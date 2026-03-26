Українка розповіла про звички європейців, які дивують жителів Японії

Одеситка, яка давно переїхала жити в Японію, розповіла, що саме в європейських звичках найбільше бентежить місцевих — від гігієни до манери спілкування. Деякі речі, звичні для Європи, там сприймаються як дивні або навіть неприйнятні. Мова йде і про душ, і про тату, і про те, як люди поводяться за столом.

Одеситка Вікторія поділилася цікавим досвідом життя в Японії.

Інші стандарти гігієни та зовнішності

В Японії душ, а часто ще й з ванною, це обов'язкова щоденна процедура. Європейська звичка митися рідше викликає у японців здивування. Вікторія каже, що після переїзду сама почала митися частіше, хоча до щоденних ванн так і не дійшла — і за це її прямо критикував чоловік.

Окрема тема це зуби. Там їх чистять не двічі на день, зранку та ввечері, а після кожного прийому їжі чи легкого перекусу, навіть на роботі чи прямо в публічних місцях. Так само й догляд за волоссям: візити до перукаря раз на тиждень і щоденна укладка тут є нормою.

Їжа і побутові дрібниці

У Європі поділитися стравою є звичайною справою, але в Японії кожен зазвичай замовляє окремо. Лізти в чужу тарілку не дозволяється, крім дуже близьких людей. Через це японці інколи потрапляють у незручні ситуації за кордоном, коли вони замовляють в ресторані страви, розраховані на компанію, але їдять їх самі.

Є й дрібниці, які теж дивують. Наприклад, японці дуже дивуються зміні кольору волосся у жінок. Або той факт, що європейці можуть роками ходити в одну й ту ж школу і мати тих самих друзів, бо японці в дитинстві зазвичай міняють три школи, відповідно до віку школяра.

Спілкування і стиль життя

Прямота європейців теж часто не знаходить відгуку у японців. Там не заведено говорити про політику, гроші чи особисте — такі теми просто обходять стороною. Тому відвертість іноземців виглядає для них неприйнятною та різкою.

Ще один момент стосується подорожей. Для європейців поїхати в сусідню країну змалку — звична справа, а для японців, які живуть на відокремлених островах, це дорого і нечасто. Менше 20% японців були за кордоном. Багато хто відкладає такі поїздки на старість.

Зовнішній вигляд і табу на тату

Ставлення до зовнішності теж різниться. Японці дуже уникають засмаги, носять закритий одяг і захищають шкіру від сонця. Європейці в шортах і майках для них виглядають занадто відкрито.

Також у японському суспільстві неоднозначне відношення до татуювання. Попри інтерес молоді, з ними можуть не пустити в громадські місця. Особливо лякають японців великі малюнки, тому що вони нагадують стиль якудзи, японської мафії.

Часті питання

Чи потрібна українцям віза для подорожі в Японію?

Громадянам України у 2026 році потрібна віза для в'їзду до Японії, незалежно від мети поїздки (туризм, бізнес, відвідування). Це стосується і біженців.

Безвізового режиму з Японією у України немає, тому візу необхідно оформлювати заздалегідь через посольство (найчастіше в сусідніх країнах, наприклад, у Польщі). Електронна віза для громадян України не передбачена.

Чи можна українським біженцям поїхати в Японію?

МЗС України роз'ясняє, що біженці не можуть розраховувати на спрощений порядок в’їзду до Японії та життя в цієї країні.

Спрощений порядок можуть отримати громадяни України, які мають гарантів на території Японії. Гарантами можуть виступати родичі, знайомі або потенційні роботодавці.

Розгляд візових клопотань громадян України, які не мають гаранта на території Японії, здійснюється консульськими установами Японії в індивідуальному порядку.