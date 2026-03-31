Венеция вводит плату для туристов в 2026 году: даты и условия

Туристы на площади Сан-Марко в Венеции. Фото: Revigorate

В 2026 году Венеция снова вводит плату для туристов, которые приезжают в город всего на один день. Платить придется с апреля по июль в определенные даты, преимущественно в выходные. Таким образом власти города пытаются сдержать толпы туристов.

В новом сезоне количество дней с платным входом возрастет до 60, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Euronews.

Когда придётся платить за посещение Венеции

Оплата для тех, кто приезжает только на один день, будет действовать с пятницы по воскресенье в апреле, мае, июне и июле. Речь идет о пиковых периодах, когда город буквально переполнен.

Конкретные даты расписаны заранее:

Апрель: 3-6, 10-12, 17-19, 24-30;

Май: 1-3, 8-10, 15-17, 22-24, 29-31;

Июнь: 1-7, 12-14, 19-21, 26-28;

Июль: 3-5, 10-12, 17-19, 24-26

Сбор действует только днем, с 8:30 до 16:00. В остальное время вход в город остается бесплатным.

Сколько придется платить туристам

Базовая ставка составляет 5 евро. Если не оформить оплату заранее, сумма возрастает до 10 евро. Причем, это не билет, а регистрация: турист получает QR-код, который проверяют на входах в город. Тем, кто не оплатил или не зарегистрировался, грозит штраф — от 50 до 300 евро.

В то же время, есть категории, которых это не затрагивает. Платить не должны местные жители, студенты, а также туристы, которые забронировали номера в отелях или в других местах проживания. У туристов с отелями это уже включено в счет, но QR-код все равно нужен, без него не пропустят в город.

Зачем Венеция вводит плату за посещение города

Причина такого нововведения — чрезмерный туризм. Город не выдерживает потока коротких визитов, которые перегружают инфраструктуру и почти не оставляют денег в местной экономике.

Ситуация обостряется годами: количество местных жителей уже опустилось ниже 50 тысяч, а туристы их вытесняют. Поэтому в городском совете настаивают, что система помогает хоть как-то регулировать нагрузку и выравнивать баланс между туристами и жителями.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит бюджетный отдых в Болгарии. Посетить эту страну можно еще до начала активно сезона отпусков. Самые доступные варианты отдыха в Болгарии, включая проезд автобусом, на 7 дней составляет всего 26 304 гривен на двух человек, то есть примерно 520 евро.

Также Новини.LIVE писали, на каких направлениях в Европе можно избежать толпы шумных туристов. Несмотря на то, что Средиземноморский регион остается одним из самых желанных и туристических направлений для путешественников, даже там есть места, почти незнакомые туристам.

Еще Новини.LIVE сообщали, что во Франции действуют строгие правила, о которых знают не все туристы. Например, сбор ракушек или песка в некоторых районах Лазурного побережья, которые отнесены к заповедным местам, карается большими штрафами. Туристы могут попрощаться с суммами от 150 до 1000 евро.

Частые вопросы

Как добраться из Украины в Италию?

Несмотря на закрытие воздушного пространства, в апреле 2026 года украинцы могут добраться до Италии через аэропорты соседних стран, граничащих с Украиной.

В частности, много авиарейсов ежедневно вылетают из Кишинева, столицы Молдовы. Кроме того, из Польши и Венгрии регулярно выполняются рейсы в Италию бюджетными авиакомпаниями Ryanair и Wizz Air, которые отправляются несколько раз в день.

Что нужно украинцам для въезда в Италию в апреле 2026 года?

Для въезда в Италию необходимо иметь биометрический загранпаспорт, действительный более 180 дней с даты въезда и страховку.

Как туристы, украинцы могут находиться в Италии 90 дней в полугодии. С сентября 2022 года итальянские власти ввели въездные визы для владельцев обычных (небиометрических) загранпаспортов, внутренних паспортов или детей со свидетельствами о рождении. Эти визы оформляются в итальянских дипломатических учреждениях.