лионель Месси является аргентинцем, но его семья имеет европейские корни.

По отцовской линии он итальянского и испанского происхождения, правнук иммигрантов из северо-центрального региона Марке на Адриатическом побережье Италии и Каталонии, а по материнской линии имеет итальянские корни.