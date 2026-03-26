Украинка рассказала о привычках европейцев, которые удивляют жителей Японии

Украинка поделилась опытом жизни в Японии. Фото: кадр из видео, Traveler. Коллаж: Новини.LIVE

Одесситка, которая давно переехала жить в Японию, рассказала, какие европейские привычки больше всего смущает местных — от гигиены до манеры общения. Некоторые вещи, привычные для Европы, там воспринимаются как странные или даже неприемлемые. Речь идет и о душе, и о татуировках, и о том, как люди ведут себя за столом.

Одесситка Виктория поделилась интересным опытом жизни в Японии.

Другие стандарты гигиены и внешности

В Японии душ, а часто еще и с ванной, это обязательная ежедневная процедура. Европейская привычка мыться реже вызывает у японцев удивление. Виктория говорит, что после переезда сама начала мыться чаще, хотя до ежедневных ванн так и не дошла — и за это ее прямо критиковал муж.

Отдельная тема посвящена уходу за зубами. Там их чистят не дважды в день, утром и вечером, как в Европе, а после каждого приема пищи или легкого перекуса, даже на работе или прямо в публичных местах. Также и уход за волосами: визиты к парикмахеру раз в неделю и ежедневная укладка здесь являются нормой.

Еда и бытовые мелочи

В Европе поделиться блюдом является обычным делом, но в Японии каждый обычно заказывает отдельно. Лезть в чужую тарелку не разрешается, кроме очень близких людей. Из-за этого японцы иногда попадают в неловкие ситуации за границей, когда они заказывают в ресторане блюда, рассчитанные на компанию, но едят их сами.

Читайте также:

Есть и мелочи, которые тоже удивляют. Например, японцы очень удивляются изменению цвета волос у женщин. Или тот факт, что европейцы могут годами ходить в одну и ту же школу и иметь тех же друзей, потому что японцы в детстве обычно меняют три школы, в соответствии с возрастом школьника.

Общение и стиль жизни

Прямота европейцев тоже часто не находит отклика у японцев. Там не принято говорить о политике, деньгах или личном — такие темы просто обходят стороной. Поэтому откровенность иностранцев выглядит для них неприемлемой и резкой.

Еще один момент касается путешествий. Для европейцев поехать в соседнюю страну с детства — обычное дело, а для японцев, которые живут на обособленных островах, это дорого и нечасто. Менее 20% японцев были за границей. Многие откладывают такие поездки на старость.

Внешний вид и табу на тату

Отношение к внешности тоже различается. Японцы очень избегают загара, носят закрытую одежду и защищают кожу от солнца. Европейцы в шортах и майках для них выглядят слишком открыто.

Также в японском обществе неоднозначное отношение к татуировкам. Несмотря на интерес молодежи, с ними могут не пустить в общественные места. Особенно пугают японцев крупные рисунки, потому что они напоминают стиль якудзы, японской мафии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинская переселенка купила жилье в Испании за смехотворную цену. Женщина приобрела в маленьком городке Villar del Arsopispo, примерно в 50 километрах от побережья Валенсии, трехэтажный дом всего за 13 тысяч евро. Дом старый и требует ремонта, но в перспективе может получиться очень уютный семейный дом.

Также Новини.LIVE рассказывали, что администрация живописного швейцарского городка Альбинен пытается остановить отток населения и предлагает почти 28 тысяч евро за переезд туда. Однако получить эти деньги очень сложно, потому что за привлекательной суммой скрывается длинный список условий, которые отсекают большинство желающих.

Еще Новини.LIVE писали о британской блогерше, которая оплатила ипотеку за два года без выигрыша в лотерею и без высокой зарплаты. Ее основные принципы экономии выглядели так: душ длится не более двух минут, стирка — раз в месяц, отопление отключено, а освещение в доме — минимальное.

Частые вопросы

Нужна ли украинцам виза для путешествия в Японию?

Гражданам Украины в 2026 году нужна виза для въезда в Японию, независимо от цели поездки (туризм, бизнес, посещение). Это касается и беженцев.

Безвизового режима с Японией у Украины нет, поэтому визу необходимо оформлять заранее через посольство (чаще всего в соседних странах, например, в Польше). Электронная виза для граждан Украины не предусмотрена.

Можно ли украинским беженцам поехать в Японию?

МИД Украины разъясняет, что беженцы не могут рассчитывать на упрощенный порядок въезда в Японию и жизни в этой стране.

Упрощенный порядок могут получить граждане Украины, которые имеют гарантов на территории Японии. Гарантами могут выступать родственники, знакомые или потенциальные работодатели.

Рассмотрение визовых ходатайств граждан Украины, которые не имеют гаранта на территории Японии, осуществляется консульскими учреждениями Японии в индивидуальном порядке.