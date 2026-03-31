Венеція вводить плату для туристів у 2026: дати і умови

Туристи на площі Сан-Марко у Венеції. Фото: Revigorate

У 2026 році Венеція знову вводить плату для туристів, які приїжджають до міста всього на один день. Платити доведеться з квітня по липень у визначені дати, переважно у вихідні. Таким чином влада міста намагається стримати натовпи туристів.

У новому сезоні кількість днів із платним входом зросте до 60, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Euronews.

Коли доведеться платити за відвідування Венеції

Оплата для тих, хто приїздить лише на день, діятиме з п’ятниці по неділю у квітні, травні, червні та липні. Йдеться про пікові періоди, коли місто буквально переповнене.

Конкретні дати розписані наперед:

Квітень: 3-6, 10-12, 17-19, 24-30;

Травень: 1-3, 8-10, 15-17, 22-24, 29-31;

Червень: 1-7, 12-14, 19-21, 26-28;

Липень: 3-5, 10-12, 17-19, 24-26

Збір діє лише вдень, з 8:30 до 16:00. У решту часу вхід у місто лишається безкоштовним.

Скільки доведеться платити туристам

Базова ставка складає 5 євро. Якщо не оформити оплату заздалегідь, сума зростає до 10 євро. Причому, це не квиток, а реєстрація: турист отримує QR-код, який перевіряють на входах до міста. Тим, хто не оплатив або не зареєструвався, загрожує штраф — від 50 до 300 євро.

Водночас, є категорії, яких це не зачіпає. Платити не повинні місцеві мешканці, студенти, а також туристи, які забронювали номери в готелях або в інших місцях проживання. У туристів з готелями це вже включено у рахунок, але QR-код все одно потрібен, без нього не пропустять до міста.

Навіщо Венеція запроваджує плату за відвідування міста

Причина такого нововвеення — надмірний туризм. Місто не витримує потоку коротких візитів, які перевантажують інфраструктуру і майже не залишають грошей у місцевій економіці.

Ситуація загострюється роками: кількість місцевих мешканців вже опустилася нижче 50 тисяч, а туристи їх витісняють. Тому у міській раді наполягають, що система допомагає хоч якось регулювати навантаження і вирівнювати баланс між туристами та жителями.

Часті питання

Як дістатися з України до Італії?

Незважаючи на закриття повітряного простору, у квітні 2026 року українці мають змогу дістатися до Італії через аеропорти сусідніх країн, що межують з Україною.

Зокрема, багато авіарейсів щодня вилітають з Кишинева, столиці Молдови. Крім того, з Польщі та Угорщини регулярно виконуються рейси до Італії бюджетними авіакомпаніями Ryanair і Wizz Air, які відправляються кілька разів на день.

Що потрібно українцям для в’їзду в Італію у квітні 2026?

Для в'їзду в Італію необхідно мати біометричний закордонний паспорт, дійсний більше ніж 180 днів із дати в’їзду та страховку.

Як туристи, українці можуть перебувати в Італії 90 днів у півріччі. З вересня 2022 року італійська влада ввела в’їзні візи для власників звичайних (небіометричних) закордонних паспортів, внутрішніх паспортів або дітей зі свідоцтвами про народження. Ці візи оформляються в італійських дипломатичних установах.